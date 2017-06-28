Латвийское интернет-издание Meduza. io сообщает:

Открытие доски «главнокомандующему финской армии» Маннергейму. Фото с сайта Кремля

«Преподаватели кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики отказались от участия в любых мероприятиях Московского государственного юридического университета (МГЮА), установившего мемориальную доску Сталину. Об этом говорится в открытом письме на имя ректора МГЮА Виктора Блажеева. Письмо опубликовал в своем фейсбуке профессор ВШЭ Илья Шаблинский. «На днях нас поразило известие о том, что в здании МГЮА им. О.Е. Кутафина повешена мемориальная доска, посвященная выступлению Сталина. Мы — коллектив кафедры конституционного и административного права НИУ «Высшая школа экономики» — не собираемся давать оценки этому и просто хотим заявить, что пока эта доска висит в здании МГЮА, ни один сотрудник кафедры не будет участвовать в научных и иных мероприятиях, проводимых Академией», — говорится в письме. 27 июня адвокат Генри Резник заявил, что уходит из МГЮА из-за того, что там восстановили мемориальную доску Иосифу Сталину. Первоначально доска была установлена в здании вуза в 1949 году, но демонтирована после разоблачения культа личности».

Безусловно, Сталин — плохой, недобрый, некрасивый человек, жить с которым в одной стране и эпохе было, конечно, очень трудно и неуютно. Целое поколение правящих европейцев во главе с Гитлером согласятся с такой оценкой, несмотря на то, что другое поколение западных мыслителей во главе с Рузвельтом и Черчиллем, роняя слезу, не уставали благодарить эпоху за счастье военного союза со Сталиным против Гитлера.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Плакаты в руках участников митинга на площади Ленина в Петербурге с требованием убрать доску Маннергейму

Но сомнения вызывает другое: как же может столь принципиальная «Высшая школа экономики», заслуженно прославившаяся как интеллектуальный штаб правящего в России экономического и политического либерализма, мозг правительственных реформ, крепость городской общественности Москвы, остов публичного свободомыслия, до сих пор мирится с прославлением учителя Сталина — Ленина?

Почему ВШЭ позволяет своим студентам ездить по линиям Московского метрополитена имени Ленина и по Ленинскому проспекту Москвы, мимо Мавзолея Ленина — на Ленинградский вокзал, не объявляет зоной неприкасания Ленинградскую и Свердловскую области?

Почему ВШЭ до сих пор «участвует в мероприятиях» Администрации президента РФ, правительства РФ, чьи служебные здания украшены мемориальными досками Ленину? Почему ВШЭ до сих не отреклась от того, что «у Грузии получилось», несмотря на музей Сталина в Гори? Надо потребовать — и отрешить!

И главное: почему, когда 22 июня (!!!) 2016 года (тогдашний) глава администрации Кремля и (актуальный) министр культуры РФ при официальном участии Смольного торжественно наградили мемориальной доской в честь Маннергейма — гитлеровского союзника, соавтора геноцидной блокады Ленинграда, организатора геноцида русского населения Карелии — здание Военной академии материально-технического обеспечения, а затем музей «Царское село», возложив ответственность за это на РВИО, — НИКТО из ВШЭ не прекратил «участия в мероприятиях» администрации, министерства культуры, Смольного, Военной академии, музея и РВИО?

Значит, — для принципиальной ВШЭ геноцидная блокада Ленинграда, геноцид русских, союз с Гитлером — терпимы? Значит, терпимо, если не просто хорошо — потому что это против нашей страны и нашего народа. Что и требовалось доказать. И не благодарите.