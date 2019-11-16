Пермь, 16 ноября, 2019, 23:25 — ИА Регнум. В пермском арт-пространстве «Дом Боне» откроется выставка «Осколки рая». Об этом 16 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Рыбина «Островитянка»

На экспозиции будут представлены картины, которые раскроют всю полноту образов рая и ада, которые далеки от стереотипных представлений о них у большинства людей.

«Воссоздав в пространстве галереи собственный тропический остров, мы хотели бы напомнить жителям Перми, что рай и ад имеют мало общего с кокосами и пестрыми рубашками. И рай, и ад находятся внутри нас», — отмечают организаторы выставки.

Напомним, открытие экспозиции «Осколки рая» в галерее «Дом Боне» состоится 21 ноября. Она продлится до 22 января 2020 года.