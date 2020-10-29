Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины XIX в. — начала XX в.

Для своего рассказа о современной жизни старинных домов города Каргополя я выбрала четыре разных дома в самом центре: деревянные и каменный, одноэтажные и двухэтажный, жилые и уже нет. Все они до революции принадлежали богатым и уважаемым жителям города, купцам и промышленникам.

Дом купца Мокеева

Мокеев Василий Яковлевич, мещанин, уроженец Владимирской губернии. По семейному преданию был привезен в Каргополь купцом Басовым, у которого был в услужении, развозил товар. Потом стал развозить товары и других каргопольских купцов. В 1900 году купил место на углу улиц Благовещенской и Потанихи. За три года разбогател, построил себе дом, о котором и пойдет речь. Открыл две лавки: в собственном доме и в гостином дворе. Его дочь Анна Васильевна Мокеева, окончившая Петрозаводскую учительскую семинарию и работавшая в Каргопольской женской прогимназии, вышла замуж за Дмитрия Анатольевича Котцова, сына представителя лесной компании «Онежский лесной торг». Сестра последнего Софья Анатольевна Котцова была замужем за Андреасом Вагером, лесопромышленником, о котором будет рассказ ниже.

В. Я. Мокеев и сын С. В. Мокеев, 1910 г.

Одноэтажный, с крещатым мезонином, деревянный жилой дом теперь вмещает семь квартир: три большие на первом этаже и четыре крохотных в мезонине. В доме печное отопление, нет водопровода и канализации. Одна из квартир заколочена, в остальных живут люди, некоторые — не в первом поколении. Меня гостеприимно приняли во всех квартирах без исключения.

Мария Саксон ИА REGNUM
Дом Мокеева с ул.Болотникова
Мария Саксон ИА REGNUM
Лестница в мезонин
Мария Саксон ИА REGNUM
Герман, сын Ирины, и рыжий кот
Мария Саксон ИА REGNUM
Привратник

В доме, как и в большинстве домов Каргополя, нет канализации. Туалет — выгребная яма, один на весь дом.

Мария Саксон ИА REGNUM
Общий туалет
Мария Саксон ИА REGNUM
Саша и Антон вышли покурить

Дядя Сережа

Дядя Сережа — экскаваторщик (это его экскаватор стоит во дворе), живет один в большой квартире на первом этаже с отдельным крыльцом. Во дворе у него есть своя банька и гостевой домик (большая редкость для такого дома и гордость хозяина).

Мария Саксон ИА REGNUM
Дядя Сережа курит во дворе
Мария Саксон ИА REGNUM
Гостевой домик и гараж
Мария Саксон ИА REGNUM
Гостевой домик
Мария Саксон ИА REGNUM
Банька дяди Сережи

Дядя Сережа пустил меня к себе в дом, несмотря на то, что он только вчера вернулся из больницы после серьезнейшей операции, а утром ему делали перевязку.

Мария Саксон ИА REGNUM
Дядя Сережа смотрит в окно кухни на свой экскаватор

Раньше он жил здесь со своей мамой, которая получила эту квартиру как учитель педагогического училища, которое еще недавно было в соседнем доме.

«Мой экскаватор — самое красивое, что тут есть, снимай лучше его».

Мария Саксон ИА REGNUM
Отцовские аккордеоны
Мария Саксон ИА REGNUM
Бывшая комната мамы дяди Сережи

Антон

Антон переехал сюда год назад из Петербурга. Жена из Мирного получила предложение о работе педагогом-хореографом и бесплатное жилье — эту квартиру.

Мария Саксон ИА REGNUM
Сын Антона играет с Германом из квартиры в мезонине
Мария Саксон ИА REGNUM
Проем в детскую, дверь убрали

Антон сразу сделал косметический ремонт, а сейчас проводит себе в квартиру воду и хочет успеть сделать септик до морозов. Скоро квартира будет отличаться от привычной для него только печным отоплением.

«Детей тут хорошо растить: не надо с ними никуда ходить, сами гуляют».

Мария Саксон ИА REGNUM
На печи сушатся луковицы
Мария Саксон ИА REGNUM
Кошек в доме кормят все

Саша

Саша — друг Антона из Петербурга. Приехал пожить тут на лето, на реабилитацию. Тяжелый физический труд на лесопилке помог ему выйти из депрессии, в которую он погрузился во время карантина весной 2020 года.

Мария Саксон ИА REGNUM
Саша курит у печки
Мария Саксон ИА REGNUM
Саша в гостиной
Мария Саксон ИА REGNUM
Крошечная кухня

Хозяева квартиры, друзья Антона, пустили Сашу пожить здесь бесплатно, квартира стояла пустая.

«Я дневной свет не люблю, у меня всегда в доме сумрак».

Мария Саксон ИА REGNUM
Спальня
Мария Саксон ИА REGNUM
Саша открывает шторы, чтобы мне было светлее снимать

Оля и Сергей

Оля — повар, Сергей — бывший монтажник-высотник.

Мария Саксон ИА REGNUM
Пока Оля готовит, Сергей смотрит телевизор
Мария Саксон ИА REGNUM
Кухонька, где Оле сложно развернуться
Мария Саксон ИА REGNUM
Кладовка при входе в квартиру

Оля: «Он меня на 20 лет старше. Мы уже друг друга 25 лет знаем, и всегда знали, что в зрелом возрасте будем вместе. Я маме сначала долго не говорила, с кем живу. Она у меня начальник военкомата, всех в городе знает. А как она узнала, говорит: как же ты, самая тихоня, а живешь с главным бандитом города?»

Сергей: «Я жестокий, но справедливый. Меня все знают».

Мария Саксон ИА REGNUM
Оля любуется на своего супруга
Мария Саксон ИА REGNUM
Оля греется у печки
Мария Саксон ИА REGNUM
Сергей смотрит старые Олины фотографии
Мария Саксон ИА REGNUM
Кажется, Сергей покидает свое любимое кресло только в самых крайних случаях

Юра

Юра живет один после того, как его жена ушла к другому. Но у них сохранились прекрасные отношения, Юра ходит по выходным в новую семью своей бывшей жены обедать.

Мария Саксон ИА REGNUM
«Второе окно у меня всегда занавешено, мне хватает и одного»
Мария Саксон ИА REGNUM
Юра рядом со своей дровяной плитой

Квартира, в которой он живет, раньше, когда дом был коммунальным, была общей кухней, поэтому здесь сохранилась большая печь с плитой.

«Я эту квартиру получил как почетный донор. Я одинокий, мне хватает. Хорошо, когда есть своя крыша над головой».

Мария Саксон ИА REGNUM
Юра показывает, где была дверь, когда его квартира была общей кухней в доме
Мария Саксон ИА REGNUM
Юра здоровается с Олей

Проект подготовлен в рамках обучения на авторском курсе Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик».

Исторические портреты и справки предоставлены Ириной Викторовной Онучиной, заведующей отделом научно-экспозиционной работы Каргопольского музея. Исторические фотографии — из свободных источников.