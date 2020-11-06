Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины XIX — начала XX вв.

Для своего рассказа о современной жизни старинных домов города Каргополя я выбрала четыре разных дома в самом центре: деревянные и каменный, одноэтажные и двухэтажный, жилые и уже нет. Все они до революции принадлежали богатым и уважаемым жителям города, купцам и промышленникам.

Андреас Вагер, фото нач. ХХ в.

Вид на дом Вагера и Благовещенскую церковь, фото нач. ХХ в

Одноэтажный деревянный жилой дом с крещатым мезонином и бельведером в народе получил прозвание «Китайский домик» из-за своих длинных свесов кровли и из-за необычной башенки бельведера с плоской шатровой крышей. Лесопромышленник Андреас Вагер спланировал этот открытый на все четыре стороны бельведер специально, чтобы наблюдать в подзорную трубу с него сплав леса по реке Онеге. В 2000 году взялись делать реконструкцию, снесли все печи, лестницу, вынули дверные коробки, да так и оставили. С тех пор дом потихоньку разрушается.

Мария Саксон ИА REGNUM Вид на дом Вагера из огорода соседей

Мария Саксон ИА REGNUM Работник музея открывает дом

Мария Саксон ИА REGNUM Вид на дом Вагера с соседней хозплощадки

Мария Саксон ИА REGNUM Дом Вагера, позади видна Благовещенская церковь

Мария Саксон ИА REGNUM Бельведер

Мария Саксон ИА REGNUM Бельведер, вид снизу

После 1920 года в здании располагалась начальная школа. А с 1950 по 1995 год находилось общежитие Каргопольского педагогического училища.

Мария Саксон ИА REGNUM Вид с Октябрьского проспекта

Мария Саксон ИА REGNUM Вид из двора

После неудачных и незавершившихся работ по реконструкции, дом лишился опор — дверных коробок, лестницы и печей. Теперь перекрытия проседают, стены прогибаются, лепнина уже почти вся обрушилась.

Мария Саксон ИА REGNUM Вход в дом

Мария Саксон ИА REGNUM Единственная уцелевшая дверь в доме

Мария Саксон ИА REGNUM Остатки штукатурки

Мария Саксон ИА REGNUM Пройти можно только по брошенной доске

Также навсегда потеряны прекрасные дубовые полы из досок полуметровой ширины, старинные филенчатые двери, красивые узорчатые печи.

Мария Саксон ИА REGNUM Следы масляной краски, которой были покрашены стены общежития

Мария Саксон ИА REGNUM Разного размера двери вели в разные по функции помещения

Мария Саксон ИА REGNUM Одна из комнат

Кое-где еще сохранилась масляная краска стен общежития и остатки лепных карнизов.

Мария Саксон ИА REGNUM Обрешетка сохранилась, а штукатурка почти нет

Мария Саксон ИА REGNUM Одна из комнат

Мария Саксон ИА REGNUM Одна из комнат

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Проект подготовлен в рамках обучения на авторском курсе Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик».

Исторические портреты и справки предоставлены Ириной Викторовной Онучиной, заведующей отделом научно-экспозиционной работы Каргопольского музея. Исторические фотографии — из свободных источников.