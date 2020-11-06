Современная жизнь купеческих домов: дом лесопромышленника Вагера
Каргополь — старинный русский город в Архангельской области. В маленьком Каргополе удивительно много памятников архитектуры, они буквально на каждом шагу. Почти все они — деревянные жилые дома (проще говоря, избы) середины XIX — начала XX вв.
Для своего рассказа о современной жизни старинных домов города Каргополя я выбрала четыре разных дома в самом центре: деревянные и каменный, одноэтажные и двухэтажный, жилые и уже нет. Все они до революции принадлежали богатым и уважаемым жителям города, купцам и промышленникам.
Андреас Оскар Вагер, норвежец по происхождению, в Каргополе оказался в начале XX в., где представлял компанию «Бакке и Вагер» и занимался заготовкой и сплавом леса по реке Онеге. В городе Онеге у компании был завод по переработке древесины, которая затем отправлялась за рубеж. Лесной промысел был семейным делом Вагеров. В Каргополе Андреас построил возле реки дом с бельведером. Взял в жены Соню Котцову, дочь своего соседа. В 1918 г. Вагеры переехали в Онегу, но вскоре вынуждены были оставить Россию. Они обосновались в Швеции.
А внучка Дмитрия Ивановича Блохина, о двух домах которого мы рассказали выше, Екатерина Степановна Блохина, была выдана за лесопромышленника Сёрена Вагера, кузена Андреаса.
Одноэтажный деревянный жилой дом с крещатым мезонином и бельведером в народе получил прозвание «Китайский домик» из-за своих длинных свесов кровли и из-за необычной башенки бельведера с плоской шатровой крышей. Лесопромышленник Андреас Вагер спланировал этот открытый на все четыре стороны бельведер специально, чтобы наблюдать в подзорную трубу с него сплав леса по реке Онеге. В 2000 году взялись делать реконструкцию, снесли все печи, лестницу, вынули дверные коробки, да так и оставили. С тех пор дом потихоньку разрушается.
После 1920 года в здании располагалась начальная школа. А с 1950 по 1995 год находилось общежитие Каргопольского педагогического училища.
После неудачных и незавершившихся работ по реконструкции, дом лишился опор — дверных коробок, лестницы и печей. Теперь перекрытия проседают, стены прогибаются, лепнина уже почти вся обрушилась.
Также навсегда потеряны прекрасные дубовые полы из досок полуметровой ширины, старинные филенчатые двери, красивые узорчатые печи.
Кое-где еще сохранилась масляная краска стен общежития и остатки лепных карнизов.
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Проект подготовлен в рамках обучения на авторском курсе Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик».
Исторические портреты и справки предоставлены Ириной Викторовной Онучиной, заведующей отделом научно-экспозиционной работы Каргопольского музея. Исторические фотографии — из свободных источников.