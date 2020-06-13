Пермь, 13 июня, 2020, 16:09 — ИА Регнум. В Перми мемориал «Борцам революции 1905 года», у подножия которого захоронены участники первой русской революции, разрушается и требует срочного ремонта. Об этом 13 июня написал общественный активист Павел Гурьянов на своей странице в социальной сети LiveJournal.

Https://gurianov-pavel.livejournal.com/172038.html «Вечный огонь» мемориала «Борцам революции 1905 года» в Перми

«Мемориал находится в крайне плачевном состоянии: памятник разрушается и требует срочного ремонта», ― отметает Гурьянов.

Https://gurianov-pavel.livejournal.com/172038.html Состояние памятника «Борцам революции 1905 года»

На фотографиях, датированных июнем этого года, видны серьезные признаки обветшалости памятника, кроме этого особое беспокойство активиста вызвало состояние «Вечного огня», который символизирует собой память народа о павших героях и борцах за свободу начала XX века.

«Горелка «Вечного огня» проржавела, пропала защитная плита, ниша с огнём завалена мусором <…> Состояние памятника ухудшается прямо на глазах!», ― говорится в сообщении.

Https://gurianov-pavel.livejournal.com/172038.html «Вечный огонь» мемориала «Борцам революции 1905 года» в Перми

По словам Гурьянова, неравнодушные горожане, журналисты, музейщики и учёные давно поднимают проблему разрушения главного городского памятника, однако реконструкция мемориала находится в состоянии «заморозки», никаких ремонтных работ на территории музейного комплекса не происходит.

«Год за годом власти находят причины, чтобы ничего не делать, как будто бы дожидаясь естественного решения проблемы памятника, когда он самостоятельно обрушится», ― добавил активист.

Https://gurianov-pavel.livejournal.com/172038.html Состояние памятника «Борцам революции 1905 года»

Общественник также подчеркнул, что этот год для мемориала юбилейный, ему исполняется 100 лет с момента, когда он был спроектирован и построен чертёжником Мотовилихинского завода и участником первой русской революции Василием Гомзиковым в 1920 году.

Напомним, в мемориальный комплекс на горе Вышка в городе Перми входят памятник борцам революции 1905 года, захоронение членов партии — участников революции, здание музея-диорамы и экспозиция в здании Диорама «Декабрьское вооруженное восстание 1905 года в Мотовилихе».

Памятник борцам революции 1905 года в общих чертах напоминает знаменитый и уникальный паровой Царь-молот, сооружённый инженером Николаем Воронцовым на Пермском пушечном заводе в 1873 году, которому не было равных в мире. В этом же году на Всемирной выставке достижений в Вене действующую модель парового молота современники назвали восьмым чудом света.

Https://gurianov-pavel.livejournal.com/172038.html Состояние памятника «Борцам революции 1905 года»

На данный момент мемориал является объектом культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения.