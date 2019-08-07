Не просто игрушка: филимоновский промысел дорос до тульского бренда
Тула, 7 августа, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Левша, который подковал блоху. Самовар, с которым в Тулу не ездят. Пряники, которыми лакомятся по всей стране. Всё это — о Тульской области, и эти символы жителям России прекрасно известно. Но у Тульской области ещё есть что развивать в туристическом, культурном, историческом плане. И имеются в виду не Большая засечная черта и Кремль (за это направление уже взялись: 500-летие грядет), а скромную, где-то забытую, но уже возрождающуюся филимоновскую игрушку. Некогда популярные глиняные «свистульки» в виде барынь, всадников, коров, медведей, петухов подзабыли. Теперь же прикладной художественный промысел, насчитывающий тысячу лет существования, вписывается в современную историю региона.
Достойно внимания губернатора и президента
Для того чтобы что-то сохранить, об этом нужно говорить. Так решил Сергей Кузнецов, который десять лет назад открыл на родине промысла частный музей Филимоновской игрушки. А еще через четыре года организовал в Одоево фестиваль гончарного искусства.
В 2019 году в Одоев приехали 120 мастеров из 20 регионов страны и один представитель из Луганска. Шесть лет назад фестивалю «Сказки деда Филимона» дали импульс в министерстве культуры Тульской области. Идейный вдохновитель смог представить свой проект и получить грант. С тех пор фестиваль поддерживают областными субсидиями, партнерскими и спонсорскими вложениями. При этом один день проведения фестиваля, который организуется раз в два года, обходится в 1,2 млн рублей.
По словам Сергея Кузнецова, музей Филимоновской игрушки удостоился внимания и губернатора Тульской области Алексея Дюмина, и президента страны Владимира Путина. Так, глава региона в 2016 году (ещё в качестве врио) побывал в музее и даже принял участие в мастер-классе по росписи.
На встрече с Владимиром Путиным «пиарщики» одоевского промысла смогли поднять вопросы развития частных музеев, туризма в муниципальных районах. Отсюда — и способ продвижения региона, а также отдельно взятого района, как места для отдыха и расширения кругозора.
Одоевский бренд — путь развития муниципалитета
Два года подготовки и всего лишь один день фестиваля «Сказки деда Филимона». В атмосферу гончарного искусства и глиняной игрушки погружаются не только мастера, но и местные жители, и гости райцентра Одоева.
Руководитель проекта Сергей Кузнецов признается, что ориентир в первую очередь идет на ремесленников. Однако без туристов праздника тоже не будет. В этом году филимоновский фестиваль собрал более 4 тыс. гостей.
Продвигать бренд и говорить о художественном ремесле Одоевского района, о дарах этой земли и уникальной глине необходимо не только с помощью фестиваля. В этом году на фестивале представили книгу об одоевском бренде, провели конкурс мастеров «Этой ярмарки краски» и ярмарку филимоновских игрушек.
Фестиваль «Сказки деда Филимона» в год его рождения рассматривали с целью сохранения промысла и привлечения к нему внимания. Сегодня его рассматривают как элемент развития муниципального образования.
Эксперты ранее заявляли, что жители Тульской области, в особенности таких старинных русских городов, как Одоев и Белев, жаждут разнообразия культурной жизни. К примеру, аналитик в сфере культурологии Сергей Ходос отмечал, что современное общество интересуется непосредственным участием в событии, мастер-классах. В этом вопросе стоит лишь подключить качественный менеджмент.
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Закрепиться законодательно и расширяться
В конце июля Совет Федерации одобрил законопроект о так называемых «региональных брендах». Разработано положение, которое обеспечивает правовую охрану не только наименованиям мест происхождения товаров, но и географическим указаниям.
Законом о наименовании места происхождения товара с 1992 года воспользовались 200 средств — к примеру, закреплён законодательно оренбургский пуховый платок, адыгейский сыр, башкирский мёд, астраханские помидоры, вологодское кружево хохлома, гжель, тульский пряник.
Одоевской филимоновской игрушке стоит пополнить этот список.
По мнению руководителя «Института региональной экспертизы» Дмитрия Михайличенко, Тульская область имеет значительный потенциал по развитию региональных брендов и филимоновская игрушка — один из них.
Эксперт считает, что это масштабный мегапроект, но для того чтобы у России была своя мягкая сила, реализация такого проекта необходима. Иначе «наше подрастающее поколение так и будет ориентироваться на героев художественных и мультипликационных фильмов, выпускаемых в США».
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что до 2024 года Тульская область на программу «Развитие культуры и туризма» заложила средства федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников в размере 10,7 млрд рублей.