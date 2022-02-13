В субботу, 12 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главы двух государств обменялись мнениями по вопросам переговоров в Москве 7 февраля. Президенты обсудили пути продвижения выполнения Минских соглашений и продолжили обсуждение условий безопасности и стабильности в Европе. Оба они выразили желание продолжить диалог по этим двум основным пунктам.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Макрон передал Путину опасения своих европейских партнеров и союзников. Он считает, что искренний диалог несовместим с эскалацией напряженности на Украине. Обмен мнениями продлился почти два часа (1 час 40 минут), но на данный момент остался без каких-либо серьезных заявлений.

Нет признаков того, что Путин пойдет в наступление — первая реакция во французских СМИ на долгий телефонный разговор.

«Владимир Путин во время этого интервью ничего не сказал, что дает возможность предположить, что Россия собирается напасть на Украину, тем не менее мы крайне бдительны и внимательно относимся к позиции России, чтобы предотвратить самое худшее, — пишет издание MidiLibre со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Франция рекомендует своим гражданам избегать поездок на Украину: страна вошла в «красную зону» риска.

Читатели и подписчики Midi Libre обсуждают двух президентов, угрозу войны и возможные последствия.

Официальное интернет-представительство президента России Переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном

«Они явно симпатизируют друг другу, скоро союз?» — иронизирует пользователь под ником felederugby.

«Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями»,— цитирует Альберта Эйнштейна Pascal, отмечая уровень современного вооружения.

А вот комментарии подписчиков на сайте медиахолдинга RTL и в социальных сетях:

«Наш доблестный президент полон неожиданных идей. Я вижу, как одновременно он повышает свои ставки в качестве кандидата на президентских выборах и спасителя человечества благодаря своему мужественному вмешательству и деятельности на международной арене, позволяющим избежать третью мировую войну, — прокомментировал пользователь под ником charliemagne.

Claqueret: «Я очень боюсь, что Путин примет Макрона за очередного Даладье (премьер-министр Франции в разные годы 1930-х гг., которого считали слабым и нерешительным — прим.)».

Henri Manuel Эдуард Даладье

Скептически относится к влиянию Макрона на Путина Cath&cie: «2 часа… Путину пришлось поставить на громкую связь и заняться чем-то другим…».

«Макрон должен прекратить преследовать Путина, этим он начинает раздражать нас», — считает max62xx.

«Его мастерство нарушать права в нашей стране должно впечатлить Путина», — пишет moigaulle.

С ним согласна Santillana: «Неспособный решить многие французские проблемы, Макрон считает себя решившим все задачи и «мессией» в отношении Украины! Он просто смешон!»

«Он на самом деле очень смешной. Он не сможет «насолить» Путину, как он это делает с французами», — отмечает Linateo.

Саркастичен Passemoilesel: «Осторожно, генерал Макрон собирается нанести удар, месть Макрона будет страшной…»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

При этом кто-то считает, что даже если в настоящее время Россия не готова к вторжению на Украину, то она может это сделать в любой другой удобный случай.

«Украина не скоро вступит в НАТО, а российские войска уже сосредоточены на границе. То есть если даже Путин не хочет вторжения на Украину в ближайшее время, но он готов сделать это при малейшем инциденте, — уверен Let's gochild. — Он (Путин) не кажется искренним. Нейтральная зона между ЕС и Россией была бы интересной идеей, но тогда Белоруссия и Молдавия также должны быть ее частью».

Многие французы считают виновником конфликта на границе Украины и России Соединенные Штаты Америки и уверены в отсутствии самостоятельной политики Макрона.

По мнению francobelge67, по неоднократным заявлениям украинского президента, «приютившего» Штаты, можно судить о том, кто подливает масла в огонь, создавая панику: «И, конечно же, Макрон по приказу следует за Байденом, как хороший пёсик».

«Макрон всего лишь шут америкосов! Он создает свой театр с Путиным, над которым смеется весь мир! Какой позор иметь в качестве президента героя оперетты!» — пишет grognard.

Bobbilife93: «Русские находятся у себя дома, а англичане, американцы и французы — нет, и в восточных странах их войскам делать нечего!!! Провокаторы — США и ЕС!»

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Миролюбивые» американцы

Veriteonly: «США делают все, чтобы это вторжение состоялось. Им нужны доллары (за продажу оружия), и для них это отличная возможность».

«К сожалению, Макрон может играть только… в «муху и клеща» (как в известной басне назойливом герое, который совершает ненужные и даже вредные поступки, присваивая себе успех)! — считает moigole.

Charliemagne вопрошает: «Разве новый костюм спасителя человечества от Макрона не нуждается в некоторой корректировке?»

«Многие критикуют Макрона. Мне плевать на этого человека, как и на других президентов, потому что я не голосовал с 1968 года и больше не буду голосовать. Но вы должны признать, нравится вам это или нет, что он неплохо ладит с Путиным и это может способствовать мирному разрешению этой ситуации», — отмечает ntm1967.

С ним не согласен Torquemada s: «Ты смеешься? Путину плевать на Макрона и Европу, которая не сдвинулась с места во время присоединения Крыма… Путин презирает Европу из-за ее мягкотелости!»