До юбилея победы в Великой Отечественной войне осталось всего пять месяцев. В преддверии знаменательной даты, 5 декабря, в Международном исследовательском центре Второй мировой войны г. Марибор (Словенская Республика) состоялась международная дискуссия «Память о Великой Победе». Мероприятие было организовано Министерством культуры Российской Федерации, Российским военно-историческим обществом (РВИО), посольством Российской Федерации в Республике Словения и Международным исследовательским центром Второй мировой войны г. Марибор.

Kremlin.ru Памятник российским и советским воинам, погибшим на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн

Дискуссию вела Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова. В ней приняли участие директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны г. Марибор Янез Уйчич, директора крупнейших музеев России, известные российские историки Анатолий Кошкин, Алексей Плотников, Юрий Никифоров и др. Участником дискуссии стал и автор статьи.

Советский народ в годы Великой Отечественной войны потерял более 26 миллионов человек. Невосполнимые утраты есть в каждой семье. Мой дед погиб в 1942 году в Воронеже. Сохранилась только похоронка, а место захоронения родственники после окончания войны отыскать так и не смогли.

С начала 1945 года в газете «Красная звезда» стали появляться статьи и заметки, в которых сообщалось о том, что в освобожденных городах Восточной Европы местные жители стали проявлять инициативу в деле установления обелисков и памятников советским солдатам. Например, 6 января в «Красной звезде» (№5 (5993)) вышла статья «Памятники-обелиски в освобожденных городах Польши». Она появилась до освобождения Варшавы и Освенцима (Аушвица). В статье перечислены польские города, в которых уже предпринимались шаги по увековечиванию памяти советских солдат. Тогда же, в январе 1945 года, в г. Тшчанка были захоронены 56 красноармейцев.

Жители Варшавы на разрушенных улицах города после освобождения. Январь 1945 года

Что мы имеем сейчас? В г. Тшчанка в сентябре 2017 года с помощью бульдозеров был уничтожен мавзолей, на территории которого, по документам, еще лежали останки тех самых 56 красноармейцев. За последние годы кичащиеся своей «цивилизованностью» польские власти снесли более 400 памятников освободителям Польши.

В вопросах «исторической политики» Польша небезуспешно стремится играть роль поводыря для государств Восточной Европы. Самое печальное состоит в том, что Европарламент в резолюции под патетическим названием «О важности европейской памяти для будущего Европы» фактически призвал к распространению польской и украинской практики «декоммунизации», которая включает снос памятников советским солдатам, на все государства Евросоюза.

В резолюции сказано: «Продолжается существование в общественных местах в некоторых государствах-членах памятников и мемориалов, прославляющих тоталитарные режимы, что прокладывает путь для искажения исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и для пропаганды тоталитарной политической системы». Эта корявая формулировка содержит, во-первых, указание всем государствам ЕС идти по пути, проложенному польскими вандалами. Во-вторых, она грубо и цинично искажает историю.

«Домой, на Родину!»

В действительности памятники в Европе были воздвигнуты не Иосифу Сталину и не тоталитарному режиму, а советским солдатам, погибшим при освобождении той же Польши от нацистского ига. Их лица запечатлели кадры военной кинохроники. Вглядитесь в них. В подавляющем большинстве это лица совсем молодых людей. Многим нет и 20 лет, кому-то чуть больше. К тому времени Красная армия одержала величайшие победы над врагом. Но они стоили Советскому Союзу больших потерь. В 1944-м в армию призывали вчерашних школьников. После краткосрочной военной подготовки их отправляли на фронт. Это они в 1944 — 1945 гг. освободили страны Восточной и Центральной Европы от гитлеровского рабства. Самостоятельно освободиться от него поляки, чехи и другие народы Европы оказались не в состоянии. К моменту освобождения они уже по 5−6 лет отработали на нацистов…

Спасение Европы дорого обошлось нашему народу. Многие солдаты погибли в Европе, в одной Польше — более шестисот тысяч. Для матерей и родных погибших это стало подлинной трагедией. Именно погибшим солдатам, а не сталинскому режиму, были возведены памятники в Европе. Теперь «цивилизованные европейцы» их сносят.

Советские солдаты выводят свобожденных оставшихся в живых узников концлагеря Освенцим. 27 января 1945 года

Одновременно со сносом памятников в Европе переписывается история. В январе 2015 года министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына заявил, что Освенцим (Аушвиц) освободили некие украинцы. Это «открытие» сделал человек, закончивший университет, причем как историк. Его заявление вызвало возмущение ветеранов войны и всех людей, для кого память о Великой Отечественной войне и подвиге воинов-освободителей священна.

27 января Красная армия освободила Освенцим. 28 января на территорию «фабрики смерти» вошли фронтовые операторы. С 1941 года они прошли по военным дорогам тысячи километров. Оператор, капитан Кенан Кутуб-заде снял истощенных узников концлагеря, рвы трупов, склады с тюками человеческих волос, одежды, обуви и т. д. 9 февраля 1946 года этот страшный кинодокумент увидели участники Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Уверен, что Схетына и другие фальсификаторы истории знают об этом. И все равно лгут. Почему? И здесь мы подходим к самому главному.

Жители Будапешта встречают красноармейцев. Апрель 1945 года

Дело в том, что осквернение и снос памятников советским воинам-освободителям в Европе — не случайное и не обособленное явление, а важнейшая составная часть той исторической политики, которая проводится политическим руководством ряда европейских государств. В свою очередь, эта историческая политика является важной составной частью информационно-психологической войны, развязанной Западом против России и русских. Эта информационно-психологическая война имеет свои геополитические цели и задачи.

В этой связи приведу важное заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который констатировал: «Сегодня, извращая прошлое, западные политики и пропагандисты хотят заставить общественность сомневаться в справедливости того мироустройства, которое было утверждено в Уставе ООН по итогам Второй мировой войны. Взят курс на подрыв существующей международно-правовой системы, ее замену на некий «порядок, основанный на правилах». А эти «правила», заявил 5 декабря Сергей Лавров в Братиславе, на заседании министров иностранных дел 57 государств ОБСЕ, по своей сути являются «набором внешнеполитических установок узкой группы западных государств».

России брошен вызов. Мы это хорошо понимаем и отступать не намерены. Европе пора бы это осознать. Вместе с тем резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» поставило все государства ЕС перед непростым выбором — идти или нет по пути польских вандалов? И этот выбор придется сделать.

Kremlin.ru Памятник российским и советским воинам, погибшим на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн

К счастью, в Словении бережно относятся к памятникам. Члены российской делегации убедились в этом, посетив в Любляне Мемориальный парк «Жале». Они возложили цветы к памятнику «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн».

Будем надеяться, что и в дальнейшем словенцы будут идти своим путем, а не по скользкой дорожке, проложенной польскими лжецами и вандалами.

Олег Назаров, д. и. н., обозреватель журнала «Историк».