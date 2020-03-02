Марлен Маслов
Последние публикации
Трудно быть главой Комитета
Выборам в новый состав Госдумы дан неофициальный, но яркий старт — Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста», а певица Валерия создает партию «Сильные женщины». Все — с прицелом на избирательную кампанию. Для действующих депутатов нижней палаты это лишний повод пересмотреть свои законотворческие...
2 марта 2020
Цифровая маркировка товаров в России: за что и кому мы будем платить больше
C 1 января 2019 вступили в действие поправки к «Закону о торговле в РФ» (ЗоТ), которые вводят обязательное маркирование для товаров народного потребления. На основе Закона №487-ФЗ от 31.12.2017 Правительство утвердило (распоряжение Правительства № 2963-р от 28.12.18) концепцию (далее Программа)...
30 октября 2019
Зависимое издание Bellingcat как инструмент пропаганды западных спецслужб
Международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием причин катастрофы самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», в среду, 19 июня, провела пресс-конференцию, на которой выдвинула обвинение против трех граждан России и одного гражданина Украины. По мнению JIT, виновниками...
20 июня 2019
Американцы в Армении
Бескровная смена власти в Армении, произошедшая в конце апреля 2018 года, оставила достаточно много вопросов, особенно в том, что касается поведения и роли внешних игроков. На первый взгляд, никакого вмешательства со стороны США, ЕС или России действительно не было — мы не слышали никаких лозунгов...
30 мая 2018
Во Пскове снова отделили от России кусок земли
Псковская земля, наряду с бурят-монгольскими заповедными местами Забайкалья, — самая плодоносящая в России. Это ощущает на себе каждый турист, который во Пскове неизменно испытывает на себе приступ самых ярких страстей. Не зря наш национальный гений Александр Сергеевич Пушкин творил на Псковской...
22 августа 2017
Почему для штаба либерализма — ВШЭ — Маннергейм лучше Сталина?
Латвийское интернет-издание Meduza. io сообщает: «Преподаватели кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики отказались от участия в любых мероприятиях Московского государственного юридического университета (МГЮА), установившего мемориальную доску Сталину. Об этом...
28 июня 2017
Педофилы и «крестовый поход детей»: Навальный у стены, стена у Навального
Совсем недавно, в 1212 году, собрались молодые и безработные из Франции и Германии идти на Иерусалим, назвавшись новым Крестовым походом. К тому времени уже больше 200 лет все кому не лень ходили «освобождать Гроб Господень». И сейчас тоже явился в поход «пастушок». Некоторые на этом хорошо...
26 марта 2017