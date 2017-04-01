



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Совсем недавно, в 1212 году, собрались молодые и безработные из Франции и Германии идти на Иерусалим, назвавшись новым Крестовым походом. К тому времени уже больше 200 лет все кому не лень ходили «освобождать Гроб Господень». И сейчас тоже явился в поход «пастушок». Некоторые на этом хорошо заработали. Пришли молодые и безработные к морю — удивительное дело: нет на море Иерусалима и не расступается море, чтоб идти к нему дальше пешком. Обслужить «крестовый поход детей» вызвались социально ответственные предприниматели и предоставили «детям» корабли, которые исправно доставили их в Африку и продали в рабство. Остальные «дети» вымерли и разбежались. Предприниматели заработали.

И буквально вчера, менее 100 лет назад, гимназисты вступили в борьбу за народное счастье. А когда народ пожелал увидеть своё предметное счастье — хлеб, землю, достойный труд, — гимназисты опять разбежались. Публицисты назвали это «пэдократией» — «властью детей».

Сегодня лесомахинатор Навальный тоже вывел на несанкционированные малочисленные (в миллионниках — не больше тысячи зевак и активистов) акции детей, а в одном городе к микрофону вышел даже пятиклассник: его фото «зажгло» социальные сети. В другом городе младенец постарше прибыл на «протест» с лозунгом «хочу новые кроссовки!».

В третьем городе кучку несовершеннолетних и малосовершеннолетних организаторы заставили коллективно прыгать на месте под лозунг «Кто не скачет — тот медведь!». У этих организаторов, похоже, нет не только мозгов, но и совести: именно с коллективных акций русофобской ненависти под лозунгом «Кто не скачет — тот москаль!» на Украине началась кровавая гражданская война, приведшая к массовым невинным жертвам — в том числе среди детей.

Логично, что в четвёртом, дальневосточном городе, ведущим демагогом акции стал шовинист и националист неизвестной нации, который публично призвал к расчленению России, то есть безнаказанно совершил уголовное преступление, сделав его сообщниками и пушечным мясом — детей.

Так на пузырях пэдократии, тиражируемой педофилами и манипуляторами, всплывает вся «таблица Менделеева» разного рода изменённых сознаний и маргиналов, готовых скакать по любой команде.

Что им противопоставляет наше общество — мы знаем. Это священный «Бессмертный полк» нашего народа.

Что им противопоставляют ответственные и специально обученные защитники государства, кроме обслуживания педофильских миазмов? Очень большой вопрос.