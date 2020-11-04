Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины XIX — начала XX вв.

Для своего рассказа о современной жизни старинных домов города Каргополя я выбрала четыре разных дома в самом центре: деревянные и каменный, одноэтажные и двухэтажный, жилые и уже нет. Все они до революции принадлежали богатым и уважаемым жителям города, купцам и промышленникам.

Блохин Дмитрий Иванович, родоначальник семьи. Помимо красильного промысла, занялся мелочным торгом и выделкой беличьих мехов. Свою недвижимость — каменный жилой дом, деревянный двухэтажный жилой дом и производственные помещения, оставил сыновьям. В каменном доме жил старший сын Степан Дмитриевич, в деревянном — младший, Константин Дмитриевич. Братья владели отцовским наследством нераздельно в равных долях. Обязанности же они поделили. Управляющим семейным делом стал Степан Дмитриевич. Константин Дмитриевич, вероятно, помогал ему и в то же время был служащим земской управы. Оба они не раз избирались в городскую думу, уездное земское собрание.

Дмитрий Константинович Блохин, фото 1940-х годов

Двухэтажный деревянный жилой дом с низким первым этажом и четырехскатной кровлей сейчас поделен на восемь квартир: пять на первом этаже (одна пустует) и три на втором, я побывала в них во всех. В доме два подъезда, один для жителей первого этажа, другой — для второго. В каждом свой ямный туалет, потому что нет водопровода и канализации, как почти во всех домах Каргополя. Зато у каждой квартиры есть во дворе небольшой участок с овощными грядками и даже парниками.

Мария Саксон ИА REGNUM
Поздний вечер, вид с Октябрьского проспекта
Мария Саксон ИА REGNUM
Вид на дом из двора
Мария Саксон ИА REGNUM
Крыльцо
Мария Саксон ИА REGNUM
Огород во дворе
Мария Саксон ИА REGNUM
Лестница на второй этаж
Мария Саксон ИА REGNUM
Ноги фотографа
Мария Саксон ИА REGNUM
Предбанник перед входом в квартиры тети Зины
Мария Саксон ИА REGNUM
Вид из подъезда во двор
Мария Саксон ИА REGNUM
Белье все сушат на общем чердаке
Мария Саксон ИА REGNUM
Чердак
Мария Саксон ИА REGNUM
Домовой
Мария Саксон ИА REGNUM
Сонный кот

Тетя Зина. Собственная квартира

Тетя Зина — старшая по дому. Строгая, но справедливая, следит за порядком и решает все вопросы. Работала учителем математики. Сейчас живет с мужем-инвалидом в квартире, которая принадлежала ее матери. Внучка тети Зины закончила мехмат МГУ, а теперь живет и работает в Норвегии.

Мария Саксон ИА REGNUM
Тетя Зина на крыльце
Мария Саксон ИА REGNUM
Спальня
Мария Саксон ИА REGNUM
Печь в спальне
Мария Саксон ИА REGNUM
Спальня

Муж тети Зины после инсульта уже 15 лет разбит параличом, ходить не может, но ползает по квартире, облегчая ей труд ухода за собой.

Мария Саксон ИА REGNUM
Тетя Зина
Мария Саксон ИА REGNUM
Тетя Зина приглашает меня в гостиную
Мария Саксон ИА REGNUM
Тетя Зина с мужем на кухне

«Пришлось выкупить две соседние квартиры первого этажа, когда они освободились, чтобы снова не поселились какие-нибудь алкаши и не устраивали тут пьяные дебоши. Мне этого уже тут хватило!»

Мария Саксон ИА REGNUM
Гостиная
Мария Саксон ИА REGNUM
Тетя Зина с мужем

Тетя Зина. Квартира №2

Тетя Зина сдает выкупленные ей квартиры первого этажа двум парням, приехавшим из деревень работать на лесопилке в Каргополе. Лесопилки окружают Каргополь почти со всех сторон и служат подобием градообразующего предприятия, потому что больше в городе работать практически негде.

Мария Саксон ИА REGNUM
Печь сохранилась

Тетя Зина говорит, что сдает почти задаром, просто чтобы печи регулярно протапливались, иначе квартира очень быстро приходит в негодное состояние.

Мария Саксон ИА REGNUM
Рабочая обувь сушится на печи
Мария Саксон ИА REGNUM
Сухари

В квартире №2 хозяина не было, но тетя Зина открыла ее своим ключом и провела мне экскурсию.

Мария Саксон ИА REGNUM
Комната
Мария Саксон ИА REGNUM
Большая комната поделена на две зоны с помощью шкафа
Мария Саксон ИА REGNUM
Вид на кухню

Тетя Зина. Квартира №3

В квартиру №3 сначала мы попали тоже с помощью ключа тети Зины. Но потом пришел квартиросъемщик, который ничуть не удивился незваным гостям.

Мария Саксон ИА REGNUM
Комната разделена перегородкой
Мария Саксон ИА REGNUM
Кухня

«Проходи, вставай к окну, тут из Москвы тебя фотографировать приехали».

Мария Саксон ИА REGNUM
За дровами все ходят во двор, где у каждой квартиры есть свой дровяной сарай
Мария Саксон ИА REGNUM
Квартирант тети Зины
Мария Саксон ИА REGNUM
Квартирант позирует

Тетя Люба

Тетя Люба в основном живет в своем доме в деревне в 6 км от Каргополя. В квартиру свою приезжает пару раз в неделю на велосипеде, чтобы протопить печь.

Мария Саксон ИА REGNUM
Тетя Люба собирается на дачу
Мария Саксон ИА REGNUM
Гостиная

«У меня там, в деревне, все удобства есть. Септик есть, колонка, нагреватель с горячей водой. Не то что тут».

Мария Саксон ИА REGNUM
Тетя Люба
Мария Саксон ИА REGNUM
Кухня
Мария Саксон ИА REGNUM
Тетя Люба смотрит в окно

Баба Эльза и Витя

Баба Эльза — ветеран, ей 91 год. Живут в квартире они вдвоем с правнуком Витей. В войну 11-летней девочкой работала сначала в колхозе, потом на лесоповале.

Мария Саксон ИА REGNUM
Прабабушка и правнук
Мария Саксон ИА REGNUM
Портрет прабабушки с правнуком

«Старшие братья все ушли на фронт, а мы, дети, работали в колхозе. А с 13 лет я работала на лесозаготовках, в лесу уже».

Мария Саксон ИА REGNUM
Баба Эльза рассказывает о своем коте
Мария Саксон ИА REGNUM
Баба Эльза надевает платье с орденами для портрета
Мария Саксон ИА REGNUM
Баба Эльза наряжается
Мария Саксон ИА REGNUM
Парадный портрет

Вите 16 лет, он живет с прабабушкой, пока учится в колледже в Каргополе. Витя пишет электронную музыку, очень красивую. Когда закончит колледж, уедет в Петербург или в другой большой город, чтобы стать музыкантом. А пока живет здесь, намерен в своем маленьком алькове создать мини-студию звукозаписи, чтобы записать с друзьями альбом.

Мария Саксон ИА REGNUM
Витя пишет музыку
Мария Саксон ИА REGNUM
Витя пишет музыку
Мария Саксон ИА REGNUM
Витя в своей маленькой комнате

«Раньше я занимался инструменталом, а сейчас занимаюсь битмейкингом и написанием строчек, готовлюсь к записи, чтобы потом это как-то вылить в творчество».

Мария Саксон ИА REGNUM
Витя на крыльце

Александр

Александр — строитель. Очень хороший строитель, поэтому он очень востребованный человек в городе. И времени у него в обрез. Застать его дома было непросто, хотя и у него в квартире ремонт в разгаре. Меняет всё — и планировку, и окна, и печь, и полы, уж не говоря об отделке. И меняет не в первый раз.

Мария Саксон ИА REGNUM
Александр делает ремонт

Наталья

Наталья получила эту квартиру как почетный учитель.

Мария Саксон ИА REGNUM
Наталья с дочкой

И они с мужем сейчас тоже в процессе ремонта. Печь уже переложили (старая печь была огромная, занимала половину от площади прихожей и кухни). Комната им досталась — бывшая парадная гостиная, в шесть окон. Два из них пришлось заклеить пленкой, а одно вообще заколотить, иначе кухню не поставишь.

Мария Саксон ИА REGNUM
Гостиная
Мария Саксон ИА REGNUM
Вход в квартиру
Мария Саксон ИА REGNUM
Ряд шкафов делит комнату на две зоны
Мария Саксон ИА REGNUM
Портрет

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Проект подготовлен в рамках обучения на авторском курсе Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик».

Исторические портреты и справки предоставлены Ириной Викторовной Онучиной, заведующей отделом научно-экспозиционной работы Каргопольского музея. Исторические фотографии — из свободных источников.