Михаил Баровский
Последние публикации
Куда пойдет Казахстан?
Скорее всего, главной причиной объявления об уходе был возраст, Назарбаеву в этом году должно исполниться 79 лет. Впрочем, нельзя сказать, что Назарбаев полностью ушел из политики. Уйдя с поста Президента Республики, он сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей...
22 мая 2019
Отношение к русским в Казахстане
Смена президента Казахстана подняла вопрос о судьбе русского населения в республике. Многие опасались, что с уходом Нурсултана Назарбаева с поста президента республики русское население начнёт испытывать давление и притеснения на межнациональной почве. Как же дела обстоят на самом деле? После...
17 апреля 2019
Досрочные выборы в Казахстане: интрига сохраняется
Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в соответствии с Конституцией страны он принял решение о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года. «Я советовался с Елбасы, консультировался со спикерами двух палат, премьером, согласовал с...
9 апреля 2019
О чем будут договариваться Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Большинство опрошенных ИА REGNUM экспертов сходятся во мнении, что Россия была, есть и останется главным партнером и союзником Казахстана. Таким образом в политической позиции руководства республики существенных изменений не произойдет Советский бэкграунд преемника Назарбаева Несмотря на то, что...
31 марта 2019