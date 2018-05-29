Бескровная смена власти в Армении, произошедшая в конце апреля 2018 года, оставила достаточно много вопросов, особенно в том, что касается поведения и роли внешних игроков. На первый взгляд, никакого вмешательства со стороны США, ЕС или России действительно не было — мы не слышали никаких лозунгов, кроме как ориентированных на внутреннюю политику. Более того, в публичной сфере Россия была даже активнее, устами МИД практически поддержав итоги протестов в Ереване, да и президент России Владимир Путин первым, и практически мгновенно, поздравил новоиспечённого премьер-министра Никола Пашиняна, а потом состоялась достаточно тёплая встреча между лидерами двух союзных государства. Совершенно непонятной осталась роль США в произошедших событиях — казалось, что в Вашингтоне и вовсе не понимают, что происходит в Ереване. Однако мировыми СМИ (в том числе российскими и армянскими) был упущен один очень интересный момент — состав гостей на инаугурации нового президента Армении Армена Саркисяна, которая состоялась 9 апреля — за 3 дня до начала акций протеста в Ереване. Кто же находился в Армении за несколько дней до начала протестов?

Вот они

В прямой трансляции, которая велась с церемонии инаугурации, можно было заметить три незнакомые большинству армянских и российских читателей и экспертов фигуры — Гарри Бернстена (Gary Bernsten), Мартина Сильверстейна (Martin J. Silverstain) и Роджера Нориегу (Roger Noriega).

Гарри Бернстен является на сегодняшний день консультантом нескольких американских силовых структур и федеральных агентств. В прошлом же он был высокопоставленным офицером ЦРУ, при этом руководил важнейшими контртеррористическими операциями — в том числе после событий 11 сентября (уничтожение двух небоскрёбов в Нью-Йорке смертниками, захватившими авиалайнеры) и после атаки на американские посольства в Кении и Танзании, совершённые 7 августа 1998 года (тогда погибло более 200 человек). Сейчас аналогичные задачи в ЦРУ решаются в заметной мере учениками Бернстена, а в разведывательных кругах и среди силовых структур отставной разведчик обладает немалым влиянием.

Что касается Мартина Сильверстейна, то он занимал должность посла США в Уругвае с 2001 по 2005 год. Очень важную роль он сыграл после президентских выборов в США, являясь одной из основных фигур в переходной команде Дональда Трампа (регулирует процесс смены власти после выборов и до инаугурации, в том числе в рамках кадровой политики). Ко всему прочему, он известен очень близкими отношениями как с самим президентом США, так и с семьёй Кушнеров (Джаред Кушнер женат на дочери Трампа — Иванке), которая имеет огромное влияние на сегодняшнюю политику Белого дома.

И третий американский гость — Роджер Нориега — известен своей работой в государственном департаменте США, где он специализировался на странах западного полушария. После завершения государственной службы он стал одним из влиятельных лоббистов, активно добиваясь поддержки оппозиции в Венесуэле и решая другие задачи в странах Латинской Америки. Нориега включён в список наиболее влиятельных республиканцев-латиноамериканцев. Имеет прямые рабочие контактны с главой государственного департамента США Майком Помпео и с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Интересен и другой факт — президент Армении Армен Саркисян не был знаком ни с одним из перечисленных гостей (несмотря на наличие больших связей на Западе, созданных за многие годы ведения успешного бизнеса в Великобритании). Американскую группу сформировал и пригласил некий Армен Меликян, являющийся гражданином США и ранее никогда не замеченный в публичной жизни Армении. Сам он также присутствовал на инаугурации. Более того, в отличие от американских гостей он остался в Ереване и на время самих протестов и процесса смены власти. Достаточно интересно будет посмотреть, будет ли он и в дальнейшем проявлять себя в политической жизни Армении. Присутствие таких непростых фигур в Ереване, причём одновременно, вызывает множество вопросов, особенно учитывая, что за этим последовало в следующие дни. Была ли у них роль в процессе смены власти в Армении? Имели ли эти люди контакты (и какого характера) с представителями оппозиции? Ответов на эти вопросы мы пока не имеем — их задача могла быть и чисто разведывательной. Тем не менее такой тихий и незаметный визит, на первый взгляд, не столь приметных фигур оставляет много места для размышлений, а для части специалистов — для активной работы.