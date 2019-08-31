Лидия Шипилова
Последние публикации
Первый — Дюмин, работодатели — без рабочих рук: тульская неделя
Заключительная неделя лета в Тульской области прошла на фоне подготовки к новому учебному году, отопительному сезону, празднованию Дня города и, конечно же, выборам. Тем не менее эти события и новости не вызвали такого интереса, например, как новый зарубежный друг региона, средства на развитие...
31 августа 2019
Тульский губернатор зачастил в районы
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин ушел в отпуск, и тут же в СМИ поднялась шумиха: глава региона после отдыха выйдет на работу в Москву. В какое министерство или другой орган федеральной власти, не уточняется. Впрочем, руководителя области на протяжении трех лет «сватают» то в Минобороны РФ...
29 августа 2019
Тульские выборы-2019: запрос на публичную политику и «взросление»
Единый день голосования приближается, и политтехнологи все чаще применяют креативные инструменты в первую очередь для того, чтобы избиратель пришел на участок и проголосовал за того или иного кандидата. Одним из таких инструментов стал видеоролик из Татарии. Популярное татарское блюдо эчпочмак...
27 августа 2019
Похвала от Скворцовой и установка к 8 сентября: тульская неделя
На этой неделе [19−24 августа 2019 года] Тульскую область, а точнее ее губернатора Алексея Дюмина вновь отметили на федеральном уровне и похвалили перед президентом Владимиром Путиным. Также жители региона дождались окончательного «да» в строительстве нового моста, а предстоящие выборы в субъекте...
25 августа 2019
Безопасная дорога в школу: особые поручения в Тульской области
Наверное, каждый родитель, провожая ребенка в школу, переживает и наставляет своё чадо: смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не бегать по коридорам, соблюдать элементарные правила безопасности и слушать учителей. Это малая часть советов от мам и пап. До 1 сентября осталось немного...
23 августа 2019
Крути педали: Тула планирует вернуть звание велосипедной столицы России
1 сентября этого года первому российскому велотреку исполнится 123 года. Его открыли в 1896 году на тогдашней окраине Тулы — пустыре Киевского шоссе. Причем еще в то время спортивный объект был частным проектом, то есть построен на частные средства страстных любителей велоспорта. В этот же день на...
22 августа 2019
Проблема утечки мозгов: как Тульская область борется за лучшие умы
Сегодня, наверное, у каждого главы субъекта РФ болит голова о том, как привлечь в регион тех, кто сделает ее жизнь лучше и продуктивнее. Вкладываться в подрастающее поколение — тренд современной власти, но методы у всех разные. В одних регионах предпочитают заманивать или оставлять на родине...
18 августа 2019
Регион для соотечественников, пряники для космонавтов: тульская неделя
На этой неделе в Тульской области обсуждали национальные проекты вместе с российским правительством, активистами, предпринимателями. Специалисты говорят задействовать надо всех. Также подсчитали средний класс региона. Кроме того, субъект признали одним из лучших в России по количеству так...
18 августа 2019
Не покинуты и не одиноки: о тульском проекте «Старшее поколение»
«…Старшее поколение. Это наша особая забота. Главное — чтобы пожилые люди не были покинуты, не чувствовали себя одинокими». Это озвучил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в своем ежегодном послании. Регион в числе первых был вписан в программу «Старшее поколение» национального проекта...
14 августа 2019
Браки и разводы – чего больше, новый сельхозрекорд: тульская неделя
Последний летний месяц в Тульской области стартовал с традиционного оперативного совещания в правительстве. Обсудили все насущные дела, сделав акцент на национальном проекте «Демография» — это, наверное, ахиллесова пята региона. По традиции губернатор уделил внимание разбору обращений граждан. Но...
11 августа 2019
Не просто игрушка: филимоновский промысел дорос до тульского бренда
Левша, который подковал блоху. Самовар, с которым в Тулу не ездят. Пряники, которыми лакомятся по всей стране. Всё это — о Тульской области, и эти символы жителям России прекрасно известно. Но у Тульской области ещё есть что развивать в туристическом, культурном, историческом плане. И имеются в...
7 августа 2019
Восходящий тренд развития, деньги за пчёл, древний город: тульская неделя
Текущая неделя в Тульской области была посвящена аграрным и оборонно-промышленным вопросам. В гости к тулякам приехали белорусские партнёры с экономической миссией. Надежда появилась и у областных пчеловодов, из-за массового мора пчелосемей. А для иркутских детей в регионе устроили настоящие...
4 августа 2019
Промышленная подгруппа Госсовета РФ: «Фантастики нет и не должно быть»
27 декабря 2018 года распоряжением президента России Владимира Путина были утверждены 16 рабочих групп Государственного совета, которые возглавили губернаторы. Они охватывают ключевые сферы деятельности страны. Одно из стратегических направлений — «Промышленность», его поручено вести губернатору...
31 июля 2019
Рассуждения о судьбе Дюмина и первый евроопыт «Арсенала»: тульская неделя
Политическая футбольная и социальная минувшая неделя в Тульской области (22−28 июля 2019 года). Первый блин тульских «оружейников» в Лиге Европы оказался комом, зато демографические показатели сохранили позиции, а политолог дал «вероятностный прогноз» о дальнейшей профессиональной судьбе...
28 июля 2019
Равнение на Путина: в Тульской области продвигают личное общение с жителями
В последнее время среди российских чиновников массовый характер приобретают личные выезды на место происшествий, публичная реакция на жалобы и обращения населения, встречи с жителями и обсуждение с ними проблем. В Тульской области рассмотрение жалоб населения губернатор Алексей Дюмин давно поставил...
25 июля 2019
Богатый регион, «пряники» многодетным и уточнение границ: тульская неделя
Прошедшая неделя для Тульской области выдалась насыщенный. В центре внимания оказался очередной визит премьер-министра правительства РФ Дмитрия Медведева. Состоялось последнее заседание шестого созыва Тульской областной думы, партии разворачивают предвыборную кампанию. Также произошёл ряд других...
21 июля 2019
Последнее слово Тульской думы: что ждать от нового созыва
8 сентября в Тульской области пройдут выборы в региональную думу седьмого созыва. Накануне в области прошло последнее заседание парламента шестого созыва. Губернатор Алексей Дюмин присутствовал на сессии, выделив инициативы нескольких народных избранников и в целом одобрив работу созыва. Однако...
21 июля 2019
Эксперт: визит Медведева в Тульскую область отразился на имидже региона
Тульскую область давно продвигают как передовой регион во многих сферах. Федеральные чиновники в регион зачастили. Очередной визит председателя российского правительства Дмитрия Медведева — тому доказательство. Большинство экспертов в факте приезда премьер-министра не видят ничего...
18 июля 2019
В Туле должны «ценить, что губернатор любит футбол»
Чуть больше недели осталось до исторического момента в тульском футболе: клуб «Арсенал» впервые выступит в рамках Лиги Европы. Город и регион ждали этого события много лет и имели шансы попасть в зону еврокубков еще в прошлом году. Но не сложилось. Однако это сыграло на руку команде. По крайней...
17 июля 2019
Где прибавят и убавят бюджет, кто за чертой бедности: тульская неделя
В министерстве финансов Тульской области второй раз за год уточнили бюджет, перераспределив средства. Также на этой неделе обсудили успехи региона в экспорте, сделали вывод, что бедных в регионе мало и обсудили снятие проклятия с тульского «Арсенала». Подробнее — в обзоре (8−14 июля 2019 года). 60...
14 июля 2019