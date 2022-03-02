У 4 млн французов были аннулированы прививочные сертификаты во вторник, 15 февраля, из-за изменений в правилах, касающихся вакцинации: срок действия сертификата сократили с семи месяцев до четырех. При этом далеко не все спешат делать необходимые прививки от COVID-19: многие французы надеются на президентские выборы и ждут изменений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Некоторое послабление режима ограничений во Франции уже происходит: со 2 февраля уже было отменено ношение масок на улице, где нет большого скопления людей. Дистанционная работа на дому (три раза в неделю) стала рекомендуемой, а не обязательной.

С 28 февраля отменяют ношение масок в закрытых помещениях (ресторанах, библиотеках, кинотеатрах, музеях, театрах и т. д.) исключительно при наличии прививочного сертификата. По-прежнему ношение масок осталось обязательным в отдельных видах транспорта — в поездах и самолетах. Также отменяется ношение масок в школе во время занятий и на переменах. Новые поправки были подписаны в министерстве здравоохранения 11 февраля 2022 года.

С 15 февраля 2022 года срок действия прививочного сертификата поменяли с семи месяцев на четыре месяца. Действителен этот сертификат для лиц старше 18 лет, прошедших полную вакцинацию (в общей сложности надо сделать три прививки) или переболевших — тогда он действителен в течение четырех месяцев, в противном случае прививочный сертификат теряет свою значимость. Об этом сообщал министр здравоохранения Франции Оливье Веран на пресс-конференции 20 января.

Revelli Beaumont Оливье Веран

С 16 февраля открыли дискотеки, разрешено есть в местах, где ранее было запрещено, — в транспорте дальнего следования .

Пользоваться общественным транспортом дальнего следования (поезда, самолеты, автобусы) имеют право только при наличии прививочного сертификата, а также некоторые категории граждан (инвалиды, люди пожилого возраста, те, кто едет на похороны родственников и т. п.), сделавшие ПЦР-тест не позднее чем за 24 часа до поездки.

Прививаться во Франции необязательно, но люди, работающие в определенных сферах (ресторанах, кафе, барах, кинотеатрах и т. д.), теперь должны предъявлять действующий прививочный сертификат, чтобы продолжить свою профессиональную деятельность.

На этой неделе также официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь указал на возможность отмены прививочных сертификатов в стране в конце марта. Наблюдается начало улучшения ситуаций в больницах.

Реакция французов на сокращение сроков действия прививочных сертификатов неодобрительная.

«Почти 4 миллиона французов лишены доступа к барам и ресторанам, кинотеатрам и музеям, театрам, спортивным и концертным залам, а также к поездкам на поезде и на самолете в угоду президенту. При этом бары, рестораны, кинотеатры получали финансовую помощь для поддержки во время пандемии — с наших налогов, а мы в итоге не имеем доступа ко всему этому. Несправедливо», — отмечает подписчик Le Figaro L36.

Onillon get: «Овцы, трусы, потому что слишком давно войны нет… Если бы они хоть немного осознали, что прививка — это средство профилактики, которую делали каждому из нас в детстве, должна быть сделана ДО заражения, чтобы получить иммунитет… «Во время» — это слишком поздно и увеличивает риск заражения и смертности… Точка».

VoisTout призывает остановить это безумие с вакцинами, сам при этом имея две дозы. «Прекратить все эти бесконечные меры, которые меняются почти каждую неделю! Санитарный пропуск стал входным билетом в нашу жизнь, оставьте нас в покое!»

«Как и многие, я сделал первую прививку из-за профессиональных обязательств. Но новые предписания — это уже слишком. Я одолжу пропуск у друга на оставшиеся несколько недель», — комментирует Martin_Eden.

Jeanne Menjoulet Вакцинация от коронавируса на стадионе Франс. Сен-Сен-Дени

Вместе с тем стоит отметить, что предъявление чужого сертификата о прививках влечет за собой штраф в размере 1000 евро — вместо 135 евро ранее.

«Я вакцинирован. Правительство говорит нам, что вакцины защищают нас от серьезных форм болезни и от смерти после заражения. Но всё же многие умершие от COVID-19 были привиты. Так что вакцины не так хороши, потому что не защищают нас на 100%. В ответ врачи отвечают, что прививка хуже защищает ослабленных людей. Поскольку я не знаю, хрупок ли я, потому защищаю себя от вирусов всевозможными способами и мерами», — отметил Jacques LESAGISTE.

«Благодаря предстоящей отмене прививочного сертификата наблюдаю такую тенденцию: врачи говорят, что всё это создавалось не по санитарным соображениям, а по политическим, и предлагают воздерживаться от прививки. И даже некоторые юристы отмечают, что идет посягательство на свободу!» — пишет @DIVISIO1 в Тwitter.

С ним согласен @renardmvf: «Честные врачи уже не могут не видеть обращающихся молодых людей с серьезными побочными заболеваниями и неизбежно стали задавать себе вопросы!»

«Хуже всего шарлатаны, которые понимают, что ковид — мероприятие политическое, и не чувствуют себя виноватыми. Больше всего беспокоит сокращение действия санитарного пропуска — с семи до четырех месяцев», — отмечает @Patrick01593278.

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