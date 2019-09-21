Пермь, 21 сентября, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Четвертый международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет с 1 по 7 октября 2020 года. Об этом 21 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) By Tabercil Мартин МакДонах

Дата проведения стала известна во время творческой встречи с режиссером и художественным руководителем Пермского театра «У Моста» Сергеем Федотовым, которая состоялась 20 сентября в рамках мероприятий Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», проходящего в эти дни в Перми.

«Вопрос решен. Четвертый международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в следующем году с 1 по 7 октября. Уже поступают заявки. Одним из первых свои работы направил театр из Северной Ирландии», — заявил режиссер.

Во время мероприятия зрителям были показаны две документальных киноленты о театре и фестивале Мартина МакДонаха пермских режиссеров Варвары Кальпиди («Тридцатое измерение») и Алексея Романова («Остров МакДонаха»).

Напомним, организатором и идейным вдохновителем международного фестиваля Мартина МакДонаха является Пермский театр «У Моста», который проводит его с 2014 года. В фестивале принимают участие российские и зарубежные театры с постановками по пьесам ирландского драматурга Мартина МакДонаха.