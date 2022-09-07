Олег Назаров

Автор

Родился в 1964 году в г. Магадан. В 1984 г. окончил духовое отделение II Московского областного музыкального училища. С 1984 по 1986 гг. служил в Советской Армии. В 1991 г. окончил исторический факультет Московского педагогического государственного университета им. В. И. Ленина. В 1994 г. там же окончил аспирантуру. В 2001 г. защитил докторскую диссертацию по истории на тему «Борьба за лидерство в РКП(б) и ее влияние на создание номенклатурной системы в 20-е годы». Работал на должности профессора в Институте сервиса Российского государственного университета туризма и сервиса и на должности доцента МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор монографии «Сталин и борьба за лидерство в РКП(б) в условиях НЭПа» (М.: ИВИ РАН, 2000). Публиковался на сайте Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», в газетах («Литературная газета», «Солидарность», «Парламентская газета», «Российские вести», «Вечерний клуб», «Гудок», «Родная газета», «Патриоты России», file-rf.ru) и журналах («Персона», «Российская Федерация сегодня», «Евразия сегодня», «Зиновьев. Исключительный журнал», «Фома», «Отечественная история», «Свободная мысль», «Родина»). С 2015 г. – обозреватель журнала «Историк». Автор-составитель (в соавторстве с О.М. Зиновьевой) сборников статей: Александр Александрович Зиновьев: опыт коллективного портрета. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013; Зиновьев. Люблю или ненавижу. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2016; Ответственный редактор сборников статей: Мюнхен-1938: Падение в бездну Второй мировой. М.: Кучково поле, 2018; Антигитлеровская коалиция-1939: Формула провала. М.: Кучково поле, 2019. Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2021 года в области средств массовой информации. Член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», член Научного Совета Российского военно-исторического общества.