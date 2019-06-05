Красноярский край, 14 сентября, 2005, 07:06 — ИА Регнум. Глава Красноярска Петр Пимашков направил письмо в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Фрадкова, где выразил поддержку декларации "Цели развития тысячелетия", заявляющей необходимость повышать роль местных властей для достижения прогресса. Петр Пимашков сообщил о том, что жители Красноярска непосредственно сталкиваются с проблемами, которые являются актуальными для многих городов мира.

Петр Пимашков высказался в поддержку идеи присвоения Всемирной Организации Объединенных Городов и Местных Властей статуса консультативного органа ООН, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-KNews в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что 14-16 сентября главы государств и правительств встретятся в Нью- Йорке в штаб-квартире ООН для рассмотрения вопросов реализации Декларации "Цели развития тысячелетия". С принятием этой Декларации богатые и бедные страны приняли на себя обязательство работать вместе по искоренению бедности и голода, обеспечению всеобщего начального образования, равенства полов, улучшения здоровья матерей и детей, предотвращения распространения СПИДа, по защите окружающей среды и созданию условий для равномерного роста во всем мире.

На совещании 10 июня в Пекине Всемирный совет организации Объединенных Городов и Местных Властей принял решение начать кампанию "Города тысячелетия", чтобы поддержать "Цели развития тысячелетия" и продемонстрировать необходимость повышения роли местных властей в содействии международному развитию.

Напомним, Красноярск с 2004 года является членом Всемирной Организации Объединенных Городов и Местных Властей, а Петр Пимашков входит в Исполнительное бюро.