Тула, 31 июля, 2019, 19:25 — ИА Регнум. 27 декабря 2018 года распоряжением президента России Владимира Путина были утверждены 16 рабочих групп Государственного совета, которые возглавили губернаторы. Они охватывают ключевые сферы деятельности страны. Одно из стратегических направлений — «Промышленность», его поручено вести губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Основная цель — создание постоянно действующей площадки для выработки предложений и реализации инициатив по развитию промышленности страны. Проведено три заседания, что позволило определить ориентиры развития и «понимание того, куда двигаться и с чем работать».

Tularegion.ru Рабочая группа Госсовета по направлению «Промышленность» под председательством Алексея Дюмина

Нужно время

Рабочая группа Госсовета по направлению «Промышленность» под председательством тульского губернатора провела три заседания. В таких случаях стороннему наблюдателю может казаться, что первые шаги не дают конкретных видимых результатов, и экономически невооруженному взгляду не понять, что за достижениями показателей стоят долгие переговоры, замечания, доработки. Однако группе Дюмина удалось задать вектор и перейти в активную фазу.

26 июля в головном офисе госкорпорации «Росатом» на очередном заседании группы Алексей Дюмин дал поручения по систематизированию работы, и с сентября все участники процесса (а это не только представители компаний и промышленной сферы, но и ученые) должны приступить к подготовке докладов.

Ключевой на последнем заседании стала тема «Инновационная политика и развитие новых технологий». Именно в ней, по словам руководителя направления, началась наиболее активная работа после создания в марте 2019 года. Куратором инновационной политики назначен генеральный директор «Росатома» Андрей Лихачев. Задача подгруппы — осваивать новые экспортные рынки. В числе приоритетных задач её обозначил ранее президент Владимир Путин. Члены рабочей группы Госсовета РФ наладили продуктивный контакт с корпорациями, представителями регионов, малым и средним бизнесом. Было отмечено, что не так давно российское правительство заключило соглашения с государственными компаниями — технологическими лидерами в конкретных перспективных направлениях. По направлению «Квантовые вычисления» и «Технологии создания новых материалов и веществ» компанией-лидером признан Росатом, который предложил рассмотреть проект технологической карты «Композитные материалы». Сейчас эта карта доработана, внесены корректировки. Лихачев отметил, что в части поддержки экспортных направлений все меры должны быть рыночными в контексте норм ВТО, но они могут быть шире в части внутреннего рынка.

«Формировать комфортную среду для сбыта в России мы не просто имеем право, мы обязаны это делать», — подчеркнул гендиректор Росатома.

Tularegion.ru Промышленная подгруппа провела три заседания

Председатель рабочей группы Госсовета России Алексей Дюмин констатировал, что работа всех семи подгрупп пять месяцев назад началась довольно активно.

«Мы видим результат, конкретные предложения. В рамках Госсовета сформированы порядка 10 рабочих карт по важным направлениям, о которых говорил Владимир Путин. Это определенные импульсы, которые должны дать промышленности в различных сферах», — отметил губернатор Тульской области.

В частности, задать темп должны поправки в федеральные законы, включающие расширение преференций для малого и среднего бизнеса, взаимодействие с различными институтами поддержки и развития.

«Дорожные карты должны быть разработаны по всем перспективным направлениям. Они будут координировать работу правительства РФ и бизнеса по выводу страны на лидирующие экономические позиции, о чем не раз говорил в послании и майских указах президент страны», — сказал Дюмин.

Однако конкретных достижений работы группы Госсовета «Промышленность» ещё нет. Эксперты, впрочем, утверждают, что их и не должно быть.

«Не следует думать, что за прошедшее время рабочая группа должна была достичь каких-то фантастических результатов. Их нет и быть не может в принципе. И, собственно, сам Дюмин говорит об этом, — объяснил главный редактор ИА «Национальный эксперт», к.э.н. Михаил Белый. — Надо понимать, что работа ведется по перспективным направлениям, и в то же время эта деятельность не может измеряться месяцами. Она требует длительных временных затрат. Опять-таки руководитель группы признает: главное, что выставлены определенные ориентиры, то есть сформировано понимание того, куда двигаться и с чем работать».

По мнению эксперта, если бы уже сегодня промышленная группа Госсовета РФ демонстрировала какие-либо цифры и достижения, это выглядело бы как профанация.

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Креативная промышленность

Еще на первом заседании рабочей группы губернатор Тульской области заявил, что новый рывок для российской продукции на мировом рынке позволит совершить не только обновление законодательной базы, но и работа с кадрами (что еще отразится на национальном проекте «Производительность труда»), учеными (нацпроект «Наука»), дальнейшее совершенствование инфраструктуры, финансирования и инвестиции.

Tularegion.ru Рабочая группа Госсовета по направлению «Промышленность» под председательством Алексея Дюмина

Тульский регион начал эту работу еще с приходом Алексея Дюмина. По словам экспертов, за счет быстрого включения в управленческую деятельность губернатору удалось выйти на высокие позиции в глазах федерального центра

«У господина Дюмина есть выход на министерства федерального уровня. Визиты Мантурова, Милера, Шойгу и других это прекрасно демонстрируют, — считает политолог Андрей Махрин. — «Газпром» в Туле строит и спортивные площадки, и проводит дальнейшую газификацию региона. Минпромстрой проводит совместно с правительством области инновационный проект по интенсификации производства, Минобороны активно осваивает новые виды вооружения и дает новые заказы».

Тульская область зарекомендовала себя в Кремле как промышленный субъект РФ, руководитель которого мыслит нестандартно. Поэтому экономисты называют руководителя рабочей групп Государственного совета страны Алексея Дюмина неформальным председателем.

«Я уже с уверенностью могу назвать господина Дюмина человеком с большим управленческим опытом, который мыслит не в узких рамках, а обладает способностью креативного мышления. Считаю, что именно этого сегодня не хватает российской экономике. Нам нужны свежие подходы, — говорит к.э.н. Михаил Белый. — Преимущество тульского губернатора заключается в том, что он не только сам способен генерировать рациональные идеи, что тоже важно, но и объединять, привлекать людей, создавать коллективы, которые могут работать на достижение определенных целей и выполнение задач».

На реализацию нацпроектов выделяются миллиарды рублей. По мнению губернатора и руководителя промышленной рабочей группы Госсовета Алексея Дюмина, «этот ресурс необходимо использовать для решения задач импортозамещения, стимулирования наших предприятий устойчивым спросом».

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