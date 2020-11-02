Современная жизнь купеческих домов: каменный дом купцов Блохиных
Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины XIX — начала XX вв.
Для своего рассказа о современной жизни старинных домов города Каргополя я выбрала четыре разных дома в самом центре: деревянные и каменный, одноэтажные и двухэтажный, жилые и уже нет. Все они до революции принадлежали богатым и уважаемым жителям города, купцам и промышленникам.
Блохин Дмитрий Иванович в Каргополь переехал, скорее всего, из Кириллова, будучи уже известным мастером-красильщиком. В 1865 году был избран в Каргопольский городовой магистрат. Блохин вошел в мещанское сословие и оставался в нем на протяжении всей жизни, не переходя в купечество. Он стал авторитетным человеком в городском обществе и в 1874 году вошел в первый состав измененной городской думы, куда потом избирался еще неоднократно. Как депутат, работал в общественной комиссии при банке.
В 1894 году Дмитрий Иванович всё свое «благоприобретенное недвижимое имущество: каменный дом с двумя деревянными флигелями и двухэтажный деревянный дом со всею землею при них» завещал сыновьям Степану и Константину.
Одноэтажный кирпичный дом на белокаменном цоколе раньше имел портик. Пять комнат объединялись круговым обходом, из них три образовывали анфиладу. Сейчас в доме сохранились три печи с чугунными дверцами и поддувалами и межкомнатная дверь начала ХХ века с филенками.
После 1920 года здесь располагалась редакция газеты. Затем с 1965 по 1990 год в здании работала сберкасса. А сейчас это административный корпус Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея.
Бухгалтерия — самое оживленное помещение в здании.
В строгих функциональных административных интерьерах кое-где встречаются музейные артефакты, напоминая о принадлежности здания.
Все работники музея, от директора до кассира, очень доброжелательны, готовы помочь и всё рассказать и показать, что мне интересно.
Проект подготовлен в рамках обучения на авторском курсе Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик».
Исторические портреты и справки предоставлены Ириной Викторовной Онучиной, заведующей отделом научно-экспозиционной работы Каргопольского музея. Исторические фотографии — из свободных источников.