Москва, 20 марта, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Судя по всему, Запад действительно решил всерьез заняться Западными Балканами, добиваясь их вовлечения в процесс евроатлантической интеграции. Ряд стран этого региона 12−14 марта посетил помощник госсекретаря США Уэс Митчелл, а его вояжу предшествовало балканское турне председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, официальной целью которого было разъяснение содержания новой стратегии Европейского союза по его дальнейшему расширению, прежде всего на Западные Балканы. За все время существования Евросоюза прошедшие его расширения увеличили число стран-участников союза с шести до двадцати восьми. Выступая в Европейском парламенте в сентябре прошлого года, председатель Еврокомиссии заявил, что ЕС должен включить в себя и все Западные Балканы — этим термином в Брюсселе обозначают Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию, Черногорию, а также самопровозглашенное Косово. Из указанных стран к настоящему моменту четыре страны (Албания, Македония, Сербия и Черногория) уже имеют статус кандидата, из которых только Сербия и Черногория начали переговоры о вступлении в союз. Что касается Боснии и Герцеговины и «независимого» Косово, то они удостоены лишь статуса «потенциальных кандидатов».

Marionetki.net

Вопрос о новом расширении Евросоюза дебатируется уже давно — последнее пополнение его рядов имело место в 2013 г., когда в союз вступила Хорватия. Наряду с активными сторонниками приема новых членов в ЕС нередко звучали голоса тех, кто говорил об «усталости от расширения», напоминая и о дополнительных проблемах, которые привносят новые члены ЕС, как это было в связи с приемом Болгарии и Румынии. И тем не менее вновь дало о себе знать стремление некоторых кругов Запада усилить свое влияние на Западных Балканах, в этом привлекательном в геостратегическом и экономическом плане регионе, и не допустить укрепления там позиций России и Китая. «ЕС хочет подтвердить свою мощь на фоне усиления влияния Москвы», считает Дж. Кер-Линдси, профессор политологии из Лондона.

6 февраля 2018 г. Еврокомиссия представила новую стратегию «расширения ЕС и его усиленного взаимодействия с Западными Балканами», которая, по словам европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана, «побуждает страны Западных Балкан, а также ЕС к тому, чтобы серьезно заняться вопросом о вступлении», возможность которого была провозглашена еще в 2003 году. Заявленные Еврокомиссией «флагманские инициативы» призваны усилить сотрудничество ЕС со странами Западных Балкан и оказывать поддержку процессу преобразований в этих странах. Эти инициативы охватывают такие сферы как верховенство права, безопасность и миграция, социально-экономическое развитие, транспорт и энергетические коммуникации, дигитализация общества, примирение и добрососедские отношения. Вместе с тем Й. Хан счел необходимым подчеркнуть, что для членства в ЕС должны быть полностью выполнены все политические, экономические и правовые условия. А Ж.-К. Юнкер в свою очередь пообещал никогда больше не принимать в ЕС страну с нерешенными пограничными вопросами.

Понимая, что длительный и без конкретных перспектив процесс согласования условий вступления в ЕС (Черногория ведет переговоры с 2012 г., а Сербия — с 2014 г.) ослабляет интерес к членству в союзе, Еврокомиссия пошла даже на то, чтобы упомянуть 2025 год как ориентировочный срок вступления Сербии и Черногории в ЕС (что в некоторых странах ЕС было признано ошибочным). Однако, по мнению сербских политологов, «новая стратегия Евросоюза дает понять, что Евросоюз остается далеким и, быть может, даже недостижимым проектом. Нет ни четких обещаний, ни взятых на себя обязательств, прежде всего со стороны ЕС, ни сроков — только отдаленные приблизительные временные рамки, да и их соблюдение зависит от выполнения условий». Выступая в Европарламенте 13 сентября 2017 г., Ж.-К. Юнкер достаточно четко заявил, что «дальнейшего расширения ЕС не произойдет в период полномочий настоящей Комиссии и Парламента. Пока ни один кандидат не готов».

Чтобы лично поощрить стремление лидеров Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии, Черногории, а также самопровозглашенного Косово стать членами ЕС председатель Европейской комиссии Ж.-К. Юнкер начал 25 февраля свое балканское турне с посещения Македонии, куда он прибыл вместе с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Встречаясь с президентом Македонии Г. Ивановым и премьером З. Заевым, Ж.-К.Юнкер отмечал успехи в проведении в стране реформ и говорил, что Македония «на правильном пути», но вместе с тем подчеркивал, что он прибыл не для того, чтобы назвать точную дату начала переговоров о вступлении Македонии в ЕС, пообещав лишь предложить через несколько месяцев Совету ЕС приступить к таким переговорам. Но прежде необходимо, чтобы Македония завершила двадцатипятилетний спор с Грецией о названии своей страны. По словам Ж.-К. Юнкера, Евросоюз будет принимать решения о кандидатах отдельно по каждой стране в зависимости от их достижений. Прибыв в тот же день в Албанию, Ж-К.Юнкер сделал многообещающее заявление, объявив, что в 2025 году в ЕС может вступить любая страна Западных Балкан, а не только «фавориты» — Сербия и Черногория, но при условии соответствия всем критериям членства в ЕС. Македония и Албания рассчитывают, что уже в июне с. г. они смогут начать вступительные переговоры с ЕС.

26 февраля Ж.-К.Юнкер прибыл в Белград, где при встрече с президентом СербииА.Вучичем он отмечал значительные успехи Сербии на пути к Европейскому союзу, но основное внимание, как и ожидалось, было уделено перспективам решения косовской проблемы. Ж.-К.Юнкер вновь подчеркивал, что в ЕС не будут приняты страны с нерешенными территориальными проблемами, «мы не можем, сказал он, ввозить двусторонние споры», необходимо добиваться принятия юридически обязывающего соглашения о всеобъемлющей нормализации отношений Белграда и Приштины, характер которого они должны определить сами. Президент А. Вучич, подтверждая готовность сербского руководства продолжить переговоры с лидерами самопровозглашенного Косово, говорил о необходимости достижения компромисса на основе учета интересов обеих сторон. Напомнив, что 22 страны ЕС признали независимость Косово и они ожидают принятия сербами документа, который бы вел по существу к тому же или хотя бы к принятию Косово в ООН и другие международные организации, А. Вучич отметил, что «пять стран ЕС этого не хотят и Белград этого не хочет». Образно выражаясь, министр иностранных дел Сербии И. Дачич говорил, что «некоторые круги в Брюсселе ждут от нас это историческое харакири, а они сами не имеют единой позиции, когда идет речь о косовском вопросе». Да и вообще, сказал он, Сербия не собирается отказываться от Косово ради вступления в Евросоюз. Нельзя не заметить, что Сербии в ЕС ставят такие условия, которые не ставили ни одной стране, присоединявшейся к Евросоюзу. По поводу же сроков вступления Сербии в ЕС Ж.-К. Юнкер разъяснил, что это зависит от Сербии и что 2025 год — это не обещание, а «перспектива и индикативная дата» (это, кстати, он повторил и при посещении Черногории).

Прибыв 27 февраля в Черногорию, Ж.-К.Юнкер в беседе с председателем правительства Д. Марковичем утверждал, что Черногория сделала больше всех в приближении к ЕС, но дату вступления назвать пока еще не представляется возможным. Говоря об отношениях Черногории с соседними странами, он ставил ее в пример другим странам региона. Как представляется, Черногория рассчитывает, что ее первой из стран Западных Балкан примут в ЕС. И не без оснований, т. к. по мнению отдельных политологов гарантией положительного рассмотрения вопроса о членстве в союзе служит то, что она с 2017 г. является членом НАТО. Как заявил Д. Маркович, Черногория «абсолютно привержена ценностям и целям Евросоюза и нет сомнения, что для региона Западных Балкан безальтернативно только европейское будущее». Ж.-К.Юнкер выступил в Скупщине Черногории, однако депутаты оппозиции отсутствовали, поскольку им не разрешили задать вопрос Ж.-К.Юнкеру, а им было что рассказать о нарушении фундаментальных прав человека, о коррупции и связях мафии с властными кругами, которые фактически игнорируют т. н. «европейские ценности».

В Боснии и Герцеговине при обсуждении 28 февраля с членами Президиума страны перспектив присоединения к Евросоюзу Ж.-К.Юнкеру были переданы ответы (более 20 тыс. страниц) на полученную еще в декабре 2016 г информационную анкету, содержание которых должно послужить основой для принятия решения о том, достойна ли Босния и Герцеговина статуса кандидата в члены ЕС. Приняв этот документ, Ж.-К.Юнкер заявил, что не может назвать дату, когда Босния и Герцеговина станет кандидатом, но теперь «Босния и Герцеговина и Европа будут идти вместе». Имея в виду существующие в стране многочисленные политические разногласия, возникающие чаще всего на этнической и религиозной почве, Ж.-К.Юнкер, выступая в парламенте Боснии и Герцеговины, призывал к большей терпимости, к устранению раздоров и достижению единогласия, к проведению необходимых реформ, особенно в области государственного управления.

В тот же день, 28 февраля Ж.-К.Юнкер прибыл в самопровозглашенное Косово, где к нему присоединилась ФедерикаМогерини, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. На встречах с косовскими руководителями председатель Еврокомиссии вновь, как и в Белграде, говорил о большом значении принятия юридически обязывающего соглашения, регулирующего отношения между Белградом и Косово, которое «позволило бы им вместе продвигаться по пути к Европе». Он также призывал ускорить ратификацию соглашения о демаркации границы Косово с Черногорией, что необходимо для решения вопроса о либерализации визового режима во взаимоотношениях Косово со странами ЕС. Ж.-К.Юнкер подчеркивал важность усиления борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Заместитель председателя косовского правительства серб Д. Евтич в беседе с высокими представителями ЕС привлек их внимание к проблеме создания Сообщества муниципалитетов с преимущественно сербским населением, как это предусмотрено Брюссельским соглашением 2013 г., но чему решительно противодействует косовское руководство.

Свое турне по Балканам Ж.-К. Юнкер завершил 1 марта в Болгарии, являющейся в настоящее время председателем Евросоюза. В Софию были приглашены лидеры всех стран, которые посетил председатель Еврокомиссии, для подведения итогов состоявшихся переговоров. Выразив удовлетворение состоявшимися встречами, он призвал страны Западных Балкан больше заниматься выполнением критериев вступления в Евросоюз, чем думать о сроках вступления. Представляя их перспективы, Ж.-К. Юнкер говорил, «продолжайте реформы, а мы продолжим поддержку вашего европейского будущего».

Что же следует ожидать странам Западных Балкан от принятия новой стратегии Европейского союза? Сам Евросоюз демонстрирует готовность к укреплению взаимодействия с этим регионом. Уже 15 февраля на совещании министров иностранных дел ЕС первой темой была реализация указанной стратегии и подготовка к встрече на высшем уровне ЕС по данному вопросу в мае с. г. 8−9 марта министры внутренних дел ЕС рассмотрели вопросы сотрудничества со странами Западных Балкан в области безопасности и миграции населения. 16 марта состоялась встреча министров иностранных дел стран Западных Балкан, обсудивших перспективы участия в европейской интеграции. На 2018 год предусмотрена «вступительная» помощь этим странам в сумме 1 млрд. евро. Ряд стран ЕС выступили с предложением предусматривать участие лидеров Западных Балкан во встречах ЕС на высшем уровне. Согласно ориентировочным оценкам Еврокомиссии, 2019 год должен стать ключевым для Западных Балкан: ожидается подписание документа о «всеобъемлющей нормализации отношений между Белградом и Косово», Албания и Македония должны начать вступительные переговоры с Брюсселем, а Босния и Герцеговина получит статус кандидата в члены ЕС.

Однако есть и «евроскептики», которые выражают сомнение в реальности намеченного расширения ЕС. Так по мнению В. Джихича, научного советника австрийского института международной политики, «приема Западных Балкан в Евросоюз не будет, если ЕС как политический проект не осмыслит сам себя и по существу, и институционально как новый союз, основанный на демократических ценностях. Это значит — без разделения членов на либеральный блок, на правый популистский или какой-либо другой… Если такого процесса в ЕС по существу не будет, думаю, что такой разорванный союз никогда не будет готов к приему стран Западных Балкан.»

При анализе предпринимаемых шагов по расширению Европейского союза следует иметь в виду геополитический аспект всей этой деятельности, имея в виду, что ЕС на международном уровне в современных условиях — в соперничестве с Россией, Китаем и даже с США — располагает ограниченными возможностями и Западные Балканы — это то немногое, что он может использовать в своих интересах. Но при этом важно учитывать и такой нюанс: аналитики американского Сената также хотели бы ослабить влияние России на Западных Балканах и даже направить их против России, полагая, что активную роль в том направлении должен играть Евросоюз, опирающийся на европейские амбиции балканских стран.

Во всяком случае сложнейшие проблемы региона Западных Балкан должны решаться самими балканскими государствами, без вмешательства извне. По мнению МИД РФ, «только в результате терпеливого диалога можно найти взаимоприемлемые компромиссы в процессе реального оздоровления обстановки на Балканах, достижения там стабильности и межэтнического спокойствия».