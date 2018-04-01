Псковская земля, наряду с бурят-монгольскими заповедными местами Забайкалья, — самая плодоносящая в России. Это ощущает на себе каждый турист, который во Пскове неизменно испытывает на себе приступ самых ярких страстей. Не зря наш национальный гений Александр Сергеевич Пушкин творил на Псковской земле так, что мы до сих пор восхищаемся.

Максим Быков Псков отделился от России: «Россия начинается здесь»

Именно поэтому и дураки на Псковской земле растут большие, толстые и непобедимые. Вот какой-то дурак придумал — и решил ровно посреди города Пскова, почти на лбу его музейно-исторического ландшафта, провести границу России вдоль реки Великой — «Россия начинается здесь». Всё, что до реки — Россия, всё, что за ней, в Завеличье и дальше, до самой Польши, — уже нет, не Россия. Решил — и сделал. И сделал так крупно, что видно это теперь из космоса. Но не из кабинета начальства.

Теперь «начинается» наша Россия аккурат на берегу реки, посреди города. Вновь кто-то во Пскове отдал и отделил западные районы области, включая Печоры и Изборск. Наверное, Эстонии, которая до сих пор претендует на наш Печорский район так, что несколько лет назад об этом беспокоился Совет Безопасности России.

Наверное, Кремлю надо опять побеспокоиться, ибо дураки на Псковской земле растут крепкие, как борщевик: не только часть Псковской земли отделили, но и про Калининградскую область, что тоже к западу от этой новой «границы», забыли совсем. Ну вот не начинается для них Россия ни в Калининградской области, ни в Изборске, ни в Печорах!

Мы, поклонники книги рекордов, прямо просим псковское начальство: назовите нам имя этого дурного гения, что посреди Пскова разделил наше Отечество на куски и, может быть, даже в мыслях отдал наши земли врагу. Может быть, нам лучше самого этого гения отдать врагу — для освоения его, врага, лишних денег и расчленения его, врага, территорий?