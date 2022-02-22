Наталия Пикус
Автор
Работает с цифрами, живёт эмоциями.
Последние публикации
«Да здравствует Россия! Европу ждёт газовый кризис?» — французы в соцсетях
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии — трансляция» Потенциальные участники президентской гонки во Франции уже сделали заявления по признанию Россией суверенитета ДНР и ЛНР, а французские СМИ смакуют детали политического решения для Европы. Le...
22 февраля 2022
«США истерят. НАТО снова ожило!» – французы о провокациях и «войне»
Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция» Одна из главных тем французских СМИ — пятничное заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия нападёт на Украину уже на следующей неделе, в ближайшие дни. Газета...
20 февраля 2022
«Оставьте нас в покое!» — французам аннулировали санитарные пропуска
У 4 млн французов были аннулированы прививочные сертификаты во вторник, 15 февраля, из-за изменений в правилах, касающихся вакцинации: срок действия сертификата сократили с семи месяцев до четырех. При этом далеко не все спешат делать необходимые прививки от COVID-19: многие французы надеются на...
18 февраля 2022
«Мы в ярости и печали. У нас диктатура!»: французы о «насилии» в Париже
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений — все новости» «Конвой свободы», направившийся в Париж с разных городов Франции для проведения мирной манифестации против «санитарного режима» и обязательных паспортов вакцинации, был остановлен. Министр...
14 февраля 2022
«Макрон следует за Байденом, как пёсик» — французы о «вторжении» России
В субботу, 12 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главы двух государств обменялись мнениями по вопросам переговоров в Москве 7 февраля. Президенты обсудили пути продвижения выполнения Минских соглашений и продолжили...
13 февраля 2022
«Макрон, Франция просыпается»: «Конвой свободы» движется в Париж и Брюссель
«Конвой свободы» добрался до Франции. Движение дальнобойщиков, зародившееся в Канаде как «Конвой свободы — 2022», распространяется по миру. От Нью-Йорка до Новой Зеландии через Париж усиливаются протесты против мер здравоохранения, связанных с COVID-19. Противники обязательной вакцинации и...
11 февраля 2022
«Байден, веди свою войну один!» — французы о встрече Путина и Макрона
7 февраля прошла первая за последние два года встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. В Москве они провели длительные шестичасовые переговоры, главной целью которых Макрон объявил достижение безопасности и стабильности в Европе и деэскалации кризиса вокруг Украины...
8 февраля 2022