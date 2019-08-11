Тула, 11 августа, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Последний летний месяц в Тульской области стартовал с традиционного оперативного совещания в правительстве. Обсудили все насущные дела, сделав акцент на национальном проекте «Демография» — это, наверное, ахиллесова пята региона. По традиции губернатор уделил внимание разбору обращений граждан. Но, по-нашему мнению, на стартовой неделе августа произошли еще более заметные события и озвучены ключевые решения. Отдельного внимания заслуживает статистика. Подробнее — в обзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Левша. Тула

Инвестнаправленность продолжается

400 млрд рублей за три года. Именно столько удалось привлечь Тульской области за последние три года (именно столько в регионе на посту главы трудится Алексей Дюмин). На рабочей встрече с гендиректором «Корпорации развития Тульской области» Андреем Шестаковым и министром экономического развития Григорием Лаврухиным губернатор посоветовал всем задействованным ведомствам и чиновникам сохранить доверие инвесторов и благоприятный инвестклимат.

По словам Шестакова, сегодня в регион намерены зайти еще 43 потенциальных инвестора, которые работают в сферах машиностроения, нефтегазового оборудования, пищевой, целлюлозно-бумажной промышленности и сельском хозяйстве. Сегодня в работе на ТОСЭР «Алексин» в процессе запуска находятся шесть проектов на сумму 8,3 млрд рублей и 863 рабочими местами. Моногород Белев также упомянули в беседе, сообщив о дальнейшем трудоустройстве 360 рабочих. Среди приоритетных задач выделили развитие технопарков.

Инвестиционную стратегию в регионе обновили до 2022 года, а с 2025 года в ОЭЗ «Узловая» собираются почти в три раза увеличить количество резидентов: с 12 до 31. Руководитель региона порекомендовал подчиненным использовать инструменты, которые предоставляет федеральный центр — особую экономическую зону, территории опережающего развития и обратить внимание на инфраструктуру муниципалитетов, где еще нет статусов моногородов, ТОСЭР, делать акцент на предприятия с высокой производительностью труда и вовлекать в эту работу малый и средний бизнес.

«Необходимо вести эту работу совместно с правительством и муниципалитетами. Наша главная задача — увеличить поток инвестиций в регион. При этом необходимо вовлекать инвесторов в реализацию нацпроектов», — сказал Алексей Дюмин.

Борьба с коррупцией

292 лица привлекли к дисциплинарной ответственности в Тульской области за первое полугодие в сфере противодействия коррупции. Всего же за шесть месяцев, по данным прокурорских проверок и визитов, в регионе обнаружено 1354 нарушения, принесено 93 протеста за незаконные правовые акты и 501 на незаконные нормативные правовые акты. Также внесено 322 представления, сообщают «Тульские известия» .

Сотрудники областной прокуратуры привлекли одно юридическое лицо по статье «Незаконное вознаграждение». Штраф взыскали немалый — 500 тысяч рублей. 23 предпринимателя (или каких либо других фирм с различными формами собственности) расстались с 700 тысячами рублей за «Незаконное привлечение к трудовой деятельности…».

Кажется, что мало? Но давно не секрет, что в регионе борются с проявлением мздоимства на уровне первого лица. В текущем году глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что Тула вместе с Татарией и Костромской областью находится в тройке регионов с наименьшим риском возникновения коррупции.

19-летний аграрный рекорд

Индекс производства продукции сельского хозяйства в Тульской области за первое полугодие составил почти 114% по сравнению с 2018 годом. Это позволяет региону сохранять лидирующие позиции по площадям рапса и второе место в России по площади картофеля. По словам министра сельского хозяйства области Дмитрия Миляева, в этом году регион засеял 884,5 тыс га, что на 49,6 тыс га больше прошлогоднего показателя.

В последнее время Тульская область взяла курс на возвращение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения: за три года возвратили 135 тыс га. За счет этого субъект смог побить собственный рекорд засеянных земель за последние 19 лет.

Что касается аграрных инвестиций, то за последние три года Тула подписала 39 различных соглашений в сфере АПК на сумму 105 млрд рублей, а экспорт сельхозпродукции за пять месяцев вырос на 167,2%.

Через пять лет регион поставил себе в план стабильное производство зерна — 2 млн тонн ежегодно. В правительстве объяснили, что этому будет способствовать увеличение посевных площадей, раскисление почв, обновление парка сельскохозяйственной техники.

На овощи Тула тоже сделает ставку и увеличит объемы производства за счет строительства современного тепличного комплекса по производству овощей закрытого грунта и кооперации.

Свадьбы vs разводы

Статистикой на этой неделе Тульская область была богата. В плане бракосочетаний и разводов регион порадовал. Свадеб стало больше, а расторжений браков — меньше: 4 568 против 3 602. По данным статистов, в июле жители региона в два раза чаще стали приходить в органы ЗАГС за свидетельством о браке, чем в июне. Специалисты в августе ожидают вторую волну свадебного бума.

Стоит отметить, что в Тульской области в первые четыре месяца года количество разводов превышало число бракосочетаний: 100 vs 102. Сегодня в регионе действует другая формула: на 100 свадеб — 79 расторжений. Это почти средний показатель по России (100 браков на 72 развода).

Туристическая номинация

National Geographic номинировал Тульскую область на лучшее российское экскурсионное направление. Всего в номинации представлено пять регионов. Тульская область пока лидирует в голосовании, набрав 59% голосов. На втором месте Калужская область (20%), на третьем — Московская и Калининградская области (по 8%). Замыкает пятерку — Псковская область (5%).

Также на премии «National Geographic Traveler Awards 2019» представлены 24 номинации, среди которых есть российский приключенческий отдых, этнический, горнолыжный, оздоровительный, гастрономический туризм, курортный отель и другие.

Онлайн голосование продлится до 18 октября 2019 года. Победителей объявят на церемонии в Москве 28 ноября.