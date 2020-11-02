Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины XIX — начала XX вв.

Для своего рассказа о современной жизни старинных домов города Каргополя я выбрала четыре разных дома в самом центре: деревянные и каменный, одноэтажные и двухэтажный, жилые и уже нет. Все они до революции принадлежали богатым и уважаемым жителям города, купцам и промышленникам.

Семья Константина Дмитриевича Блохина. Фото 1906 г. из семейного архива потомков

Одноэтажный кирпичный дом на белокаменном цоколе раньше имел портик. Пять комнат объединялись круговым обходом, из них три образовывали анфиладу. Сейчас в доме сохранились три печи с чугунными дверцами и поддувалами и межкомнатная дверь начала ХХ века с филенками.

Мария Саксон ИА REGNUM Октябрьский проспект, слева видна Соборная площадь

После 1920 года здесь располагалась редакция газеты. Затем с 1965 по 1990 год в здании работала сберкасса. А сейчас это административный корпус Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея.

Мария Саксон ИА REGNUM Вид на дом Блохиных с Октябрьского проспекта

Мария Саксон ИА REGNUM Три дома купцов Блохиных, вид с ул. Гагарина

Бухгалтерия — самое оживленное помещение в здании.

Мария Саксон ИА REGNUM Бухгалтерия

В строгих функциональных административных интерьерах кое-где встречаются музейные артефакты, напоминая о принадлежности здания.

Мария Саксон ИА REGNUM Кабинет зам. директора

Мария Саксон ИА REGNUM Сохранившаяся печь

Мария Саксон ИА REGNUM Птичка из щепы — образец народного творчества Русского Севера

Мария Саксон ИА REGNUM Вид из окон на Соборную площадь

Все работники музея, от директора до кассира, очень доброжелательны, готовы помочь и всё рассказать и показать, что мне интересно.

Мария Саксон ИА REGNUM Архив

Мария Саксон ИА REGNUM Директор музея в своем кабинете

Проект подготовлен в рамках обучения на авторском курсе Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик».

Исторические портреты и справки предоставлены Ириной Викторовной Онучиной, заведующей отделом научно-экспозиционной работы Каргопольского музея. Исторические фотографии — из свободных источников.