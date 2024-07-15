В июньском пакете санкций ЕС легализует агрессию против российской интеллектуальной собственности. «Правовые» грабежи российских нематериальных активов Западом начались четверть века назад. Как изменилась ситуация с началом санкций и открытой когнитивной войны против России.

ИА Регнум

14-й пакет санкций ЕС включает положения, требующие от соответствующих европейских ведомств стран — членов ЕС прекратить прием заявок на регистрацию новых объектов интеллектуальной собственности (ИС) от российских лиц. И с 24 июня нынешнего года Европейская комиссия прекратила возможность регистрации торговых марок, патентов, иной интеллектуальной собственности для российских резидентов.

Это решение имеет признаки преступления, т. к. подрывает основные принципы законодательства о защите ИС. Россиянам отказывают в защите их патентов, брендов, авторских прав, что равносильно их хищению. Это констатируют и российские чиновники. «Нелегитимные ограничительные меры Европейского союза в отношении интеллектуальной собственности российских заявителей и правообладателей приведут к необратимым последствиям для глобальной системы этой отрасли», — заявил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Подобные действия ЕС, как отметил руководитель Роспатента на заседании ассамблеи государств — членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), противоречат международным договорам в сфере интеллектуальной собственности, включая Парижскую и Бернскую конвенции и Конвенцию, учреждающую ВОИС, в части национального режима и недопустимости дискриминации по национальному признаку.

Что же предлагает Зубов в ответ? По его словам, Россия строго соблюдает все взятые на себя международные обязательства и не допускает какой-либо дискриминации и ущемления прав на своей территории.

То есть государства ЕС привычно объявили своими трофеями не только материальные ресурсы, но и интеллектуальную собственность россиян, а глава ведомства по её защите цитирует мультяшного кота Леопольда: «Давайте жить дружно».

Недавнее расследование по продаже контрафакта на рынках Италии говорит о космических суммах только в регистрации товарных знаков. Контрафактное производство и реализация сумочек Dior и Armani составляет лишь 2% от их цен в бутике, основная стоимость — отчисления за бренд. При этом качество пошива «пиратской продукции» иногда выше, чем брендированной, а рабочие, занятые в производстве, получают примерно одинаково…

И, конечно, чиновники в России внимательно следят за тем, чтобы соблюдались права «интеллектуальной собственности» компаний, зарегистрированных в государствах, наплевавших на аналогичные права россиян. ЕС при этом обворовывает все российские субъекты, а не только попавшие под санкции.

Если в недавнем прошлом Запад ещё пытался перекупить и вывезти из России наиболее продвинутых исследователей, экспериментаторов, ученых, то теперь речь идет об открытом воровстве придуманного в России.

Происходит такое не в первый раз. В 90-х американская издательская фирма Pleiades Publishing заручилась лицензионным соглашением с издательством «Наука» на распространение и публикации научных журналов и книг. После этого американцы фактически монополизировали контроль над российской научной периодикой, а вместе с приобретенными академическими журналами эта фирма стала владельцем и всего архива всех изданий. То есть, положим, статья академика Александрова, опубликованная в «Известиях АН СССР» за 1975 год, стала собственностью гражданина США. А если там были изложены какие-то прикладные идеи, то и гонорар за их реализацию отныне принадлежит владельцу этой компании, а не наследникам академика и тем более не государству, финансировавшему все его работы.

С началом когнитивной войны Pleiades Publishing пошла дальше и в 2017 году в одностороннем порядке изменила условия сотрудничества — с обложек переводных журналов были удалены все атрибуты, указывающие на происхождение от русскоязычных оригиналов. В 2020 году в патентном ведомстве США компания оформила заявки на закрепление за собой права владения и использования англоязычных названий издаваемых ею российских журналов, и уже в 2021 году это отразили все базы данных, зафиксировав, что эти журналы принадлежат США.

В 2022 году Pleiades Publishing объявила о том, что она не может взаимодействовать с российскими государственными структурами, но не отказалась от претензий на обладание всей англоязычной научной периодики, архивами, публикациями российских ученых. Типа придумывайте ребята, гонорар за публикацию вам гарантирован!

Удивительно, но наш собственный кинематограф сериалами о героических разведчиках под руководством Берии невольно поддерживает идею воровства западных изобретений агентами НКВД. Не было гениальности российских ученых, не было изобретения водородной бомбы, все доставили в чемоданах прямиком от Ферми. Даже самолет для доставки бомбы Ту-2 скопировали с американской «Летающей крепости»… Очевидное продвижение лозунга западной пропаганды — в условиях несвободы творчество невозможно, а значит, нет никакой в России интеллектуальной собственности.

Современная российская правовая система оказалась не готова к жесткой борьбе за национальные интересы в области ИС. Даже на удар по российским брендам адекватного ответа нет. Да что там ответ на санкции — чиновники не допускают ограничения прав «недружественных компаний»! Тех, что заняли антироссийскую позицию, заявили об уходе, но продолжают зарабатывать в России и в то же время финансируют ВСУ. Среди таких компаний — AkzoNobel, Mars, Avon, Tikkurila, Pepsi и другие.

Американская компания The Coca-Cola Company, которая в 2022 году вывела с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, весной нынешнего года заново подала в Роспатент заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. А мы и рады.

И пока Tikkurila, финский производитель лакокрасочных материалов, спонсирует ВСУ, Финляндия замораживает российские бренды (в 2023 году правительство этой страны конфисковало более 40 прав на товарные знаки). Несмотря на это, финский бренд широко представлен в РФ, и Tikkurila укрепляет у нас свои рыночные позиции.

Нидерландский производитель ЛКМ AkzoNobel (известен по брендам Dulux, Sikkens, International, Interpon, Eka и др.) тоже с помпой перечисляет деньги ВСУ. В свою очередь правительство Нидерландов осенью 2022 года приостановило действие патентов «Газпрома», «Роснефти» и «Транснефти». В РФ бренды AkzoNobel по-прежнему широко рекламируются, а продажи растут.

Нельзя сказать, что российское гражданское общество не видит проблемы и ослепло от компрадорства чиновников.

«Право. ру» предложило ряд практических шагов, направленных на отмену или ослабление защиты товарных знаков недружественных компаний, и в первую очередь заявивших об уходе из РФ из-за своей антироссийской позиции.

В публичной сфере обсуждаются и другие предложения. С законодательной инициативой выступил депутат Госдумы Милонов. Проблема лишь в том, что, пока коллективный Запад занимается физической конфискацией материальных и нематериальных активов, наши правоведы и законодатели увязли в дискуссии по поводу возможных мер. Будто нас не грабят здесь и сейчас.