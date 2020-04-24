Уже давно многие аспекты работы и общения ушли из реального мира в цифровой. Мы привыкли не ходить в гости к друзьям, а переписываться с ними, оставаясь у себя дома. Все считали это абсолютно нормальным и естественным, но, как оказалось, ровно до того момента, как у нас отняли возможность живого общения.

Больше всего от этого пострадали те, чья работа связана с непосредственным общением с людьми. Кто-то сразу сник, закрыл свой бизнес и обратился за пособием по безработице, кто-то просто выжидает. Я хочу рассказать о тех, кто быстро сориентировался и нашел свое место в новой реальности.

Идея этой истории пришла мне в голову после того, как я узнала, что дочь моих знакомых занимается синхронным плаванием в онлайн-режиме.

Я связалась с несколькими людьми разных профессий. Это оказалось совсем несложно. Мы наладили трансляцию во время их работы, я дистанционно настроила камеру и сделала скриншоты. Благодаря такой системе можно посмотреть трансляцию с разных сторон.

Аниматор Константин Малинов, Москва

«Еще пару недель назад любой аниматор, артист, шоумен рассмеялся бы вам в лицо, если бы вы предложили ему провести онлайн-праздник. И вот теперь каждый из них осваивает искусство проведения прямых эфиров. Каждый из них хочет, чтобы ему рассмеялись в лицо по ту сторону экрана».

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Бекстейдж шоу Константина в его квартире. Константин в костюме Человека Паука разыгрывает сценку на фоне хромакея

Константин сделал шоу, используя все преимущества дополненной реальности. Мы же можем одновременно посмотреть и бекстейдж, и шоу, которые видят дети, и даже понаблюдать, как радуются Марта и Даня.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Пока родители работают, дети смотрят шоу Человека Паука

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Трансляция шоу Константина на моем телефоне

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Дети видят, как Человек Паук на кухне своего дома занимается домашним хозяйством. Шоу было записано, и я сделала фотографию со своего ноутбука

Режиссёр Московского Театра На Юго-Западе Москвы Олег Анищенко

Актерам и режиссерам тоже приходится подстраиваться под новые правила игры. Режиссёр Московского Театра На Юго-Западе Олег Анищенко устраивает онлайн репетиции. Конечно, отрабатывать постановку без сцены практически невозможно, но читка пьесы вполне реальна. Когда карантин закончится, все актеры будут готовы и можно будет сразу приступить к репетициям в декорациях.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Режиссёр Московского Театра На Юго-Западе Олег Анищенко репетирует с актрисой театра Любовью Ярлыковой новую пьесу

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Режиссёр Московского Театра На Юго-Западе Олег Анищенко репетирует с актрисой театра Любовью Ярлыковой новую пьесу

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Режиссёр Московского Театра На Юго-Западе Олег Анищенко репетирует с актрисой театра Любовью Ярлыковой новую пьесу

Наталия Ходыкина ИА REGNUM В мониторе режиссера Московского Театра На Юго-Западе Олега Анищенко в онлайн-режиме Актриса Любовь Ярлыкова репетирует новую пьесу

Ирина Киселева, коуч в пространстве обучения «БУМ», Москва

«На протяжении четырех лет мы обучали специалистов по работе с детьми и делали это всегда офлайн, используя тренинговые методы и делая ставку на личное взаимодействие участников.

Начало самоизоляции попало на середину нашей очередной программы обучения вожатых. За две недели мы полностью перевели наши тренинговые занятия в онлайн-формат. Сейчас продолжаем готовить специалистов по работе с детьми с помощью видеоконференций. Благодаря этому к нам присоединились студенты из Ярославля, Твери, Щелково и других городов Владимирской и Московской областей».

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Ирина Киселева, коуч в пространстве обучения «БУМ»

Наталия Ходыкина ИА REGNUM В мониторе Ирины Киселевой участники программы обучения вожатых

Наталия Ходыкина ИА REGNUM В мониторе Ирины Киселевой участники программы обучения вожатых. Ирина проводит с ними занятие по самопрезентации

Екатерина Морозова, инструктор по йоге. Санкт-Петербург

«Мир изменился в мгновение ока. Теперь никого нельзя физически потрогать, обнять, ощутить тепло. Без этого уроки йоги мне казались бессмысленными и невозможными.

Однако одновременно мир как будто стал шире. Ко мне на занятия присоединяются ребята из разных городов России и мира. Наконец-то я и сама могу позаниматься с инструкторами, которых люблю, в том числе из других городов, ведь все йоги теперь онлайн! Мы поддерживаем друг друга и ощущаем тепло даже на расстоянии».

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Екатерина Морозова ведет занятие йогой из своей квартиры

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Ноутбук Екатерины Морозовой в ее квартире. На ноутбуке идёт прямая трансляция занятия и видно, как ученики Екатерины выполняют упражнения

Анастасия Логачевская, музыкант, New Jersey, USA

Настя — музыкант. Она пишет детские песни и проводит музыкальные занятия с малышами как вживую, так и онлайн. Ее Instagram-канал пользуется бешеной популярностью. Недавно она стала проводить мастер-классы для педагогов, которые хотят перестроить свою работу и научиться преподавать дистанционно.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Бекстейдж шоу Насти из ее квартиры в Нью-Джерси

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Моя дочь смотрит прямую трансляцию урока Насти

Наталия Ходыкина ИА REGNUM На своем шоу Настя не только поет и рассказывает истории, но и общается со зрителями в прямом эфире. Прямая трансляция на моем телефоне

Ярослав Яшин, тренер футбольной школы Stuttgart, Москва

«Раньше мы не задумывались о проведении онлайн-мероприятий, ведь футбол — это командная игра. Нам очень хотелось сохранить команду в тонусе, и мы разработали комплекс онлайн-тренировок. Эти тренировки направлены на развитие индивидуальных качеств игрока. Мы стараемся подбирать упражнения, чтобы их можно было выполнять в домашних условиях и при этом не терять «чувство мяча». Чтобы выполнять упражнения дома, достаточно пространства всего 2×2 метра. Кто-то тренируется на лестничной клетке, кто-то находит место в квартире. К нашим тренировкам могут присоединиться все желающие. Так к нам присоединились ребята из Барнаула, Краснодара и других городов. Мы сделали эти занятия бесплатными.

Я показываю упражнение и внимательно слежу за выполнением через монитор».

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Тренер футбольной школы Stuttgart Ярослав Яшин проводит трансляцию тренировки онлайн

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Даня смотрит трансляцию тренировки, которую проводит тренер футбольной школы Stuttgart Ярослав Яшин

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Скриншот с экрана во время онлайн-тренировки футбольной школы Shtutgart. Тренировку проводит тренер Яровлав Яшин из своей квартиры. Ярослав следит, чтобы все участники правильно выполняли упражнения

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Скриншот с экрана во время онлайн-тренировки футбольной школы Shtutgart. Тренировку проводит тренер Яровлав Яшин из своей квартиры. Ярослав следит, чтобы все участники правильно выполняли упражнения

Анастасия Подорожная, главный кинолог Региональной общественной организации «Кинологический развивающий центр «DogSelf»

"Мы планировали открыть отдельное направление — дистанционную индивидуальную дрессировку в конце этого года, так как к нам часто обращались с такой просьбой люди из разных городов. Пандемия и ограничения, введённые по всей России, заставили нас ускориться, и с 1 апреля мы открыли запись на дистанционные курсы и запустили серию вебинаров на актуальные темы.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Анастасия проводит занятия по дрессировке онлайн

Плюс дистанционных курсов прежде всего в том, что отсутствие инструктора рядом с собакой делает хозяина, а не кинолога, главным героем происходящего события. Кинолог словно становится авиадиспетчером. Он голосом управляет движениями владельца собаки, а глазами внимательно смотрит, в результате каждая сторона процесса лучше слушает друг друга, более погружена и внимательна. Зачастую эффект даже лучше, чем в офлайне.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Анастасия дает лакомство своим питомцам: немецкой овчарке Диего и джек-рассел-терьеру Зюше

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Анастасия руководит действиями Алисии во время онлайн-тренировки. Немецкая овчарка Диего и джек-рассел-терьер Зюша находятся рядом с хозяйкой

Минус дистанционного курса: не всякая коррекция может быть сделана на расстоянии. Дистанционно корректируется только спровоцированное поведение и только с замотивированной собакой. Основное оружие кинолога при дистанционном обучении — это лакомство, игра. Если собака ни при каких обстоятельствах не берет лакомство и не играет в игры, которых в арсенале наших кинологов великое множество, то мы вряд ли воспитаем или скорректируем удаленно такую собаку».

Алисия Алекс, программист, smm-специалист, работает с отелями и ресторанами, путешествует с французским бульдогом Лексом Ван де Лаврушкой

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Под руководством Анастасии Алисия отрабатывает с Лексом отказ от лакомства в руке

«Так как я путешествую с Лексом, то он должен быть воспитанным псом, уметь правильно давать лапу на ресепшн и не громить президентские люксы в отелях.

Карантин изменил мои планы. Нам пришлось адаптироваться к ситуации и найти кинолога онлайн. Честно скажу, для меня это сначала казалось немного странным и непонятным… Ну как можно учить собаку онлайн?

С первого же занятия с Анастасией по скайпу я увидела результат. Лекс стал лучше понимать меня, а я его. Конечно, ещё много всего надо выучить! В ближайшие дни планируем совместную онлайн-прогулку, чтобы Анастасия подкорректировала поведение Лекса на улице».

Наталия Ходыкина, фотограф, Москва

Это я. Формат дистанционной съемки необычен и накладывает много ограничений. Основная проблема — это, конечно, потеря качества изображений и невозможность полноценно управлять съемочным процессом. Зато появляются возможности, о которых я даже и не мечтала. За один день я не только договорилась о съемке, но и перенеслась из Москвы и в Питер, и в Нью-Джерси. Побывала на театральной репетиции и послушала тренинг вожатых. Если бы не моя привычка постоянно быть в движении во время съемки, я бы могла вообще не вставать с любимого дивана. А так я бегаю по всей квартире, громко говорю и зачем-то размахиваю руками, когда выбираю место для камеры.