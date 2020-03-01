Пермь, 1 марта, 2020, 17:43 — ИА Регнум. В Перми сегодня, 1 марта, состоялось торжественное открытие памятника «Солдат России», посвящённого подвигу участников боевых действий различных военных конфликтов постафганского периода. Об этом 1 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Чепкасов Памятник

Мемориал воинам представляет собой куб, состоящий из более мелких кубов, с расположенной слева бронзовой скульптурой солдата, справа от нее написаны слова: «Тем, кто погиб», «Тем, кто вернулся», «Тем, кто ждал». На одну грань куба нанесены стихи Расула Гамзатова «Журавли», на задней стороне — изображены летящие журавли.

Выпадающие элементы-кубы из общей скульптуры символизируют собой разрушение мира и военные конфликты, в которых принимали участие российские военнослужащие, среди них гражданская война в Таджикистане, Первая и Вторая чеченские кампании, грузино-абхазский конфликт и другие.

В ходе торжественного открытия памятника участниками церемонии была заложена капсула памяти с землей с места гибели военнослужащих города Перми, которые погибли при исполнении воинского долга во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. Участники почтили память павших солдат минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Михаил Чепкасов

Перед возложением цветов к памятнику губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поделился юношескими воспоминаниями о том, как все жители его родной деревни провожали бойцов и всей деревней радовались, когда они возвращались домой живыми.

«Нужный и необходимый для нашего города памятник, потому что молодежь должна знать своих героев, тех, кто их защитил ценой своей жизни. Ибо патриотизм в России — не пустое слово. И слава Богу, что мы начинаем вспоминать свою историю и отдавать дань уважения нашим героям и воинам» — отметил присутствующий на мероприятии секретарь Союза писателей России Игорь Тюленев.

Особенно символична дата, к которой была приурочена церемония открытия мемориала, идея об установке которого появилась еще 10 лет назад.

Несмотря на то, что открытие памятника ознаменовано 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, 1 марта — это 20-ая годовщина героического подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, в составе которой были и военнослужащие из Пермского края.

Ровно 20 лет назад 84 десантника этой роты погибли, защищая высоту 776 в Аргунском ущелье Чечни, сражаясь с более чем 2 тыс. боевиками… В живых осталось только 6 бойцов. Из 84-х павших воинов на поле боя в Чечне остались и трое солдат из Пермского края — гвардии рядовой Кирьянов Алексей Валерьевич из города Чайковский, гвардии младший сержант Ляшков Юрий Иванович из города Чердынь, гвардии рядовой Трегубов Денис Александрович из города Чусовой. Все трое награждены Орденом Мужества, посмертно.