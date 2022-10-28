Любая власть в любой стране неизбежно прибегает к риторике о единении народа. Назревает экономический кризис — нужно пройти это испытание вместе. Произошла масштабная трагедия — в этот час мы должны быть едины. Началась война — объединившись, мы выиграем.

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Россия не является исключением. Мы даже придумали праздник, который отмечается 4 ноября, — День народного единства. В этот день особенно часто с голубых экранов нам вещают о необходимости объединения, потому что враги не спят, а денно и нощно выискивают слабые стороны и планируют коварное нападение. В целом осуждать тут нечего. Перед лицом опасности человеку свойственно копить силы, дабы дать отпор и понести при этом минимальные потери. Это заложено природой. Но, как говорилось в одном известном фильме, всегда есть подвох.

Чаще всего подвох заключается в том, что риторика правительства является скорее популизмом, чем реальным призывом к действию. Очевидно, направлен этот популизм на простых людей, на работяг и молодых патриотов, ибо зачем чиновнику или крупному предпринимателю объединяться с конюхом Ваней, у которого из имущества только две старые подковы? И как бы странно ни было, люди, понимающие весь этот обман, всё же готовы к единению, особенно в период реальной угрозы, нависшей над страной. Но кто не обделен умом, поймёт, что объединяются они отнюдь не по призыву государства, но по зову сердца и самой Родины. Потому что так заложено природой.

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И вот живой пример. Нижегородский активист Рамазан Сулейманов в октябре прошлого года был приговорён судом к 1 году исправительных работ с удержанием 15% заработной платы. Роман (так его называют друзья) был признан виновным в оскорблении нижегородского судьи Михаила Антонова, известного тем, что в течение одного рабочего дня 27 апреля 2021 года провел 111 (сто одиннадцать!) заседаний суда. За такие стахановские темпы местные активисты отблагодарили Антонова плакатом «Судья Антонов — слуга г***в». Участие в этой акции приписали Сулейманову, добавив ещё и оскорбление судьи.

Решение вступило в силу в конце октября, а уже спустя полгода, в мае сего года, Рамазан подписал контракт и ушел добровольцем на фронт, где служил в отряде «Барс-8». После окончания контракта остался в Донецке, где в составе движения «Интербригады» уже занимался гуманитарной помощью. Волонтеры движения доставляли продукты и средства первой необходимости в самые отдаленные уголки ЛНР и ДНР, куда не доходила помощь РФ, снимали репортажи о жизни людей Донбасса, живущих буквально на передовой. В августе, возвращаясь с рабочего выезда, под Донецком погибла сестра Рамазана Земфира Сулейманова. Противотанковая мина оборвала жизнь юной активистки. Несмотря на это, Роман остался в Донецке и продолжил развозить гуманитарную помощь нуждающимся.

По возвращении домой Романа известили о том, что за нарушение условий приговора суд заменил ему приговор исправительные работы на лишение свободы в течение трёх месяцев. Сулейманов намеренно не стал обжаловать решение суда, ибо признал, что осознанно и понимая последствия нарушил условия приговора. По его собственным словам, на войне он был нужнее, потому и уехал. Суд такого патриотизма не оценил.

Казалось бы, почему? Где же то самое объединение, о котором нам талдычат с голубых экранов? Или неужто даже во время войны государство не сдержит своих слов, ведь никогда такого не было, правда? Почему-то обычный гражданин, оппозиционный активист понял, что сейчас на кону стоит судьба России, потому сперва необходимо решить вопрос с внешним врагом. Власть в свою очередь этого не поняла. Вот совсем скоро состоится праздник Дня народного единства, президент России Владимир Путин выступит с речью о необходимости сплотиться перед врагом, желающим разрушить наше великое Отечество. Эту речь доброволец Рамазан Сулейманов будет слушать из тюремных застенков. И всё продолжит идти своим чередом.

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Важно отметить, что патриотическая часть общественности неоднократно заявляла о бездействии РФ в отношении Казахстана, Белоруссии и стран Прибалтики, правительства которых отправили в тюрьмы пророссийских активистов и ополченцев Донбасса «первой волны». О чем теперь можно спрашивать государство, которое даже собственных воинов сажает в тюрьмы? Требовать от него вмешаться в дела других стран становится даже как-то стыдно.

И никому ведь это не кажется удивительным. Мы привыкли к такому порядку вещей, когда правительство уверенно продолжает топить остатки собственного авторитета, не понимая, что способно этим потопить и всю страну. Государство боится живых и свободных героев, потому оно стремится любым способом избавиться от них, даже во вред себе.