Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины XIX — начала XX вв.

Для своего рассказа о современной жизни старинных домов города Каргополя я выбрала четыре разных дома в самом центре: деревянные и каменный, одноэтажные и двухэтажный, жилые и уже нет. Все они до революции принадлежали богатым и уважаемым жителям города, купцам и промышленникам.

Дмитрий Константинович Блохин, фото 1940-х годов

Двухэтажный деревянный жилой дом с низким первым этажом и четырехскатной кровлей сейчас поделен на восемь квартир: пять на первом этаже (одна пустует) и три на втором, я побывала в них во всех. В доме два подъезда, один для жителей первого этажа, другой — для второго. В каждом свой ямный туалет, потому что нет водопровода и канализации, как почти во всех домах Каргополя. Зато у каждой квартиры есть во дворе небольшой участок с овощными грядками и даже парниками.

Мария Саксон ИА REGNUM Поздний вечер, вид с Октябрьского проспекта

Мария Саксон ИА REGNUM Вид на дом из двора

Мария Саксон ИА REGNUM Крыльцо

Мария Саксон ИА REGNUM Огород во дворе

Мария Саксон ИА REGNUM Лестница на второй этаж

Мария Саксон ИА REGNUM Ноги фотографа

Мария Саксон ИА REGNUM Предбанник перед входом в квартиры тети Зины

Мария Саксон ИА REGNUM Вид из подъезда во двор

Мария Саксон ИА REGNUM Белье все сушат на общем чердаке

Мария Саксон ИА REGNUM Чердак

Мария Саксон ИА REGNUM Домовой

Мария Саксон ИА REGNUM Сонный кот

Тетя Зина. Собственная квартира

Тетя Зина — старшая по дому. Строгая, но справедливая, следит за порядком и решает все вопросы. Работала учителем математики. Сейчас живет с мужем-инвалидом в квартире, которая принадлежала ее матери. Внучка тети Зины закончила мехмат МГУ, а теперь живет и работает в Норвегии.

Мария Саксон ИА REGNUM Тетя Зина на крыльце

Мария Саксон ИА REGNUM Спальня

Мария Саксон ИА REGNUM Печь в спальне

Мария Саксон ИА REGNUM Спальня

Муж тети Зины после инсульта уже 15 лет разбит параличом, ходить не может, но ползает по квартире, облегчая ей труд ухода за собой.

Мария Саксон ИА REGNUM Тетя Зина

Мария Саксон ИА REGNUM Тетя Зина приглашает меня в гостиную

Мария Саксон ИА REGNUM Тетя Зина с мужем на кухне

«Пришлось выкупить две соседние квартиры первого этажа, когда они освободились, чтобы снова не поселились какие-нибудь алкаши и не устраивали тут пьяные дебоши. Мне этого уже тут хватило!»

Мария Саксон ИА REGNUM Гостиная

Мария Саксон ИА REGNUM Тетя Зина с мужем

Тетя Зина. Квартира №2

Тетя Зина сдает выкупленные ей квартиры первого этажа двум парням, приехавшим из деревень работать на лесопилке в Каргополе. Лесопилки окружают Каргополь почти со всех сторон и служат подобием градообразующего предприятия, потому что больше в городе работать практически негде.

Мария Саксон ИА REGNUM Печь сохранилась

Тетя Зина говорит, что сдает почти задаром, просто чтобы печи регулярно протапливались, иначе квартира очень быстро приходит в негодное состояние.

Мария Саксон ИА REGNUM Рабочая обувь сушится на печи

Мария Саксон ИА REGNUM Сухари

В квартире №2 хозяина не было, но тетя Зина открыла ее своим ключом и провела мне экскурсию.

Мария Саксон ИА REGNUM Комната

Мария Саксон ИА REGNUM Большая комната поделена на две зоны с помощью шкафа

Мария Саксон ИА REGNUM Вид на кухню

Тетя Зина. Квартира №3

В квартиру №3 сначала мы попали тоже с помощью ключа тети Зины. Но потом пришел квартиросъемщик, который ничуть не удивился незваным гостям.

Мария Саксон ИА REGNUM Комната разделена перегородкой

Мария Саксон ИА REGNUM Кухня

«Проходи, вставай к окну, тут из Москвы тебя фотографировать приехали».

Мария Саксон ИА REGNUM За дровами все ходят во двор, где у каждой квартиры есть свой дровяной сарай

Мария Саксон ИА REGNUM Квартирант тети Зины

Мария Саксон ИА REGNUM Квартирант позирует

Тетя Люба

Тетя Люба в основном живет в своем доме в деревне в 6 км от Каргополя. В квартиру свою приезжает пару раз в неделю на велосипеде, чтобы протопить печь.

Мария Саксон ИА REGNUM Тетя Люба собирается на дачу

Мария Саксон ИА REGNUM Гостиная

«У меня там, в деревне, все удобства есть. Септик есть, колонка, нагреватель с горячей водой. Не то что тут».

Мария Саксон ИА REGNUM Тетя Люба

Мария Саксон ИА REGNUM Кухня

Мария Саксон ИА REGNUM Тетя Люба смотрит в окно

Баба Эльза и Витя

Баба Эльза — ветеран, ей 91 год. Живут в квартире они вдвоем с правнуком Витей. В войну 11-летней девочкой работала сначала в колхозе, потом на лесоповале.

Мария Саксон ИА REGNUM Прабабушка и правнук

Мария Саксон ИА REGNUM Портрет прабабушки с правнуком

«Старшие братья все ушли на фронт, а мы, дети, работали в колхозе. А с 13 лет я работала на лесозаготовках, в лесу уже».

Мария Саксон ИА REGNUM Баба Эльза рассказывает о своем коте

Мария Саксон ИА REGNUM Баба Эльза надевает платье с орденами для портрета

Мария Саксон ИА REGNUM Баба Эльза наряжается

Мария Саксон ИА REGNUM Парадный портрет

Вите 16 лет, он живет с прабабушкой, пока учится в колледже в Каргополе. Витя пишет электронную музыку, очень красивую. Когда закончит колледж, уедет в Петербург или в другой большой город, чтобы стать музыкантом. А пока живет здесь, намерен в своем маленьком алькове создать мини-студию звукозаписи, чтобы записать с друзьями альбом.

Мария Саксон ИА REGNUM Витя пишет музыку

Мария Саксон ИА REGNUM Витя пишет музыку

Мария Саксон ИА REGNUM Витя в своей маленькой комнате

«Раньше я занимался инструменталом, а сейчас занимаюсь битмейкингом и написанием строчек, готовлюсь к записи, чтобы потом это как-то вылить в творчество».

Мария Саксон ИА REGNUM Витя на крыльце

Александр

Александр — строитель. Очень хороший строитель, поэтому он очень востребованный человек в городе. И времени у него в обрез. Застать его дома было непросто, хотя и у него в квартире ремонт в разгаре. Меняет всё — и планировку, и окна, и печь, и полы, уж не говоря об отделке. И меняет не в первый раз.

Мария Саксон ИА REGNUM Александр делает ремонт

Наталья

Наталья получила эту квартиру как почетный учитель.

Мария Саксон ИА REGNUM Наталья с дочкой

И они с мужем сейчас тоже в процессе ремонта. Печь уже переложили (старая печь была огромная, занимала половину от площади прихожей и кухни). Комната им досталась — бывшая парадная гостиная, в шесть окон. Два из них пришлось заклеить пленкой, а одно вообще заколотить, иначе кухню не поставишь.

Мария Саксон ИА REGNUM Гостиная

Мария Саксон ИА REGNUM Вход в квартиру

Мария Саксон ИА REGNUM Ряд шкафов делит комнату на две зоны

Мария Саксон ИА REGNUM Портрет

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Проект подготовлен в рамках обучения на авторском курсе Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик».

Исторические портреты и справки предоставлены Ириной Викторовной Онучиной, заведующей отделом научно-экспозиционной работы Каргопольского музея. Исторические фотографии — из свободных источников.