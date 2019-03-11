Лев Никифоров
Последние публикации
Косовская проблема в Совете Безопасности ООН
Как нами уже не раз указывалось, косовская проблема не только не находит своего разрешения, но ситуация вокруг Косово становится все более напряженной, а переговоры между представителями Белграда и Приштины зашли в тупик. Недавно, 7 февраля, эта проблема третий раз за последние четыре месяца...
11 марта 2019
Опасное обострение проблемы Косово
О проблеме Косово в последнее время стали говорить не только как о сложной проблеме, но и как о наиболее острой проблеме современности, касающейся всех международных факторов. Отторжение Западом автономного края Косово и Метохии от Сербии в 1999 году породило серьезнейшую территориальную проблему...
9 января 2019
Западные Балканы на пути в Евросоюз
Сложности процессов, происходящих в Европейском союзе, не только не ослабевают с годами, но, наоборот, только нарастают. Труда требует обеспечение единого подхода к решению внутренних проблем, так же как и к реализации задач внешней политической деятельности. И если раньше фактор евроатлантической...
9 августа 2018
Косово: Новые осложнения проблемы
Наблюдаемые новые осложнения косовской проблемы не случайны, они являются производными общей политики Запада, которая касается не только Косово, но и Сербии, да и других государств Западных Балкан. Стремясь укрепить свои позиции в Косово, где расположена одна из баз США в Восточной Европе, склонить...
13 июня 2018
Балканское турне председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера
Судя по всему, Запад действительно решил всерьез заняться Западными Балканами, добиваясь их вовлечения в процесс евроатлантической интеграции. Ряд стран этого региона 12−14 марта посетил помощник госсекретаря США Уэс Митчелл, а его вояжу предшествовало балканское турне председателя Европейской...
20 марта 2018
Вновь о проблеме Косово…
Проблема Косово по-прежнему привлекает внимание мировой общественности, в некоторых ее кругах подводились итоги десятилетия «независимости» самопровозглашенной Республики Косово. Даже сам президент США Д. Трамп счел необходимым подбодрить косово-албанское руководство, направив ему поздравления по...
26 февраля 2018