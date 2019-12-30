Наталия Ходыкина ИА REGNUM Ветки новогодней елки

Почитание дерева — один из древнейших культов на земле. Хвойные вечнозеленые деревья у северных народов ассоциировались с вечной жизнью и переходом между миром живых и миром мертвых. Традиция украшать хвойное дерево существовала еще у древних кельтов, литовцев и финно-угорских народов. Христианство переняло эту традицию, хотя в Европе массовой она стала в XVI веке, в России вносить елку в дом стали лишь в XIX веке.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Высота новогоднего дерева может превышать 5 метров и весить больше 150 кг, люди кажутся лилипутами по сравнению с такими гигантами. На складе «Елки»

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Новогодние деревья, упакованные в сети, ждут своих покупателей до последнего

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Покупатели приходят за новогодними деревьями до самого нового года, кто-то хочет успеть нарядить елку, кто-то предпочитает украсить дом ветвями

«Новогодняя ель» — понятие собирательное. Сегодня на елочных базарах можно найти и пихты, и ели, и сосны, всего около 20 разновидностей хвойных деревьев. Среди елей у наших соотечественников наибольшей популярностью пользуются голубая (Американская) и Норвежская. Среди пихт — Пихта Нордмана, ее часто называют Датской елкой, и пихта Фразера. Пихты не осыпаются и иголки у них не колючие, но, по сравнению с елями, они практически не пахнут. Много поклонников и у сосен, особенно популярна Канадская сосна: по своей пушистости она даст фору многим елкам. Любители экзотики на новогоднее торжество могут заказать себе настоящую диковинку: ель Оморика, пихту Нобилис или южную красавицу — черную сосну.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Склад новогодних деревьев

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Ёлка на складе новогодних деревьев

Наталия Ходыкина ИА REGNUM На складе новогодних деревьев

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Большие ели довольно дорого стоят, и чтобы покупатель мог со всех сторон рассмотреть, ель подвешивают к потолку

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Продавец-консультант склада передвигает пятиметровую ель

Новогодняя ель рождается задолго до того, как приходит в наш дом. Весной из семени созревшей шишки появляется росток. Заботливыми руками садоводов он помещается в питательную почву из хвои, опилок и перегноя. Требуется чрезвычайное усердие, чтобы этот росток не погиб и окреп.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Посадки елок в питомнике «Шаг-2»

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Работник питомника «Шаг-2» срезает верхушку ели

Достаточное количество света и воды — и вот плодородная почва превращает росток в маленькое деревце. Пройдет еще долгих 8 лет, прежде чем ель достигнет двухметровой отметки. Все это время ее будут холить и лелеять, подкармливать и стричь. Следить, чтобы она тянулась к небу единственной своей верхушкой.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Покупатели приходят на базар за елкой иногда за несколько часов до Нового года

Наталия Ходыкина ИА REGNUM На елочных базарах деревья еще раз перемеряют, чтобы покупатели были уверены в размере

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Все ели из питомника в обязательном порядке маркируются. Обозначается высота дерева, номер партии и другие параметры

Наталия Ходыкина ИА REGNUM После того как покупатель сделал свой выбор, дерево надо упаковать. Упаковка большой ели – тяжелая работа. На специальную воронку натягивают сеть, закрепляют ее на стволе и протаскивают дерево

Но приходит время для расставания. В середине осени ель лишается своих корней и засыпает на несколько месяцев. Путь ее неблизок. Чаще всего приезжает она к нам с просторов лесных хозяйств Дании или Пермского края.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Ель в сетке

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Елочные базары закрываются через несколько часов после наступления нового года. Нераспроданные деревья отвозят в социальные учреждения, церкви и в зоопарки

Попав в дом, ель ненадолго оживает. Если дать этой гостье вдоволь напиться, она будет дарить вам свой аромат и свежесть. Но время неумолимо, и через пару недель ель окончательно погибает.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Новогодняя ель в свете гирлянд

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Не зря наши предки побаивались ходить в еловый лес. Тени от ели бывают пугающими

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Иногда дерево так завешивают украшениями, что кроме них больше ничего не видно

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Если за деревом ухаживать, то оно все праздники будет радовать нас ароматом и свежестью

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Засохшая ель в своем мешке для утилизации отправляется в последний путь

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Деревья плохо переносят резкую смену температуры, поэтому не стоит сразу наряжать дерево, надо дать ему время для акклиматизации

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Как бы вы не ухаживали за елкой, она все равно погибнет и иголки будут осыпаться. Осыпающейся иголки доставляют много хлопот, можно сразу поставить ствол елки в нарядный мешок, в который потом упаковать остатки елки

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Рано или поздно дерево погибнет, но оно еще может послужить людям

Даже после гибели новогодняя ель все еще может служить людям. Хвоя придется по вкусу животным, стволы больших деревьев попадут в котельни и дадут нам тепло, небольшие деревья и ветки перемолятся в щепу и превратятся в гумус, который послужит прекрасным удобрением. И когда удобрения и старая хвоя снова попадёт в землю, прорастет новый росток и все повторится вновь и вновь.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Засохшие новогодние деревья перед дроблением в Ульяновском лесхозе

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Грейферный захват отправляет елки в дробилку

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Гора щепок под снегом. Ульяновский лесхоз

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Все превратится в прах

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Свежая щепа

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Плодородная земля в Ульяновском лесхозе