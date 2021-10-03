Я уже дедушка. В смысле у меня есть внук, ему полтора года. А мне — чуть за шестьдесят. И половина из этих шестидесяти лет отдана спорту. Разным видам: легкоатлетическое десятиборье, борьба, штанга, бобслей. Большой жизненный опыт.

Олег Федоров ИА REGNUM На турнике. POWER WEEKEND в ЦСКА. октябрь 2021

А теперь представьте: подрос внук, задает вопросы. Например: «Дедушка, а какой вид спорта лучше?». Каверзный вопрос, но детям этого не понять, им нужен простой и ясный ответ. Причем прямо сейчас, пока проснулся интерес. А завтра, может, будет уже не нужен. И ребенок переключится на что-то другое. И не факт, что это «другое» принесет ему пользу — разные бывают увлечения.

Итак, вопрос задан. Что ответите сыну, дочери, внуку? Или просто возьмете за руку и поведете по секциям и спортзалам — объяснять различия? А времени хватит? А знаний у вас для этого достаточно? А не будет ли так, что ваше чадо просто скажет: «Знаешь, я устал, запутался, мне скучно…»?

И что тогда делать? Это действительно проблема. Я сам не однажды думал на такую тему.

Пока мы с вами думаем — проблему решили. Не для всех сразу. Но начало — положено, найден разумный новый формат. Прямо сегодня можно взять ребенка за руку и повести в крытый легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА (г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 1). Здесь под патронажем правительства Москвы и РФСОО «Ассоциация силовых видов спорта» 2−3 октября проходит детский спортивный фестиваль POWER WEEKEND.

Приходите, садитесь на трибуну, объясняете:

— Смотри: вон там — борются, а там — поднимают штангу. А вон — бегают, прыгают, толкают ядро. А там — фехтование, футбол, гири. А хочешь, спустимся и поговорим с этими ребятами сами? А хочешь, с тренерами или просто известными спортсменами? — все они тут, на расстоянии протянутой руки. И домой мы пойдем отсюда в хорошем настроении. Потому что теперь будем знать, что нужно выбрать именно тебе.

А еще, это шоу и детский праздник. И скучно не будет. Здесь у всех горят глаза — и у детей, и у взрослых.

Не успеете сегодня? Не беда, мероприятие планируют сделать ежегодным. А может, даже и чаще. А может, и не только в Москве. Об этом мне рассказал президент Ассоциации, серебряный призер Олимпиады в Пекине Дмитрий Клоков.

Хорошо, когда в стране, уставшей от политических обещаний, есть люди, которые просто берут и делают умное и нужное дело для всех.

О. Федоров, мастер спорта СССР