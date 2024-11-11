Промышленность получает от государства реальную помощь, что обеспечивает стране экономический и научный прорыв. По мнению экспертов рынка, именно господдержка может дать «подушку» для стимулирования импортозамещения. Это касается и сферы туризма: производители оборудования и горнолыжные курорты, используя льготы и субсидии, уже сейчас активно расширяют свои возможности.

Горнолыжный курорт

Господдержку будут усиливать

На прошедшем на минувшей неделе в Челябинске Русском экономическом форуме (который по праву уже называют младшим братом Санкт-Петербургского международного экономического форума) предприниматели со всей страны активно обсуждали возможности господдержки и её практическое использование. Форум неслучайно проводят в Челябинске: здесь много предприятий отрасли машиностроения, металлургии, многие из них уже активно работают в сфере импортозамещения и используют господдержку. А ещё тут немало и своих горнолыжных курортов, так что бизнес смотрит и в эту сторону. Недаром именно предприятия Челябинской области, например, осваивают производство российских ратраков, — чтобы было чем утюжить российские склоны. Сфера туризма, показывающая бурный рост, государством тоже активно поддерживается. Поэтому и идея усилить производственные мощности, которые обеспечат туризм отечественной инфраструктурой, получает помощь на правительственном уровне.

Как уже сообщил замглавы Минпромторга Иван Куликов, в 2025 году господдержка создания и развития промышленной инфраструктуры в России, включая индустриальные парки и технопарки, составит 28,2 млрд рублей. Причем это почти в два раза больше, чем ранее: в прошлом году на возмещение затрат по созданию промышленных объектов в бюджете было предусмотрено 15,2 млрд рублей. Ещё одна полезная мера — промышленная ипотека, она помогает бизнесу брать льготные кредиты на приобретение, строительство и модернизацию промплощадок. В ближайшие три года на эти цели направят более 80 млрд рублей.

В выигрыше — все стороны

Возвращаясь к вопросу о создании промышленной инфраструктуры для горнолыжной отрасли, заметим, что эта сфера как раз и является таким высокотехнологичным производством. Скажем, создание российской модели ратрака на челябинском заводе ООО «КБ Ратрак-Урал» потребовало вложений более 18 млн рублей, это очень сложная техника. Еще более сложные механизмы — канатные дороги. Причем это еще и объемная задача: более 150 производителей различных деталей, комплектующих объединяют свои усилия, чтобы была создана одна канатная дорога. К тому же это еще не просто огромный механизм, он перевозит людей, а значит, надо обеспечить безопасность. Поэтому производство канатных дорог — сложнейшее.

Горнолыжный курорт

А работа эта сейчас нужна: пока курорты используют европейские подъемники, но ведь западные бренды ушли с российского рынка. Поэтому идет быстрый переход на отечественную инфраструктуру. Производственники в этом помогают. И на российских склонах уже появляются не только запчасти или комплектующие, сделанные в России (и даже собственное российское ПО, которое ставится на зарубежные канатные дороги), но и сами подъемники.

Господдержка — это не только способ помочь бизнесу осваивать новые промышленные ниши и выпускать большее количество продукции. Это ещё и поддержка научных разработок, а без них ведь сегодня никуда. Что нужно, чтобы предприятия быстро включались в импортозамещение и делали собственные высококачественные продукты? Конечно, это работа инженеров, конструкторов, программистов, включенность «российских мозгов». И такая работа активно идет.

Как рассказал Дмитрий Сидорович, генеральный директор компании «Руслет» (один из производителей канатных дорог в России), сейчас и курорты, и бизнес, который осуществляет инвестиции в развитии горной инфраструктуры и крупных туристических кластеров, могут воспользоваться поддержкой в рамках постановления правительства РФ № 141 (о правилах предоставления субсидий): «По этому постановлению процентная ставка субсидируется государством при закупке отечественного оборудования для горнолыжных курортов. Это касается канатных дорог, ратраков, систем оснежения. Безусловно, это мера как напрямую влияет на возможности реализации новых курортов, так и помогает поддержать развитие и модернизацию существующих курортов. И, конечно, эта мера помогает поддержать и самих российских производителей».

«Безусловно, господдержка различных отраслей промышленности, не только производителей канатных дорог, в значительной степени способствует развитию не только горнолыжного туризма в России, но и внутреннего туризма в целом», — убежден Сергей Чернов, заместитель генерального директора по эксплуатации ГЛК горного курорта «Роза Хутор». Сейчас, замечает эксперт, государство поощряет производителей через различные целевые программы строить заводы по производству отечественных запасных частей, узлов, агрегатов, а также также создает условия для развития информационно-технологических направлений, которые непосредственно задействованы в строительстве и эксплуатации канатных дорог.

Тот же «Руслет», к примеру, уже обеспечивает российские курорты запчастями и ПО, например, совсем скоро новые канатные дороги с отечественными запчастями и механизмами этого производителя будут поднимать туристов в горы на курортах «Ведучи» (Чеченская Республика) и «Мамисон» (Северная Осетия). Получив от государства поддержку в размере до четырех миллиардов рублей, компания сейчас строит завод «ТверьКанатДор» в Тверской области, где начнут делать уже полностью отечественные, без единой зарубежной детали, канатные подъемники.

Veduchi-resort.ru Горнолыжный курорт «Ведучи»

Что же касается поддержки курортов, то тут государство преследует две цели. С одной стороны, помощь сфере туризма в развитии. С другой — помощь отечественным производителям, чтобы добиваться импортозамещения. Поэтому, скажем, если курорты хотят покупать зарубежное оборудование (допустим, производства КНР, где есть бренды канатных дорог, пытающиеся выходить на экспорт, например BMHRI, CAMC Engineering (САМСЕ), Goodyou), субсидии или покрытия части расходов они не получат. А при покупке российского оборудования, наоборот, будут поддержаны финансово.

Дмитрий Сидорович убежден, что эти законодательные инициативы способствуют развитию российских курортов: «Господдержка сейчас напрямую влияет на стоимость кредитных продуктов. Можно при соответствии определенным условиям (не менее 450 тысяч посетителей в год) получать субсидирование процентной ставки, что делает подобного рода инвестпроекты реализуемыми». Эксперт напоминает, что сегодня при высоких процентных ставках финансировать проекты такого уровня дорого. Однако нужно дополнительное стимулирование именно российских производств. И в этой части, возможно, необходимо в ближайшие несколько лет рассмотреть дополнительные возможности для обеспечения приоритетных позиций российских производителей на российском рынке, а также создать дополнительные условия для выхода на рынки СНГ, считает Сидорович.

Prielbrusie-ski.ru Горнолыжный курорт «Эльбрус»

Как изменить расклад сил на рынке с помощью государства

Да, пока отечественное оборудование может стоить и дороже китайского. Собственно, и раньше европейское было дороже китайских аналогов, ведь Китай всегда играет на понижение, чтобы захватывать рынки. Пока России сложно конкурировать по цене из-за того, что у наших отечественных производителей объем производства значительно меньше, технологии только отрабатываются, и много приходится вкладывать в НИОКР (научные разработки, о важности господдержки которых говорилось выше).

«Мы должны понимать, что это оборудование, которое сделано по российским ГОСТам и стандартам, это оборудование с более высоким уровнем качества металлоконструкций, — отмечает Дмитрий Сидорович, говоря о сфере производства канатных дорог, в этом и разница с Китаем. — В российском оборудовании — более высокий уровень надёжности и безопасности, начиная от самих металлоконструкций, систем гидравлики, натяжения, тормозов, заканчивая программным обеспечением».

В перспективе ближайших двух-трех лет российские производители смогут развить достаточный уровень производственной кооперации, в том числе внутри страны, уверен Дмитрий Сидорович. А это позволит, безусловно, давать лучшее предложение и быть конкурентоспособными на рынке, в том числе и по цене. И конечно, здесь должна играть определенную роль государственная политика по поддержке собственных производителей. По мнению специалиста, при использовании широких мер господдержки уже в перспективе 3–5 лет Россия может достичь европейского уровня производства канатных дорог.

А эти меры будут усилены. Зампред правительства РФ Александр Новак, выступая на челябинском форуме, пообещал, что власти не оставят бизнес: «Продолжат работу такие механизмы, как фабрика проектного финансирования. Президент принял решение увеличить объёмы средств, направляемых на эти цели. И за счёт этих мер, мы считаем, можно будет привлечь дополнительно порядка 2,5 триллиона рублей инвестиций. Есть такие направления, как соглашение о защите и поощрении капитальных вложений, специальные инвестиционные контракты. Новая мера, которая будет внедрена с 1 января, — инвестиционный налоговый вычет для поддержки инвестиций именно в отрасли приборостроения, в машиностроении, обрабатывающих отраслях и других».

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Эльбрус»

Как отмечает экономист Юрий Капштык, в России сейчас имеется полностью развитое производство в ряде сфер, и это обеспечит успех в выполнении промышленностью новых задач: «В частности, у нас качественное производство лифтового оборудования, несущих конструкций, как, например, в энергетическом комплексе, а также технологии, которые используются при прокладке дорог в труднодоступной местности. У нас неплохо развито производство оборудования и для нефтяной отрасли, а это работа начиная от жарких климатических условий до регионов суровых, таких как Сибирь, и даже ледниковые разработки шельфа. То есть наша промышленность еще и подстроена под сложные климатические условия, что важно. Так что нам задача обеспечить курорты собственным оборудованием вполне по силам. При этом сертификация агрегатов и узлов пройдет по российским требованиям, стандартам, что также не вызывает сомнений».

По мнению Юрия Капштыка, в такой специализации, как разработка и создание канатных подъемников, нужно развивать собственное производство: «Исходя из анализа всей нынешней ситуации, однозначно поддержка отечественного производства является сейчас не просто задачей номер один, но это еще и стратегическое планирование. Закупка оборудования за рубежом, у того же китайского бренда, — это попытки жить одним днем. А сейчас задача — смотреть на перспективу».