7 февраля прошла первая за последние два года встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. В Москве они провели длительные шестичасовые переговоры, главной целью которых Макрон объявил достижение безопасности и стабильности в Европе и деэскалации кризиса вокруг Украины. Ещё накануне встречи с Путиным президент Франции сообщал о своём оптимистичном настрое, но, как заявлял журналистам, в чудеса не верит. Однако выразил надежду, что стороны вместе найдут полезный для России и всей Европы выход, позволяющий избежать войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

На визит Макрона в Москву отреагировали французы в Twitter. Многие связывают миротворческую миссию Макрона прежде всего с предстоящими выборами президента Франции.

Официальное интернет-представительство президента России Переговоры Владимира Путина с Эммануэлем Макроном

«Войны не будет, если бы Путин этого хотел, он уже сделал бы это. Maкрон поехал в Москву заниматься внутренней политикой Франции — впереди президентские выборы», — считает D.Baverel.

«Вы невероятный господин президент Макрон, поздравляю вас с тем, что вы посетили Москву, и хотите решить проблемы, я буду голосовать за вас», — написал @Bart57961001.

Didie D. уверен в амбициях французского президента: «Maкрон, как Зорро, хочет спасти Европу. Что я говорю — весь мир!!».

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Французы уверены, что войны не будет — сумасшедших нет, есть безумная идея заставить поверить в её возможность.

Djeon Pitter: «Риска войны никогда не было, Путин не сумасшедший. С другой стороны, заставить людей поверить в это, как это делает настоящий сумасшедший, который руководит всеми нами, является преднамеренным и расчетливым».

«Войны не будет просто потому, что у Франции нет средств, чтобы поддержать войну против путинской России. Остается просто общение, единственная уникальность французского президента, в которую его граждане уже даже не верят», — Kiffman Albert.

«Это похоже на историю общения, в которой Макрон, несмотря на свои обещания 2017 года, так и не наладил связь с Путиным. Каким образом он хочет завоевать доверие, если встал на сторону США?» — недоумевает Oliver F.

Оценил общение лидеров двух стран David M. Herszenhorn: «Похоже на то, как мастер-диктатор слушает ученика. Взгляд не обманывает, студент попал в ловушку своего упражнения, у Макрона нет опыта лидерства, а желание сыграть дирижера. Язык тела, выражение лица всегда много значат в этих встречах, и у Путина больше практики, чем у большинства других лидеров на мировой арене».

Stiezfro Dertzakian: «Чрезвычайно позитивный прием Путиным Макрона сегодня. Путин явно выбрал предпочитаемого собеседника в Европе. Это может поставить Макрона в неудобное положение «лучший приятель…». Путин льстит своему эго, не попадайтесь в ловушку».

Взволновал французов и вопрос Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном, обратившись к журналистке и в целом ко всему Западу, говоря о гарантиях безопасности России со стороны НАТО и США: «А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами: «Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?» Но ведь так оно и будет».

«Макрон пока единственный, кто пытается избежать войны», — считает @sancendra.

@dyggfvb1jnmd: «Байден, веди свою войну один!»

@cedangot: «На самом деле американцы хотят ослабить европейцев, чтобы контролировать нашу экономику, как они это делали с самого начала».

«Россия непобедимая страна! Военный и ядерный уровень, Макрон, ты играешь с огнем, — пишет @enzoferro18.

«Французы готовы проявить добросовестность в пользу мира, оставив Макрона в руках президента России», — отмечает @ced_hout.