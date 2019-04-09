Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в соответствии с Конституцией страны он принял решение о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года. «Я советовался с Елбасы, консультировался со спикерами двух палат, премьером, согласовал с Конституционным Советом, встречался с лидерами партий», — сказал Токаев. То есть решение о проведении внеочередных выборов принято с соблюдением всех необходимых политических процедур.

Иван Шилов ИА REGNUM

Также глава Казахстана отметил, что досрочные выборы призваны обеспечить общественно-политическое согласие, уверенное движение вперед, решение задач социально-экономического развития, необходимость снятия любой неопределенности.

Нет поводов для беспокойства

Комментируя предстоящие выборы в свете перспектив российско-казахстанских отношений, политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов отмечает: «Я вообще не вижу поводов для беспокойства за перспективу наших отношений и в краткосрочной, и в среднесрочной перспективе. Пока Нурсултан Назарбаев занимает пост верховного лидера — Елбасы, отношения останутся прежними. И во вторник 9 апреля Назарбаев это подчеркнул. Встречаясь с министром иностранных дел Казахстана, он обратил внимание на необходимость сохранения доверительных отношений с ближайшими партнерами. Естественно, он имел в виду, в первую очередь, Россию».

Также Аркадий Дубнов прокомментировал тему угроз для страны, упомянутую Касым-Жомартом Токаевым в обращении («…обстановка в мире быстро меняется и далеко не в лучшую для нас сторону»). Эксперт замечает, что особых опасностей для Казахстана нет, так как Назарбаев выстроил такое сильное и устойчивое к внешним и внутренним влияниям государство.

Выборы пройдут по привычному сценарию

По мнению казахского политолога Досыма Сатпаева, выборы пройдут по привычному сценарию. «Я сомневаюсь, что на этих выборах власть захочет поэкспериментировать. Я думаю, что, скорее всего, выборы пройдут по уже отработанному сценарию», — предположил Сатпаев.

Политолог выделяет две основные причины назначения досрочных выборов президента: «Во-первых, сейчас власть пытается ускорить процесс с определением легитимного президента, потому что Касым-Жомарт Токаев все-таки воспринимается как исполняющий обязанности президента. А выборы формально, юридически должны уже определить пятилетний срок для нового президента, который будет иметь уже более высокий легальный статус человека, который был избран в результате выборной кампании», — предположил Сатпаев. Второй причиной, по мнению казахского политолога, является необходимость успокоить инвесторов и местную элиту.

Не исключается и вполне демократическая интрига

По мнению российских экспертов, в случае выдвижения его кандидатуры лидером предстоящих 9 июня досрочных президентских выборов в Казахстане станет действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Хотя не исключается и вполне демократическая интрига.

Аркадий Дубнов также комментирует появившиеся сообщения о том, что старшая дочь ушедшего в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. «Во-первых, сама Назарбаева об этом не заявляла пока, об этом заявила ее помощница. А ее слова всегда можно будет дезавуировать. Во-вторых, кандидатов на пост президента в Казахстане выдвигает партийный съезд. Там нет самовыдвиженцев. Таким образом, партия «Нур Отан» должна сейчас срочно собраться на съезд, потому что по конституции Казахстана выдвижение кандидатов начинается на следующий день после объявления выборов и заканчивается до 18 часов за два месяца до проведения этих выборов. А вдруг на съезде партии «Нур Отан» скажут, что дочь Елбасы самый достойный кандидат в президенты? Конечно, 90% за то, что выбор падет на Токаева. Но, по-моему, интрига сохраняется и вполне демократическая», — заключает А.Дубнов.