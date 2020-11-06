Мария Саксон
Автор
Архитектор, фотограф-любитель из Москвы, студент фотошколы Цех, авторского курса Сергея Максимишина "Фотограф как рассказчик". Сайт: <a href=http://marisaxon.tilda.ws/ target=_blank >marisaxon.tilda.ws</a>
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Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины XIX — начала XX вв. Для своего рассказа о современной жизни старинных домов...
6 ноября 2020
Современная жизнь купеческих домов: деревянный дом купцов Блохиных
Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины XIX — начала XX вв. Для своего рассказа о современной жизни старинных домов...
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Современная жизнь купеческих домов: каменный дом купцов Блохиных
Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины XIX — начала XX вв. Для своего рассказа о современной жизни старинных домов...
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Современная жизнь купеческих домов: дом купца Мокеева
Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины XIX в. — начала XX в. Для своего рассказа о современной жизни старинных...
29 октября 2020