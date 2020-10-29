Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины XIX в. — начала XX в.

Для своего рассказа о современной жизни старинных домов города Каргополя я выбрала четыре разных дома в самом центре: деревянные и каменный, одноэтажные и двухэтажный, жилые и уже нет. Все они до революции принадлежали богатым и уважаемым жителям города, купцам и промышленникам.

Дом купца Мокеева

В. Я. Мокеев и сын С. В. Мокеев, 1910 г.

Одноэтажный, с крещатым мезонином, деревянный жилой дом теперь вмещает семь квартир: три большие на первом этаже и четыре крохотных в мезонине. В доме печное отопление, нет водопровода и канализации. Одна из квартир заколочена, в остальных живут люди, некоторые — не в первом поколении. Меня гостеприимно приняли во всех квартирах без исключения.

Мария Саксон ИА REGNUM Дом Мокеева с ул.Болотникова

Мария Саксон ИА REGNUM Лестница в мезонин

Мария Саксон ИА REGNUM Герман, сын Ирины, и рыжий кот

Мария Саксон ИА REGNUM Привратник

В доме, как и в большинстве домов Каргополя, нет канализации. Туалет — выгребная яма, один на весь дом.

Мария Саксон ИА REGNUM Общий туалет

Мария Саксон ИА REGNUM Саша и Антон вышли покурить

Дядя Сережа

Дядя Сережа — экскаваторщик (это его экскаватор стоит во дворе), живет один в большой квартире на первом этаже с отдельным крыльцом. Во дворе у него есть своя банька и гостевой домик (большая редкость для такого дома и гордость хозяина).

Мария Саксон ИА REGNUM Дядя Сережа курит во дворе

Мария Саксон ИА REGNUM Гостевой домик и гараж

Мария Саксон ИА REGNUM Гостевой домик

Мария Саксон ИА REGNUM Банька дяди Сережи

Дядя Сережа пустил меня к себе в дом, несмотря на то, что он только вчера вернулся из больницы после серьезнейшей операции, а утром ему делали перевязку.

Мария Саксон ИА REGNUM Дядя Сережа смотрит в окно кухни на свой экскаватор

Раньше он жил здесь со своей мамой, которая получила эту квартиру как учитель педагогического училища, которое еще недавно было в соседнем доме.

«Мой экскаватор — самое красивое, что тут есть, снимай лучше его».

Мария Саксон ИА REGNUM Отцовские аккордеоны

Мария Саксон ИА REGNUM Бывшая комната мамы дяди Сережи

Антон

Антон переехал сюда год назад из Петербурга. Жена из Мирного получила предложение о работе педагогом-хореографом и бесплатное жилье — эту квартиру.

Мария Саксон ИА REGNUM Сын Антона играет с Германом из квартиры в мезонине

Мария Саксон ИА REGNUM Проем в детскую, дверь убрали

Антон сразу сделал косметический ремонт, а сейчас проводит себе в квартиру воду и хочет успеть сделать септик до морозов. Скоро квартира будет отличаться от привычной для него только печным отоплением.

«Детей тут хорошо растить: не надо с ними никуда ходить, сами гуляют».

Мария Саксон ИА REGNUM На печи сушатся луковицы

Мария Саксон ИА REGNUM Кошек в доме кормят все

Саша

Саша — друг Антона из Петербурга. Приехал пожить тут на лето, на реабилитацию. Тяжелый физический труд на лесопилке помог ему выйти из депрессии, в которую он погрузился во время карантина весной 2020 года.

Мария Саксон ИА REGNUM Саша курит у печки

Мария Саксон ИА REGNUM Саша в гостиной

Мария Саксон ИА REGNUM Крошечная кухня

Хозяева квартиры, друзья Антона, пустили Сашу пожить здесь бесплатно, квартира стояла пустая.

«Я дневной свет не люблю, у меня всегда в доме сумрак».

Мария Саксон ИА REGNUM Спальня

Мария Саксон ИА REGNUM Саша открывает шторы, чтобы мне было светлее снимать

Оля и Сергей

Оля — повар, Сергей — бывший монтажник-высотник.

Мария Саксон ИА REGNUM Пока Оля готовит, Сергей смотрит телевизор

Мария Саксон ИА REGNUM Кухонька, где Оле сложно развернуться

Мария Саксон ИА REGNUM Кладовка при входе в квартиру

Оля: «Он меня на 20 лет старше. Мы уже друг друга 25 лет знаем, и всегда знали, что в зрелом возрасте будем вместе. Я маме сначала долго не говорила, с кем живу. Она у меня начальник военкомата, всех в городе знает. А как она узнала, говорит: как же ты, самая тихоня, а живешь с главным бандитом города?»

Сергей: «Я жестокий, но справедливый. Меня все знают».

Мария Саксон ИА REGNUM Оля любуется на своего супруга

Мария Саксон ИА REGNUM Оля греется у печки

Мария Саксон ИА REGNUM Сергей смотрит старые Олины фотографии

Мария Саксон ИА REGNUM Кажется, Сергей покидает свое любимое кресло только в самых крайних случаях

Юра

Юра живет один после того, как его жена ушла к другому. Но у них сохранились прекрасные отношения, Юра ходит по выходным в новую семью своей бывшей жены обедать.

Мария Саксон ИА REGNUM «Второе окно у меня всегда занавешено, мне хватает и одного»

Мария Саксон ИА REGNUM Юра рядом со своей дровяной плитой

Квартира, в которой он живет, раньше, когда дом был коммунальным, была общей кухней, поэтому здесь сохранилась большая печь с плитой.

«Я эту квартиру получил как почетный донор. Я одинокий, мне хватает. Хорошо, когда есть своя крыша над головой».

Мария Саксон ИА REGNUM Юра показывает, где была дверь, когда его квартира была общей кухней в доме

Мария Саксон ИА REGNUM Юра здоровается с Олей

Проект подготовлен в рамках обучения на авторском курсе Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик».

Исторические портреты и справки предоставлены Ириной Викторовной Онучиной, заведующей отделом научно-экспозиционной работы Каргопольского музея. Исторические фотографии — из свободных источников.