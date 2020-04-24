Наталия Ходыкина
Последние публикации
Есть контакт! Как контактные профессии адаптируются к цифровому миру
Уже давно многие аспекты работы и общения ушли из реального мира в цифровой. Мы привыкли не ходить в гости к друзьям, а переписываться с ними, оставаясь у себя дома. Все считали это абсолютно нормальным и естественным, но, как оказалось, ровно до того момента, как у нас отняли возможность живого...
24 апреля 2020
Здравствуй, ёлка, и прощай: откуда приходит и куда уходит символ праздника
Почитание дерева — один из древнейших культов на земле. Хвойные вечнозеленые деревья у северных народов ассоциировались с вечной жизнью и переходом между миром живых и миром мертвых. Традиция украшать хвойное дерево существовала еще у древних кельтов, литовцев и финно-угорских народов. Христианство...
30 декабря 2019
Девичья сила: о чём мечтают девушки в сумо?
Любительское сумо объединило спортсменов разного роста и комплекции. Одинаково успешно могут выступать и миниатюрные девушки, вес которых меньше 55 кг, и девушки под два метра ростом и весом больше 100 килограмм. Мы попросили спортсменок рассказать, как они пришли в сумо, какие трудности испытали...
5 июня 2019
В маваси только девушки: Женское сумо
В седьмой день седьмого месяца седьмого года эпохи Суйнин, в 23 году до н. э., перед взором императора сошлись в поединке два знаменитых воина Номиносукунэ и Тайманокэхая. Победитель, Номиносукунэ, был обожествлен и почитается как родоначальник сумо. С тех самых пор считается, что поединки ведутся...
24 мая 2019