Олег Фёдоров

Автор

Сибиряк с шестидесятилетним стажем. Специальный обозреватель ИА REGNUM по таежным непроходимым районам и политике медвежьих углов. Равно могу и о другом, если прикажет Родина, на другие приказы не откликаюсь. Около двадцати лет прослужил в разных погонах, начиная от самых рядовых. Потому, знаю этот мир под самыми неожиданными углами, включая острые и горячие. Помимо того, «Мастер спорта СССР». Занимаюсь литературой, с 1998 года. Автор четырех опубликованных книг, две из которых выходили в «Коллекции Совершенно Секретно». Тематика: история, психология, философия, людские судьбы. Кроме того, у меня еще около 30 отдельных повестей и более 300 рассказов. В Сети не публикуюсь, электронную форму не люблю, однажды по всей планете мигнет свет и останется только написанное на бумаге.