Как сообщает министерство обороны, вечером 15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, где проходило занятие по стрельбе для добровольцев, двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь из пулемёта по сослуживцам. В результате происшествия 11 человек погибли, еще 15 получили ранения. Ответным огнем стрелки были уничтожены.

AF.mil Автомат Калашникова

В Сети мгновенно расползлись слухи о причинах инцидента. Минобороны сразу же заявило, что имел место теракт, подразумевая заведомое планирование содеянного и мотив. Кто-то писал, что стрельба произошла по причине элементарного конфликта между военными, спровоцированного стрессом и/или алкоголем. Подконтрольные Киеву СМИ, воспользовавшись моментом, и вовсе стали разгонять информацию о том, что виной всему стали религиозные противоречия. Что, впрочем, менее вероятно.

Какой бы ни была истинная причина произошедшего, важно понимать, что любой из вышеперечисленных вариантов развития событий гипотетически может произойти в будущем. В российской армии есть известные проблемы, начиная от ошибок мобилизации, и заканчивая решениями руководителей, посылавших новобранцев на передовую без должной подготовки. Нельзя также оставить без внимания информацию об удивительном исчезновении 1,5 миллиона комплектов формы.

Все эти, мягко говоря, оплошности приводят к падению морального духа солдата, будь он добровольцем или мобилизованным. Вражеская пропаганда не спит. Более того, она активно пользуется этими самыми оплошностями, ещё сильнее внедряя смуту в головы военных. Отсюда и нарушение дисциплины, неконтролируемое употребление алкоголя и, как итог, вооруженный конфликт.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

В итоге Минобороны в любом случае обязано принять соответствующие меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Как минимум навести порядок на местах, чтобы искоренить массовую коррупцию и предотвратить воровство экипировки и оружия. Наладить работу военкоматов, чтобы главной их целью было четкое выполнение поставленных задач и подбор необходимых на фронте кадров, а не закрытие плана по мобилизованным за счёт калек, неопытных сопляков и трусов, пытающихся скрыться от мобилизации.

Как максимум необходимо перестать обманывать себя и начать войну против врага. Ибо как многие гражданские, так и многие военные до сих пор не особо понимают, воюем ли мы, или ведём спецоперацию против неведомых нацистов. Мотивация играет одну из самых важных ролей в войне, соответственно, солдат должен понимать, за что он воюет и против кого. Пока с этим возникают проблемы.

Враг обязательно воспользуется любой нашей оплошностью. Значит, количество таких оплошностей необходимо сокращать. Казалось бы, прописная истина, не нуждающаяся в повторении, но, увы, приходится повторять.