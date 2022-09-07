Фальсификаторы истории и прочие недруги России, говоря о войне СССР с Японией, изображают её как легкую прогулку и никогда не вспоминают о подвигах, совершенных красноармейцами и краснофлотцами в августе 1945 года. Между тем, несмотря на то, что война продолжалась менее месяца, подвигов было много. Советские люди отдавали свои жизни за будущее страны и своего народа. Более 90 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Наш народ должен знать и чтить память героев, совершивших свои подвиги в ходе блистательного блицкрига Красной армии.

Павел Судаков. Капитуляция японской армии. 1948

О решении прекратить войну император Хирохито объявил в полдень 15 августа. Два дня спустя в рескрипте от 17 августа 1945 года «К солдатам и матросам» Хирохито в качестве основной причины капитуляции указал вступление в войну СССР.

Однако японские войска на Курильских островах оружия не сложили. Поэтому вечером 17 августа 64 корабля Петропавловской военно-морской базы Тихоокеанского флота с десантом вышли из Петропавловска-Камчатского и взяли курс на о. Шумшу. Им предстояло доставить 8824 человека, 218 орудий и минометов, 120 тяжелых и 372 легких пулемета, другие грузы.

Ночная «прогулка» проходила в тумане. Подойти близко к Шумшу помешали крупные подводные камни. Из-за перегрузки и большой осадки десантные суда были вынуждены останавливаться в ста и более метрах от берега на глубине два и более метра. В пятом часу утра началась высадка передового отряда. Десантникам с тяжелым снаряжением и оружием пришлось добираться до острова вплавь. Плавсредств не хватало. В результате были серьезные потери личного состава, техники, вооружения и радиостанций.

Когда японцы заметили десантников, то открыли огонь. Противник располагал на Шумшу не только укреплениями, но и танками. Наши десантники танков не имели. В первые часы боя работе советской авиации мешала плохая погода.

В ходе боя десантники проявили массовый героизм. Командиру передового отряда майору Петру Ивановичу Шутову, имя которого сегодня носит поселок на Шумшу, при высадке осколком оторвало два пальца. Он не покинул поля боя и сделал это лишь после третьего, тяжелого ранения.

Раненым командовать батальоном морской пехоты пришлось и майору Тимофею Алексеевичу Почтарёву. После окончания войны за героизм и умелое руководство боем Шутову и Почтарёву было присвоено знание Героя Советского Союза. Оба героя прожили долгую жизнь, в отличие от всех тех, о ком речь пойдет дальше.

Герой Советского Союза Тимофей Почтарев

В ходе боя за господствующую над местностью высоту 171 подвиг самопожертвования совершили старшина 1-й статьи боцман плавбазы «Север» Николай Вилков и рулевой сторожевого катера «СК-253» 6-го дивизиона сторожевых кораблей Петропавловской военно-морской базы матрос Пётр Ильичёв. Когда десантники пошли на штурм высоты 171, то попали под огонь двухамбразурного дота. Попытки закидать дот гранатами успехом не увенчались. И тогда Николай Вилков своим телом закрыл одну амбразуру, а Пётр Ильичёв — вторую. Они повторили подвиг Александра Матросова. Николаю Александровичу Вилкову (14 сентября 1945 года) и Петру Ивановичу Ильичёву (1 сентября 1958 года) было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Вилкову было 26 лет, Ильичёву — всего 18 лет. В своем последнем письме матери он писал: «Сегодня мы идем в бой, не беспокойтесь, за меня краснеть не будете. Я с честью выполню свой долг перед любимой Родиной, и клятву, которую дал перед боем, сдержу до конца». Данное матери обещание и свою клятву он сдержал…

Отрадно, что в канун 75-летия со дня образования Сахалинской области РСФСР/Российской Федерации правительство России удовлетворило предложение общественности Сахалина и Сахалинской областной Думы о присвоении двум ранее безымянным бухтам во внутренних водах Российской Федерации на острове Юрий Малой Курильской гряды наименований «Вилкова» и «Ильичева».

Во время Сейсинской операции погибла двадцатилетняя Мария Цуканова — единственная женщина, получившая звание Героя Советского Союза за мужество и героизм во время войны с Японией. Мария была санинструктором 3-й роты 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота. 14 августа батальон, в котором служила Цуканова, участвовал в боевой операции по освобождению корейского порта Сейсин (ныне Чхонджин в КНДР).

И на этот раз легкой прогулки не произошло. Красноармейцы пошли в атаку и встретили отпор гарнизона Сейсина. А когда на помощь гарнизону пришли отступавшие части Квантунской армии, положение советских бойцов стало крайне тяжелым. За два дня боев Цуканова вынесла из-под огня 52 раненых бойца. Получив ранение в плечо, Мария отказалась покинуть поле боя. Она взяла в руки автомат. Вечером 15 августа, когда роте всё-таки пришлось отступить, Цуканова осталась вместе с группой бойцов прикрывать отход. Будучи раненой в ногу, в бессознательном состоянии девушка была захвачена японцами. Изверги подвергли Марию жестоким пыткам, добиваясь у неё сведений о составе советского десанта. Это произошло вечером того дня, когда японский император по радио заявил о капитуляции.

К полудню 17 августа на помощь десанту пришел передовой отряд 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта. Поняв, что шансов больше нет, японцы стали сдаваться. Вскоре десантники нашли труп Марии с выколотыми глазами, с отрубленными руками и другими частями тела. Для похорон пришлось завернуть останки героини в одеяло. 14 сентября 1945 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым красноармейцу Цукановой Марии Никитичне «за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с японскими империалистами и проявленные при этом отвагу и геройство» было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Также она была награждена орденом Ленина. Мария ровно месяц не дожила до 21 года.

Не стала легкой прогулкой и Южно-Сахалинская наступательная операция. Противник построил на Южном Сахалине Харамитогский укрепленный район. На нем имелись около 30 дотов, до 100 дзотов, противотанковые рвы, проволочные заграждения. Японцы использовали снайперов, которые стреляли разрывными пулями (запрещенными международными законам). Самураи минировали источники воды, дома, огороды, брошенные предметы и даже трупы своих солдат.

Советское наступление на Сахалине началось 11 августа. Бойцам 3-го стрелкового батальона 179-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта под командованием капитана Леонида Смирных пришлось по бездорожью преодолеть долину реки Поронай, чтобы зайти в тыл вражеских укреплений. Всю ночь на 12 августа красноармейцы продвигались по заболоченной местности, неся на руках оружие, боеприпасы и провиант. Солдаты падали и оказывались в холодной болотной воде. Преодолев тяжелый путь, батальон неожиданно для противника атаковал и захватил опорный пункт Муйка.

Уже следующей ночью капитан Смирных повел батальон к населенному пункту Котон — главному узлу обороны японского укрепрайона. 13 августа красноармейцы достигли северной окраины Котона (ныне поселок Победино Смирныховского района Сахалинской области) и сразу же вступили в бой с японцами. Поздним вечером они овладели железнодорожной станцией Котон. Комбат Смирных приказал удержать её, чтобы не позволить противнику перебрасывать войска. Упорные бои шли четыре дня. 16 августа в 17 часов комбат Смирных погиб от пули японского снайпера. В сентябре 1945 года за умелое руководство батальоном, личную храбрость в боях Леониду Владимировичу Смирных присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Ему было 32 года. Дома его ждали беременная жена и двое маленьких сыновей. Третий, младший сын родился вскоре после смерти Леонида Смирных.

Герой Советского Союза Леонид Владимирович Смирных. Министерство Культуры РФ.

У станции Котон подвиг самопожертвования совершил и командир пулеметного расчета 165-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии, старший сержант Антон Буюклы. 14 августа, когда из-за непрерывного пулеметного огня из японского дзота задержалось наступление, он прополз по открытой местности до дзота и закрыл его своим телом. 6 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР уроженец села Александровка Акимовского района Запорожской области Антон Ефимович Буюклы награжден званием Героя Советского Союза посмертно. Ему было 30 лет.

Увы, но о героях войны с Японией говорится и пишется мало. И это в высшей степени несправедливо. Ведь в отличие от японских камикадзе, все наши герои хотели жить, строить мирную жизнь и растить детей. Но вышло иначе — они отдали свои жизни за будущее своей страны и своего народа.