Современная жизнь купеческих домов: деревянный дом купцов Блохиных
Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины XIX — начала XX вв.
Для своего рассказа о современной жизни старинных домов города Каргополя я выбрала четыре разных дома в самом центре: деревянные и каменный, одноэтажные и двухэтажный, жилые и уже нет. Все они до революции принадлежали богатым и уважаемым жителям города, купцам и промышленникам.
Блохин Дмитрий Иванович, родоначальник семьи. Помимо красильного промысла, занялся мелочным торгом и выделкой беличьих мехов. Свою недвижимость — каменный жилой дом, деревянный двухэтажный жилой дом и производственные помещения, оставил сыновьям. В каменном доме жил старший сын Степан Дмитриевич, в деревянном — младший, Константин Дмитриевич. Братья владели отцовским наследством нераздельно в равных долях. Обязанности же они поделили. Управляющим семейным делом стал Степан Дмитриевич. Константин Дмитриевич, вероятно, помогал ему и в то же время был служащим земской управы. Оба они не раз избирались в городскую думу, уездное земское собрание.
Двухэтажный деревянный жилой дом с низким первым этажом и четырехскатной кровлей сейчас поделен на восемь квартир: пять на первом этаже (одна пустует) и три на втором, я побывала в них во всех. В доме два подъезда, один для жителей первого этажа, другой — для второго. В каждом свой ямный туалет, потому что нет водопровода и канализации, как почти во всех домах Каргополя. Зато у каждой квартиры есть во дворе небольшой участок с овощными грядками и даже парниками.
Тетя Зина. Собственная квартира
Тетя Зина — старшая по дому. Строгая, но справедливая, следит за порядком и решает все вопросы. Работала учителем математики. Сейчас живет с мужем-инвалидом в квартире, которая принадлежала ее матери. Внучка тети Зины закончила мехмат МГУ, а теперь живет и работает в Норвегии.
Муж тети Зины после инсульта уже 15 лет разбит параличом, ходить не может, но ползает по квартире, облегчая ей труд ухода за собой.
«Пришлось выкупить две соседние квартиры первого этажа, когда они освободились, чтобы снова не поселились какие-нибудь алкаши и не устраивали тут пьяные дебоши. Мне этого уже тут хватило!»
Тетя Зина. Квартира №2
Тетя Зина сдает выкупленные ей квартиры первого этажа двум парням, приехавшим из деревень работать на лесопилке в Каргополе. Лесопилки окружают Каргополь почти со всех сторон и служат подобием градообразующего предприятия, потому что больше в городе работать практически негде.
Тетя Зина говорит, что сдает почти задаром, просто чтобы печи регулярно протапливались, иначе квартира очень быстро приходит в негодное состояние.
В квартире №2 хозяина не было, но тетя Зина открыла ее своим ключом и провела мне экскурсию.
Тетя Зина. Квартира №3
В квартиру №3 сначала мы попали тоже с помощью ключа тети Зины. Но потом пришел квартиросъемщик, который ничуть не удивился незваным гостям.
«Проходи, вставай к окну, тут из Москвы тебя фотографировать приехали».
Тетя Люба
Тетя Люба в основном живет в своем доме в деревне в 6 км от Каргополя. В квартиру свою приезжает пару раз в неделю на велосипеде, чтобы протопить печь.
«У меня там, в деревне, все удобства есть. Септик есть, колонка, нагреватель с горячей водой. Не то что тут».
Баба Эльза и Витя
Баба Эльза — ветеран, ей 91 год. Живут в квартире они вдвоем с правнуком Витей. В войну 11-летней девочкой работала сначала в колхозе, потом на лесоповале.
«Старшие братья все ушли на фронт, а мы, дети, работали в колхозе. А с 13 лет я работала на лесозаготовках, в лесу уже».
Вите 16 лет, он живет с прабабушкой, пока учится в колледже в Каргополе. Витя пишет электронную музыку, очень красивую. Когда закончит колледж, уедет в Петербург или в другой большой город, чтобы стать музыкантом. А пока живет здесь, намерен в своем маленьком алькове создать мини-студию звукозаписи, чтобы записать с друзьями альбом.
«Раньше я занимался инструменталом, а сейчас занимаюсь битмейкингом и написанием строчек, готовлюсь к записи, чтобы потом это как-то вылить в творчество».
Александр
Александр — строитель. Очень хороший строитель, поэтому он очень востребованный человек в городе. И времени у него в обрез. Застать его дома было непросто, хотя и у него в квартире ремонт в разгаре. Меняет всё — и планировку, и окна, и печь, и полы, уж не говоря об отделке. И меняет не в первый раз.
Наталья
Наталья получила эту квартиру как почетный учитель.
И они с мужем сейчас тоже в процессе ремонта. Печь уже переложили (старая печь была огромная, занимала половину от площади прихожей и кухни). Комната им досталась — бывшая парадная гостиная, в шесть окон. Два из них пришлось заклеить пленкой, а одно вообще заколотить, иначе кухню не поставишь.
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Проект подготовлен в рамках обучения на авторском курсе Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик».
Исторические портреты и справки предоставлены Ириной Викторовной Онучиной, заведующей отделом научно-экспозиционной работы Каргопольского музея. Исторические фотографии — из свободных источников.