Тула, 25 августа, 2019, 16:24 — ИА Регнум. На этой неделе [19−24 августа 2019 года] Тульскую область, а точнее ее губернатора Алексея Дюмина вновь отметили на федеральном уровне и похвалили перед президентом Владимиром Путиным. Также жители региона дождались окончательного «да» в строительстве нового моста, а предстоящие выборы в субъекте пообещали провести честно и открыто, тем более все для этого есть. Подробнее — в обзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Отметили перед президентом

Тульский губернатор Алексей Дюмин вновь оказался в центре внимания федеральных властей. На совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения министр Вероника Скворцова в присутствии главы государства Владимира Путина с положительной стороны отметила Тульскую область и ее руководителя.

«Третье направление, которое уже сейчас широко используется рядом регионов, в том числе я хочу отметить Тульскую область, Алексей Геннадьевич [Дюмин] для всех своих фельдшеров, ФАПов закупил «Нивы», которые позволяют в том случае, если у фельдшера шесть-семь деревень, объезжать на «Нивах», и увеличивается мобильность, соответственно, среднего персонала. Стоимость — до 500 тысяч рублей в обычной, базовой комплектации», — отметила глава Минздрава РФ.

По мнению экспертов, эта самая похвала пойдет в плюс не только губернатору, но и региональному министру здравоохранения Андрею Третьякову.

К слову, это не первый положительный отзыв Скворцовой в адрес Тульской области. Ранее министр подчеркнула правильные шаги региона в части снижения младенческой смертности. В этом году статистика стала ниже всероссийского показателя. Таким образом субъект занял лидирующие позиции в ЦФО по положительной динамке.

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Безопасность за беспилотниками

Снизить до минимума вероятность возникновения ДТП, обеспечить защиту от вероятных террористических атак, кибератак и намеренной дестабилизации дорожного движения. Для этого Тульская область в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» закупить беспилотники, которые и будут следить за ситуацией на дорогах. Документ подписали Министерство транспорта России и федеральное министерство промышленности и торговли.

Помимо беспилотных аппаратов, в регионе будут работать специальные автомобили, оборудованные системами помощи водителю. Таким образом в Тульской области хотят исключить из причин аварий человеческий фактор. Как все это будет работать на деле, в региональном правительстве пока не пояснили.

Также в регионе продолжают обновлять дорожное полотно в рамках нацпроекта. По словам тульского министра транспорта Родиона Дудника, сегодня выполнено 75% запланированных работ. На 24 объектах ремонт завершен, на 34 — еще продолжает. Общая протяженность ремонта дорог в этом году в регионе достигнет 198 км.

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Мост будет

Новость, которая обрадовала если не всех, то каждого второго туляка. Мост через реку Упу в городе будет! Такое распоряжение подписал губернатор Алексей Дюмин. Глава региона поддержал жителей и признал, что один мост, соединяющий центр с Заречьем — это затрудняет движение транспорта уже четвертый год.

«Прорабатывались разные варианты: речь шла даже о строительстве платного моста. Однако мало того, что желающих инвесторов не нашлось, так и вообще платный мост в Туле — это нонсенс. Жители должны иметь возможность пользоваться дорожной инфраструктурой без ограничений», — сказал губернатор.

Мост построят в рамках муниципального заказа. Эскиз проекта уже создан и определены участки для организации подъездных путей. Средства в разделен 60% на 40% распределят между областной и городской казной. Первые машины по новому бесплатному мосту планируют пустить в 2021 году.

Еще один моногород

Юбилейный пятый город в Тульской области получил статус моногорода. Премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев своим распоряжение присвоил этот статус Кимовску.

«Для моногородов доступны налоговые льготы для бизнеса, меры поддержки Фонда развития моногородов и других институтов развития, а также федеральных ведомств», — объяснили в тульском правительстве.

Кимовск официально стал городом в 1952 году. Сегодня в его состав входит несколько бывших шахтерских поселков. По статистике 2018 года в нем проживало почти 26 тысяч человек.

Отметим, что в Тульской области статус моногородов имеют Алексин, Ефремов, Суворов и Белёв.

Партийная включенность в нацпроекты

«8 сентября состоятся важнейшие для региона выборы. Важно, чтобы они прошли честно и открыто», — сказал тульский губернатор представителям политических партий в регионе на официальной встрече.

Помимо честной и открытой борьбы, губернатор предложил партийцев включиться в улучшение качества жизни региона с помощью участия в реализации национальных проектов по здравоохранению, демографии, экологии, дорожном хозяйстве и благоустройстве.

«Мы готовы внимательно выслушать ваши предложения. Конечно, это должны быть конструктивные идеи, а не огульная критика без конкретных предложений», — сказал глава региона.

Напомним, 8 сентября 2019 года в регионе пройдут выборы депутатов Тульской области думы седьмого созыва, народных избранников городской думы в Туле шестого созыва и выборы в органы местного самоуправления в 17 муниципалитетах.

В облдуму по единому избирательному округу попытаются пройти представители семи партий: «Единой России» ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Яблоко», «Коммунистическая партия коммунисты России». На выборах в тульскую гордуму к ним присоединится «Российский общенародный союз». В Центризбиркоме региона объяснили, что всех кандидатов, кто подал документы, зарегистрировали.

За ходом голосования в Тульской области на ТИКах и УИКах можно будет следить в прямом эфире благодаря камерам видеонаблюдения. Также в региону будут работать 110 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). На всех избирательных участках (кроме временных) внедрят технологию изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым двухмерным QR-кодом. Она исключает ошибки, связанные с человеческим фактором. И впервые в Тульской области избиратели смогут отдать свой голос за понравившегося кандидата с помощью приложения «Мобильный избиратель», причем находясь в любом месте.