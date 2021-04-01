Опять мне пишут о Яхиной. Чего вам эта Яхина, свет в окошке? Я ее не читал и времени тратить не буду. Достаточно нескольких фрагментов, что случайно попались мне где-то в сети. Вот, например, о моих родных краях — Енисей, Ангара. Везли, мол, репрессированных кулаков на барже, а она возьми и утони. Как была, вместе с народом.

Иван Шилов ИА REGNUM Гузель Яхина

Ой, беда-беда… да не та.

Ангара широка, однако глубины в реке — в среднем — около двух метров, и только у истока до 4−6. А по судовому ходу и вовсе не везде можно пропихнуть более-менее тяжелую посудину, по низкой воде в предзимье (а именно тогда здесь и путешествует «яхинская» баржа) — глубины и вовсе 0,75 метра. Да еще не забудьте, что баржу нужно чем-то толкать.

Теперь — смотрите на снимки. Вот одна из самых легких барж того исторического периода. Осадка от 0,85 м в порожнем состоянии и до 1,82 с грузом. И высота борта — 2,6 метра. И одна мачта — кормовой флагшток. И кран-балка высотой стрелы до 5 метров (тут поправляют — стреловой кран, но это сути не меняет).

Вопрос: куда именно погрузила писательница эту посудину, что вместе с мачтами на дно? Там, пардон, чтобы борта-то скрыть, нужно сильно место поискать.

Короче, с баржой все печально. Но можно было и проще, достаточно найти упоминание, что на Ангаре вообще не было случая затапливания баржи с людьми. Да что с людьми, даже и просто с грузом — не было за всю историю судоходства.

Помните мой недавний опыт со стаканом снега? Ну, та же история. Зачем разбирать этот бред пошагово, если с ходу ясно — песня ни о чем?

И так же понятно, что вам на это будут отвечать: «Ах, при чем здесь эти глупые придирки, писатель рассказывает о трагедии народа!» Не, о трагедии нужно правдиво. Или — никак. Чтоб комедии не вышло.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=575309956775586&id=100028897599374

Опубликовал эту заметку на ФБ, получил в почту такой комментарий: «Вот вы пишете, другие пишут, а что толку? Эшелоны на Самарканд идут тяжелой поступью, увешанные государственными премиями, Зулейха все так же открывает мутные глаза, в которых ни совести, ни чести, только яхинея. С одной стороны — миллионные тиражи, оплаченные явно недобрыми заказчиками, с целью оболгать историю страны. С другой — вот такие заметочки на ФБ, с аудиторией пара-другая тысяч. Потом опять будете говорить, что боролись, но их было гораздо больше?»

Не помню, где бы я такое говорил. С одной стороны — я не литературный критик, пишу и публикую свои книги на исторической основе и делаю это больше двадцати лет. И отношусь к истории страны строго: пусть у тебя и художественное произведение, но фактов искажать нельзя. С другой — вы правы, эшелоны идут тяжелой поступью, пора останавливать.

Хорошо, займемся. Для начала увеличим читательскую аудиторию на пару-другую миллионов. Глядишь, и эта псевдоисторическая «яхинея» закончится «Яхингейтом». И станут известны ее заказчики.