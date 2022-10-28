Николай Умеренков
Автор
Руководитель Алтайского отделения партии "Другая Россия Э В. Лимонова", публицист. После начала СВО вступил в движение "Интербригады", занимающееся оказанием гуманитарной помощи мирному населению Новороссии.
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