20 июля состоялось заседание по иску Ермека Тайчибекова к Минюсту РК. Предметом иска было предоставление стороне защиты методики экспертного исследования по делам о возбуждении социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни (далее — методики).

ИА REGNUM Казахстан

Иск был ожидаемо отклонен. Судебное заседание в принципе больше походило на цирк, в котором достойно себя вела лишь сторона защиты: чётко и последовательно задавала вопросы, однозначно отвечала на встречные вопросы суда. А вот ответчик и судья вели себя глупо и растерянно. Сбивчивые ответы, большая часть из которых звучала не иначе, как «затрудняюсь ответить» и «данный вопрос вне моей компетенции», вряд ли могли кого-то убедить.

И даже несмотря на то, что в процессе заседания судья фактически признала, что не видит законных препятствия для предоставления защите методики, иск был отклонен. Для понимания важности этого дела нужно отметить, что данная методика — главная причина одиннадцатилетнего срока Тайчибекова. В ней, по идее, должна быть раскрыта сама суть его вины: где и каким предложением Ермек разжёг национальную рознь. Следуя даже не закону, а обыкновенной логике, подозреваемого обязаны ознакомить с материалами дела и объяснить, на основании чего тот обвиняется. Ермек же уже не подозреваемый, но осуждённый. Тем не менее никто так и не понял, за что именно.

Страница Ермека Тайчибекова во «ВКонтакте» Ермек Тайчибеков

Такая засекреченность методики означает лишь одно. В заветной папке с подписью «Ермек Тайчибеков» пусто. Никакой экспертизы нет, или есть, но она никак не обоснована. Объективно, обосновать такой бред попросту нечем. Ермек сидит за свои пророссийские взгляды, ни больше, ни меньше. На официальном уровне это пока не запрещено, но дело именно в «пока».

Весь этот грустный цирк происходит не только для Ермека, но для самой русской идеи, ещё живой в Казахстане. Тайчибеков стал лицом этой идеи, потому и страдает больше всех. Будут ли его страдания напрасны, зависит от его немногочисленных последователей и товарищей. Сейчас самое время начать движение от его имени, которое будет защищать интересы пророссийского населения и России в республике.

Само собой, движение невозможно без поддержки РФ. Это первая дверь, куда следует стучать. И это происходит, товарищи Ермека стучат изо всех сил. Чем занимаются люди по эту сторону двери, категорически непонятно. Возможно, там и вовсе никого нет.

Нежели так, остается второй вариант. Как пророчат многие политологи, назвать его можно «украинским». Ненависть к России будет расти, пророссийские взгляды будут под запретом, начнутся гонения. Строго говоря, они уже происходят, но пока в относительно мирной форме. При этом полного суверенитета никто Казахстану не даст. Так уж выходит, что республика будет либо с Россией, либо с Западом. В первую очередь это отразится на экономике, а где экономика, там политика, культура и история. Республику попросту уведут с российского пути и используют как плацдарм для новых нападок на Россию.

Таким образом, дело заключённого Ермека Тайчибекова несёт колоссальные последствия как для Казахстана, так и для России. И последствия, надо понимать, неблагоприятные.