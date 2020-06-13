Наталия Тюленева
Последние публикации
В Перми мемориалу «Борцам революции 1905 года» грозит разрушение
В Перми мемориал «Борцам революции 1905 года», у подножия которого захоронены участники первой русской революции, разрушается и требует срочного ремонта. Об этом 13 июня написал общественный активист Павел Гурьянов на своей странице в социальной сети LiveJournal. «Мемориал находится в крайне...
13 июня 2020
В Перми состоялось торжественное открытие памятника «Солдат России»
В Перми сегодня, 1 марта, состоялось торжественное открытие памятника «Солдат России», посвящённого подвигу участников боевых действий различных военных конфликтов постафганского периода. Об этом 1 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мемориал воинам представляет собой куб, состоящий из более...
1 марта 2020
Преодоление ада: Башкирский театр драмы привез в Пермь «Зулейху...»
На прошлой неделе в Пермский академический Театр-Театр приехал Башкирский академический театр драмы со спектаклем по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Режиссером постановки выступил Айрат Абушахманов. Работа над постановкой началась еще задолго до того, как роман приобрел широкую...
14 февраля 2020
В пермском «Доме Боне» откроется выставка «Осколки рая»
В пермском арт-пространстве «Дом Боне» откроется выставка «Осколки рая». Об этом 16 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM. На экспозиции будут представлены картины, которые раскроют всю полноту образов рая и ада, которые далеки от стереотипных представлений о них у большинства людей. «Воссоздав в...
16 ноября 2019
На Культурном форуме в Петербурге выступит известный израильский дирижер
В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоится музыкальная премьера — концерт польского Симфонического оркестра Силезской филармонии под руководством израильского дирижера Даниэля Орена. Об этом 4 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM. 14 ноября в Гербовом зале...
4 ноября 2019
В Перми пройдет VI Всероссийский форум национального единства
В Перми с 22 по 25 октября пройдет VI Всероссийский форум национального единства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Форум направлен на создание единой общероссийской площадки, на которой представители органов государственной власти, местного самоуправления регионов Российской Федерации и...
20 октября 2019
«Енисей» переиграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
В домашнем матче, открывшим 11-ый сезон Единой лиги ВТБ, пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл команде «Енисей» из Красноярска со счетом 88:90. Об этом 13 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM. По результатам всех четырех четвертей БК «Енисей» лидировал с небольшим преимуществом в счете...
13 октября 2019
Стала известна дата проведения IV фестиваля Мартина МакДонаха в Перми
Четвертый международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет с 1 по 7 октября 2020 года. Об этом 21 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM. Дата проведения стала известна во время творческой встречи с режиссером и художественным руководителем Пермского театра «У Моста» Сергеем Федотовым, которая...
21 сентября 2019