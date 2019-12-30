В седьмой день седьмого месяца седьмого года эпохи Суйнин, в 23 году до н. э., перед взором императора сошлись в поединке два знаменитых воина Номиносукунэ и Тайманокэхая. Победитель, Номиносукунэ, был обожествлен и почитается как родоначальник сумо. С тех самых пор считается, что поединки ведутся перед лицом богов, и помыслы и тела борцов должны быть чисты. Это привело к возникновению многочисленных ритуалов и созданию особой касты борцов сумо.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Свершова Яна (Владивосток), неоднократная призерка первенства России и Европы перед поединком на чемпионате России в Дзержинске

Правила сумо основаны на священных ритуалах «Шинто», которые исполняются для богов. Борьба сумо, как и борцы сумо до сих пор считаются в Японии священными.

Долгое время женщинам было запрещено даже смотреть на соревнования, считалось что они могут осквернить дохё одним своим присутствием. Право быть зрительницами женщины получили лишь в 1873 году.

Параллельно с профессиональным сумо развивалось и «народное» сумо. В таких турнирах принимали участие крестьяне, ремесленники, торговцы. Соревнования проходили на городских площадях во время ярмарок и народных праздников. В этой среде и появилось женское сумо, именуемое синдзумо (новое сумо): женщины боролись с женщинами и со слепыми мужчинами. Поединки были больше представлением, чем борьбой по строгим правилам. Участницы демонстрировали скорее изящество, чем агрессивность. Однако вскоре власти сочли состязания аморальными и запретили их. С позиции мира мужского сумо, это был совершенно другой вид спорта.

Официально женское сумо смогло возродиться только к 80 годам XX века и в настоящее время активно развивается. Это повысило шансы сумо стать олимпийским видом спорта.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Перед началом поединка. Чемпионат России в Дзержинске

Вопреки расхожему мнению, в любительском сумо не стоит задача набрать вес. Восемь весовых категорий позволяют спортсменке выбрать идеальную для себя форму. Разделение происходит так: до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 73 кг, до 80 кг, до 95 кг, свыше 95 кг и абсолютная весовая категория. Абсолютная весовая категория — поклон в сторону профессионального сумо. На дохё выходят спортсменки разных весовых категорий и далеко не всегда победа достается более тяжелой сопернице.

В целом правила профессионального и любительского сумо совпадают. Спортсмены соревнуются на круглой площадке диаметром 4,55 метров, она называется дохё. Пофессионалы традиционно борются на глиняном покрытии, любители используют упрощенные разборные конструкции из современных материалов. Победил тот, кто вынудил соперника выйти за пределы дохё или коснуться его поверхности любой частью тела, кроме ступней ног.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Перед началом тренировки по сумо в спортшколе «Самбо-70». Девушки собирают площадку для борьбы, которая называется дохё. Валерия Пак спиной, Тихоновская Виктория на дальнем плане

Перед началом соревнований участники повязывают специальный пояс, маваси. Маваси 3 раза обматывается вокруг талии и проходит между ног. Самостоятельно завязать его невозможно. В Японии цвет маваси зависит от школы, в которой тренируется боец.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Анастасия Шашина ждет помощника, чтобы завязать маваси. Шашина Анастасия (Севастополь), в/к 95 кг, неоднократная призерка России, Европы. Чемпионат России по сумо в Дзержинске

Маваси, хоть и выдается федерацией, часто становится личной вещью спортсмена и служит ему много лет.

«У меня очень плотное маваси, сшитое из двух кусков, сейчас уже такое не продают. Мне нравится как оно на мне сидит. У меня есть суеверие: я не состригаю нитки с маваси. Считаю, что это опыт, который копится. Чем маваси рыхлее, тем больше я занимаюсь, набираюсь опыта. Край маваси не обработан и со временем образует бахрому. Я собираю распустившиеся нитки. Сейчас их стало очень много, думаю положить их в коробочку, чтобы они там лежали», — рассказывает Анастасия Фрасинюк

«У меня одно маваси всю жизнь. Уже 15 лет в нем борюсь. Это уже как вторая кожа. Если бы сейчас предложили черное, то я бы не стала его менять. Оно передалось от девочки, которая боролась, когда сумо в нашей стране только начиналось. Она была призером России», — рассказывает Екатерина Алексеева.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Девушки помогают завязывать друг другу маваси перед тренировкой в спорт школе «Самбо-70». На переднем плане Татьяна Артамонова спиной и Валерия Пак

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Маваси

В сумо нет долгой изнурительной борьбы, поединок длится от нескольких секунд, до нескольких минут. В профессиональном сумо акцент делается на выталкивание соперника. Любители, пришедшие в сумо из других видов борьбы, разнообразили поединки бросками. Поединок начинается, когда оба соперника поставят свои кулаки на дохё. Очень важен психологический настрой, ведь в сумо нет права на ошибку. Каждый настраивается по-разному, некоторые хлещут себя ладонями по щекам или телу, некоторые сидят неподвижно.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Голакова Кристина (Смоленск), в/к 55кг, многократная победитель первенств России, Европы, многокократная чемпионка России, Европы

Иногда соперники затягивают начало поединка. Некоторым нужно время, чтобы настроиться, а некоторые специально это делают.

— Это может выбить тебя из колеи? — Н. Х.

— Да, меня это может выбить. Ты вышел, ты уже готов, а соперник твой тянет. Я люблю, когда всё сразу, без промедления. Мне кажется, что большинство настраиваются и пытаются прийти в гармонию со своим телом и духом, — говорит Анастасия Фрасинюк

— Кто-то не ставит четвертый кулак, потому что он нервничает, готовится. У него потеют ладошки, бегают глаза, трясутся руки он пытается собрать себя. Это дает какую-то уверенность, но это очень плохо, потому что можно легко обмануться. А кто-то делает это намерено. Это видно. Иногда даже об этом говорят, за ковром советуют друзья и тренер. Говорят, подожди, не ставь, пусть она поставит первая, — говорит Валерия Карпишина

— Регламентируется ли время, за которое вы должны начать поединок, или можно так бесконечно оттягивать? — Н. Х.

— Времени нет, но если очень долго не начинать, то судьи могут подозвать и сказать, что надо поставить кулаки и начать бороться. Однажды, мы вышли с сестрой и у нас не было особого желания друг с другом бороться. Это была схватка за выход в финал и мы долго сидели и не ставили кулаки. Судьи нас позвали и сказали, что если мы сейчас же не поставим кулаки, то нас дисквалифицируют.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Свершова Яна (Владивосток), неоднократная призерка первенства России и Европы настраивается перед поединком на чемпионате России в Дзержинске

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Участница волнуется перед началом поединка на чемпионате России по сумо в Дзержинске

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Участницы чемпионата России по сумо в перерыве между боями. Зарема Куртосманова из Симферополя, призер турниров юниорок до 24 лет держит в руках маваси. Спиной Ибрагимова Дарья

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Многократная чемпионка мира и Европы Ольга Давыдко готовится к бою на чемпионате России в Дзержинске

Перед началом поединка соперники выполняют традиционное приветствие, приседают на пальцах ног, хлопают в ладоши и вытягивают руки горизонтально. Хлопки в ладоши выполняются для очищения и для предупреждения богов о приближающемся начале поединка. Затем борцы вытягивают руки в стороны, чтобы показать, что у них нет оружия и они будут бороться честно.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Анастасия Фросинюк, многократный призер и чемпионка России и Европы выполняет традиционное приветствие перед началом поединка

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Екатерина Алексеева, многократный призер и чемпионка России и Европы, выполняет традиционное приветствие на соревнованиях «Кубок Москвы»

В японском профессиональном сумо говорят, что встреча уже выиграна или проиграна по одному взгляду. Это очень важная составляющая.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Перед началом боя

«Мне кажется, подобное есть во всех видах спорта, даже в живой природе это есть. По этому я всегда смотрю в глаза соперникам и знаю что надо быть готовым к ответному взгляду. Для меня наоборот будет странно, если на меня не посмотрят. Знаю, что для начинающих это бывает тяжело морально, но я уже привыкла», — говорит Екатерина Алексеева.

«Я не смотрю в глаза соперницы, поэтому битва взглядов на меня не действует. А кулаки… мой кулак обычно четвертый, последний. Если соперница начинает тянуть и ждать, пока я поставлю свой кулак, то я не выжидаю, ставлю свой. Но в основном, мой кулак последний и мы начинаем борьбу», — говорит Валерия Карпишина.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Виктория Шалько смотрит на свою соперницу перед началом боя на чемпионате Москвы

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Воробьева Марина (лицом) Призер чемпионата России. Чемпионат России по сумо в Дзержинске

Быстрый и мощный старт может стать решающим в поединке. Мужская борьба — силовая и в ней больше приемов, женщины чаще стоят в захвате. Держат друг друга за маваси и пытаются вывести соперницу из равновесия.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Кожанова Яна, победительница первенства и чемпионата мира, и Ермолова Александра, призер чемпионатов России и Европы. Чемпионат России по сумо в Дзержинске

Сумо — не агрессивный вид борьбы, тут нет ударов, от которых можно потерять сознание. В арсенале рикиси имеются разные виды толчков. Один из них «цупари» — толчок открытой ладонью в лицо.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Виктория Тихоновская выполняет прием «цупари» Екатерине Алекссевой

Поединок в сумо стремительный и непредсказуемый, в финале соперники часто падают друг на друга. Это может привести к травмам.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Полина Данина (внизу) и Марина Воробьева на чемпионате Москвы

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Полина Данина (лицом) и Нина Страхова на чемпионате Москвы

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Акобирова Нигина с красной лентой на маваси и Виктория Шалько упали в финале поединка на чемпионате Москвы

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Врач оказывает первую помощь Марии Райденко на чемпионате Москвы

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Врач оказывает первую помощь Валерии Магдалюк на чемпионате Москвы

В любительском сумо одинаково уверено могут себя чувствовать девушки разного роста и комплекции. Даже самые большие остаются гибкими и пластичными. Каждая находит свой индивидуальный стиль и постоянно импровизирует. Все это делает сумо одним из самых зрелищных видов спорта.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Слева направо: Александра Шевченко, Анастасия Буробина, Валерия Пак, Виктория Тихоновская, Ольга Барабанова на тренировке в спортшколе «Самбо-70»

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Екатерина Алексеева и Виктория Пак (на шпагате) в финале тренировочного боя в спортшколе «Самбо-70»

В абсолютной категории борются соперники разных весовых категорий. Разница в весе может достигать 100 кг. Не факт, что более легкий соперник обречен на проигрыш.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Анна Полякова (в центре) и Надежда Суконина. Бой в абсолютной категории на чемпионате России в Дзержинске

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Порсева Юлия (в белой футболке) и Мельчукова Наталья (в красном трико). Бой в абсолютной категории на юношеском чемпионате Удмуртии

Благодарю за помощь в подготовке материала федерацию сумо России, федерацию сумо Москвы, федерацию сумо Удмуртии, спортшколу «Борец», спортшколу «Самбо-70», зал единоборств «Уралец» и лично Калеткина Г. И., Дворецкую М. Ю., Ряднова С. А., Полякову А. С., Страхову Н. А., Куринного И. И. и всех рикиси.