Москва, 8 октября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. В Москве на 96-м году жизни скончался Владимир Иванович Долгих. Дважды Герой Социалистического Труда (1965, 1984). Доктор технических наук. Директор Норильского горно-металлургического комбината (1962—1969).

Влади́мир Ива́нович Долги́х

Первый секретарь Красноярского краевого комитета КПСС (1969—1972). Секретарь ЦК КПСС (1972—1988). Заведующий Отделом тяжёлой промышленности и энергетики ЦК КПСС (1976—1984). Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1982—1988).

Депутат Верховного Совета СССР (1966—1989). Депутат Верховного Совета РСФСР (1975—1990). Депутат Государственной Думы 6 созыва (2011—2013). Член Совета Федерации (2013—2018), сенатор от г. Москвы. С 2002 года — председатель Московского городского совета ветеранов. С июля 2008 года — председатель Общественного совета города Москвы.

Человек-легенда. Из тех, кто умел думать и делать. Строил заводы и поднимал города. Вырастил тысячи знающих специалистов, дал им работу, жилье, будущее. Книги нужно писать о таких людях, чтобы о них помнили.

О. Федоров