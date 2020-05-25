Великая Отечественная война началась для СССР крайне неудачно. Летом 1941 года Красная армия терпела поражения. Советский народ понес тяжелейшие потери. Наш народ и государство оказались на краю пропасти. 3 июля — на 12-й день войны — Иосиф Сталин обратился к советскому народу.

Жители Праги приветствуют маршала И. С. Конева. Май 1945 года

Писатель Константин Симонов записал в дневник: «Когда я прочел речь Сталина 3 июля, я почувствовал, что это речь, не скрывающая ничего, не прячущая ничего, говорящая народу правду, говорящая ее так, как только и можно было говорить в таких обстоятельствах. Это радовало. Казалось, что в таких тягостных обстоятельствах сказать такую жестокую правду — значит засвидетельствовать свою силу».

Сегодня и нам, прежде всего, надо честно проанализировать сложившуюся ситуацию и поставить диагноз. Сделать это абсолютно необходимо. Увы, в борьбе за историческую правду мы чаще терпим поражения, чем одерживаем победы. Многие годы, начиная с горбачевской перестройки, инициативой владеют наши враги. Накануне 75-летия Великой Победы они нанесли нам еще одно оскорбление — снесли в Праге монумент ее освободителю, Маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу.

Жесткой и эффективной реакции со стороны России опять не последовало. Как свидетельствует польский опыт, это будет истолковано врагами России, во-первых, как подтверждение нашей слабости. Во-вторых, станет стимулом для продолжения их разрушительной работы. Враги сами не остановятся. Но ведь и гитлеровские войска под Москвой не сами остановились.

В Европе далеко не все приветствуют снос памятников красноармейцам. В той же Чехии некоторые ее граждане недоумевают, почему Россия так вяло реагирует на акт вандализма. Действительно, почему?

А ведь нам есть чем ответить чешским вандалам. Уже более 10 лет на территории России возводятся памятники легионерам Чехословацкого корпуса. Вопреки расхожей байке, председатель СНК РСФСР Владимир Ленин не пытался задержать их в России. Напротив, будучи гениальным политиком, он понимал, что ничего хорошего ждать от чехословацких легионеров не приходится.

Поэтому Ленин стремился поскорее выпроводить легионеров через Владивосток в Европу. Однако руководство Антанты дало понять, что если чехи хотят обрести свое государство, то им надо выполнить ответственное поручение — поддержать антибольшевистские силы. В мае 1918 года они подняли восстание, вмешавшись во внутренние дела России.

В России о себе чехословацкие легионеры оставили недобрую память у всех — у интеллигенции, рабочих, крестьян, обывателей, красных и белых. Расколотый Гражданской войной народ к 1920 году по отношениям к чехословацким легионерам был един! Несмотря на это, в наши дни легионерам в России ставят памятники! Убийц и мародеров называют героями, грубо и цинично фальсифицируя историю.

Петр Коларж

Один из памятников торжественно был открыт 20 октября 2011 года в Челябинске, на привокзальной площади. Это произошло при участии тогдашнего Чрезвычайного и Полномочного Посла Чехии в России Петра Коларжа. Он, замечу, поддержал размещение американской системы ПРО в Чехии.

Но самое интересное, что этот дипломат — отец старосты 6-го района Праги Ондржея Коларжа, который 3 апреля 2020 года снес монумент Коневу! Картина поистине фантасмагорическая: Коларж-отец открыл в России памятник ее врагам, Коларж-сын снес памятник освободителю Праги. Наши враги над нами цинично глумятся, и все это сходит им с рук! Более того, Коларжи и им подобные «цивилизованные европейцы» уверены в том, что так будет и дальше!

Возникает вопрос: что еще должны сделать враги России, чтобы наши власти начали реагировать? Зачем России памятники легионерам Чехословацкого корпуса? Звучат голоса, что если мы от них избавимся, тогда в Европе нас будут считать варварами. Странный и фальшивый аргумент: «цивилизованные европейцы» нас и так давно считают варварами. Изменить такое отношение не смогли ни Михаил Горбачев, ни Борис Ельцин. А ведь как они старались услужить и понравиться Западу!

Отвечать врагам надо не от случая к случаю. А главное, надо не только отвечать — одной обороной войны не выиграть. Необходимо проявлять инициативу, продвигать собственную повестку дня.

Придать работе систематический характер очень помог бы Музей европейского коллаборационизма. Его надо срочно создать. Таково мое практическое предложение. В музее европейского коллаборационизма должны быть залы по всем государствам Европы, помогавшим гитлеровской Германии.

Чехии стоит отдать несколько залов. В одном из чешских залов надо рассказать о событиях 1938 года — о чехословацком кризисе и Мюнхенском сговоре. Напомнить, что в то время Чехословакия обладала сильной и вооруженной современным оружием армией, имела мощные оборонительные укрепления на границе с Германией. СССР оказывал Праге дипломатическую поддержку и был готов оказать военную.

Несмотря на это, президент Чехословакии Эдвард Бенеш и другие руководители страны послушно выполнили принятое 29 сентября 1938 года в Мюнхене решение о передаче Судетской области нацистской Германии. Затем Прага столь же безропотно отдала полякам Тешинскую область.

Приветственный плакат «Мы благодарны нашему Вождю» на границе Германии и Чехии, 7 октября 1938 года

Не сопротивлялись чехи и в марте 1939 года, когда Гитлер присоединил Чехию к Третьему рейху, переформатировав ее в протекторат Богемия и Моравия. Выступая в рейхстаге, фюрер сообщил, что чехи передали вермахту 1582 самолета, 501 зенитное орудие, 2175 пушек, 785 минометов, 43 876 пулеметов, 469 танков, свыше 1 млн винтовок, 114 тыс. пистолетов, 1 млрд патронов, 3 млн снарядов.

Эту информацию надо обязательно донести до посетителей музея, подчеркнув, что если чехи постеснялись применить это вооружение против немцев, то гитлеровцы не постеснялись использовать чешские танки и другое вооружение против Польши, Франции и СССР.

Отдельный зал мог бы быть назван «Протекторат Богемия и Моравия в составе Третьего рейха». Он должен рассказать о том, что подавляющее большинство чехов предпочло не бороться с нацистами, а работать на них.

Трудолюбивые чешские рабочие были на хорошем счету у гитлеровцев. На перешедших под контроль нацистов заводах они выпускали танки, самолеты, автомашины, артиллерийские установки, стрелковое вооружение, пистолеты, авиационные моторы, боеприпасы.

С чешскими танками солдаты Конева столкнулись осенью 1941-го, когда немцы рвались к Москве. Производили чехи и современные самоходные и штурмовые орудия. Из них гитлеровцы уничтожали советские танки и их экипажи. Образцы чешского оружия могли бы стать экспонатами этого зала.

Отдельный зал можно посвятить покушению на Рейнхарда Гейдриха. Он исполнял функции рейхспротектора Богемии и Моравии. Надо рассказать о том, что на месте покушения простые чехи пытались задержать диверсантов. Диверсантами были чешские патриоты, заброшенные из Англии. Посетителям музея будут интересны фотографии переполненной Вацлавской площади с толпами скорбящих по Гейдриху чехов.

Еще один чешский зал музея европейского коллаборационизма должен рассказать о чехах и словаках, воевавших в составе вермахта. После окончания войны в советском плену оказались 69 977 чехов и словаков. А ведь были еще и те, кто погиб, воюя на стороне гитлеровской Германии.

Для сравнения, в составе войск 1-го Украинского фронта, которыми командовал Конев, воевал 1-й Чехословацкий армейский корпус. С 1943 по май 1945 года в сумме безвозвратные потери корпуса и других чехословацких соединений составили 4011 человек. В их числе было много граждан СССР. Для наглядности можно графическое изображение чешского солдата, воевавшего за немцев, и чешского солдата, воевавшего против немцев. Второй окажется намного меньше первого.

Командующий 1-м Украинским фронтом маршал Советского Союза И. С. Конев следит за ходом боя на наблюдательном пункте

Своими силами чехи никогда бы не освободились от власти нацистов. Они и не пытались это сделать. Гитлеровцев изгнали советские солдаты. Памятник Маршалу Коневу напоминал об этом. 3 апреля монумент убрали. Только очень наивный человек может поверить в то, что решение о сносе приняли власти 6-го района Праги. И это в то время как Чехия постепенно превращается в новое издание Протектората Богемия и Моравия.

У меня нет сомнений в том, что приказ снести монумент Маршалу Советского Союза Коневу поступил из-за границы. Не удивлюсь, если выяснится, что деньги на снос дали либо структуры ЕС, либо американцы.

Как и в Мюнхене в 1938 году, мнения чешского народа главные западные государства спрашивать не стали. Да и зачем? Самостоятельной внешней политики у Чехии нет. Лично меня это не радует. Но таков, по-видимому, выбор свободолюбивых чехов. Раньше они пресмыкались перед немцами, теперь пресмыкаются перед США, структурами ЕС и теми же немцами.

Вместе с тем не собираюсь мазать весь чешский народ одной краской. Среди жителей Праги нашлись люди, которые выходили защищать монумент Коневу.

Огромное им спасибо! В годы Великой Отечественной войны были чехи, которые плечом к плечу с бойцами Красной армии сражались с немцами, совершали подвиги, гибли на полях сражений. Мы чтили и чтим светлую память наших братьев по оружию, борцов с фашизмом. Увы, но таких героев оказалось не много. Основная масса чехов не боролась с нацистами, а работала на них.

Так было не только в Чехии. Для того чтобы напомнить европейцам об этой неприглядной странице истории, в Российской Федерации надо создать Музей европейского коллаборационизма.