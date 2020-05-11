Красноярск, 11 мая, 2020, 15:49 — ИА Регнум. В Красноярске, на 85-м году жизни скончался Герой Социалистического труда, Заслуженный машиностроитель СССР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, Виктор Кириллович Гупалов.

Krasnoyarsk-gorsovet.ru Виктор Кириллович Гупалов

Он был генеральным директором завода «Красмаш» с 1974 года, на протяжении более тридцати лет. Под его руководством все эти годы завод поставлял флоту баллистические ракеты для подводных лодок (БРПЛ).

Гупалов прошел путь от мастера цеха до самого верха, стал самым молодым тогда генеральным директором в отрасли. При нем завод выстроил целые кварталы нового жилья для рабочих и служащих предприятия, медицинский центр, профилакторий, детские сады, пионерлагерь, подсобное хозяйство и животноводческий комплекс. Не забыл о спорте — заводская команда по хоккею с мячом «Енисей» — многократный чемпион СССР, обладатель европейских Кубков и Кубков мира.

В 90-е годы, когда рушилась промышленность в России, Гупалов сумел сохранить основное производство и продолжал выполнять оборонный заказ, невзирая на все и любые препятствия. Человек железной воли и высокого чувства долга.

Директор по связям с общественностью ГП «Красмашзавод» в 1997—2000 гг. Олег Федоров.

Л. Г. Сизов Строительство «Красмаша», 1933 г.

MBH Красноярский машиностроительный завод