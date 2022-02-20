



Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Одна из главных тем французских СМИ — пятничное заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия нападёт на Украину уже на следующей неделе, в ближайшие дни. Газета Libération под заголовком «Больше никаких сомнений» пишет: Джо Байден «убедился», что Владимир Путин решил напасть на Украину». В чрезвычайно резкой речи президент США Джо Байден заявил в пятницу вечером, 18 февраля, что у него есть очень достоверная информация, позволяющая утверждать, что «президент России решил вторгнуться на Украину на следующей неделе, нацелившись на столицу Киев».

«Я убежден, что Путин принял решение. У нас есть основания так думать», — несколько раз повторил Байден. Он считает, что Путин говорил о «провокациях», «необоснованных обвинениях» и «геноциде» на Донбассе, чтобы накалить ситуацию. Байден также приветствовал сдержанность украинцев и подчеркнул, что не понимает, как Украина могла выбрать именно этот момент для начала наступления на Донбассе. В то время пока страна окружена примерно 150 000 российских солдат.

Gage Skidmore Джо Байден

«Если Россия пойдет по этому пути, она подвергнется катастрофическим последствиям» и «заплатит очень высокую цену», предупредил Джо Байден, неоднократно настаивая на том, что Россия все ещё может выбрать путь дипломатии. Встречу между главой его дипломатии Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым запланировали на 24 февраля «в Европе». Он также исключил военное вмешательство США на Украине, но предупредил об очень жёстких санкциях. «Соединенные Штаты едины и Европа едина, трансатлантический союз един», — повторил Байден несколько раз, отмечает издание.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

Libération подчёркивает, что Байден также предостерёг президента Украины Владимира Зеленского от любого повода покинуть Украину в это неспокойное время, в частности отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая продлится до воскресенья, 20 февраля. «В поисках дипломатического результата это может быть не самый лучший вариант, но решение остаётся за ним», — посоветовал Байден Зеленскому.

Принесёт ли положительный результат «дипломатический марафон?» — вопрошает издание. При этом отмечает, что после объявления Владимиром Путиным о выводе части своих войск с территории, граничащей с Украиной, в пятницу, 18 февраля, ситуация сильно накалилась серией столкновений «в сепаратистских районах Донбасса», однако удалось избежать скатывания к открытому военному конфликту.

Le Figaro акцентирует внимание своих читателей на планируемом в воскресенье телефонном разговоре президента Эммануэля Макрона со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы попытаться «избежать худшего» на Украине. С президентом Украины Владимиром Зеленским ожидается разговор в субботу.

Официальное интернет-представительство президента России Эммануэль Макрон

Приведём несколько комментариев подписчиков Le Figaro.

«Американская истерика начать войну на Украине, направив туда НАТО, — это в итоге очень дорогой американский газ в багаже! Франция должна всеми силами отказаться от этой американской провокации и выйти из НАТО!» — написал oeildelynx.

«Это напоминает мне Ирак, где американцы и британцы видели хранящееся и готовое к применению оружие массового уничтожения, которого не существовало в природе. Вторжение на Украину со 100 000 человек — это видение дряхлого старика, правящего США. Но это видение также и НАТО, которое воодушевлено этим кризисом. НАТО наконец нашло врага, наконец-то вернулась холодная война — и НАТО снова ожило. С другой стороны, Россия сделает всё, чтобы Украина не вступила в НАТО, это было её требованием в течение 20 лет, и оно не изменится. Осторожно, перебои с газом!» — оставил комментарий FRANCOIS HUBERT 1.

«Байден пытается исправить мрачный имидж после Афганистана, но не может. Более того, имидж воинствующих демократов плачевен среди самих американцев», — пишет phr001.

Cibiche негодует: «До каких пор мы позволим дряхлому старику угрожать всему миру абсурдными, необдуманными заявлениями?»

«Если Украина будет частично захвачена, больше всех пострадает всё равно Россия», — считает Oskar Lafontaine.-

«Мы говорим об американском империализме, но я думаю, нам следует говорить скорее о российском империализме. Россия величайшая страна мира и жаждет величия, хочет стать ещё больше, присоединив Украину!» — пишет Barbapapa.

«Россия не является угрозой. Я был бы более склонен опасаться США», — написал своё мнение в Twitter @MikeDeSouche.

«Конечно, хорошие США несут Демократию… Какая наивность. С 1930-х годов США ставят барьеры перед всеми странами, «не желающими лизать сапоги». А там уже несколько месяцев маневрируют, чтобы расширить НАТО на восток. Именно они провоцируют», — уверен @EIPeresoso3.