Наблюдаемые новые осложнения косовской проблемы не случайны, они являются производными общей политики Запада, которая касается не только Косово, но и Сербии, да и других государств Западных Балкан. Стремясь укрепить свои позиции в Косово, где расположена одна из баз США в Восточной Европе, склонить Сербию к признанию независимости Косово, а также ускорить процесс расширения Европейского союза и вовлечения новых балканских стран в НАТО, Запад проявляет все большую активность в балканском регионе. И не может не обращать на себя внимание то, что все это проявляется через призму геополитической конфронтации с Россией. Пугая усилением влияния России на Балканах, Запад требует от балканских государств поддержки проводимой им антироссийской политики, а в случае «недостаточной активности» в этом направлении открыто выражает недовольство и даже шантажирует возможностью возникновения определенных трудностей в их присоединении к Европейскому союзу.

Флаг Косово

Ну, а ситуация в Косово не только не стабилизируется, но и, наоборот, деградирует, накапливаются негативные факторы, как указывал представитель России в ООН на заседании Совета Безопасности ООН 14 мая с.г. Продолжаются нападения на дома и имущество косовских сербов, поджоги, случаи причинения материального вреда и акты вандализма в отношении православных объектов — церквей, кладбищ. Процветают коррупция и организованная преступность. Произошел ряд событий, которые усилили напряженность и осложнили отношения между Белградом и Приштиной, отмечал Генеральный секретарь ООН в своем докладе Совету Безопасности ООН. Больше того, проявляются и территориальные притязания косовского руководства к Сербии, так «председатель парламента» Косово К. Весели накануне встречи президента Сербии А. Вучича с «президентом» Косово Х. Тачи заявил, что он хотел бы, чтобы две общины центральной Сербии» Прешево и Медведжа, где проживает много албанцев, были бы частью территории Косово, если на это согласится Сербия, но взамен предложить ничего не может. «Премьер Косово» Р. Харадинай уже называет общины Прешево и Буяновац Восточным Косово и заявляет, что война Косово с Сербией, прерванная в 1999 году, «официально будет окончена только после взаимного признания». Характерно, что такого рода высказывания, как обычно, не получают должной оценки на Западе.

И хотя ситуация в Косово остается тревожной, представители США и государств-членов ЕС выступают в ООН за ограничение подхода к рассмотрению косовской проблемы, а в Косово меняется формат работы миссии ЕС по обеспечению верховенства права, которая действует в Косово с 2008 года и в составе которой в отдельные годы было более двух тысяч полицейских, судей и таможенников. Ее основные задачи — поддерживать правопорядок, мир и стабильность — с 15 июня будут полностью выполнять косовские органы власти, а она будет осуществлять лишь консультативные функции. В Сербии, однако, считают, что такое изменение функций миссии ЕС может быть проведено не Советом ЕС, а лишь Советом Безопасности ООН, который 26 ноября 2008 г. одобрил деятельность миссии Евросоюза в Косово.

Всесторонняя поддержка косовского руководства со стороны западных государств вселяет в него уверенность в правильности избранного им курса и в безнаказанности своих действий. Частые визиты западных политических деятелей в Косово, поездки косовских лидеров в Вашингтон и Брюссель поощряют их в проведении сепаратисткой, антисербской политики. Р. Харадинай открыто признает, что Косово не имеет своей внешней политики, а «входит в клуб, которым руководит Америка». Как же сейчас складывается обстановка вокруг Косово?

Действительно правы те политологи, которые считают, что США, недовольные результатами посредничества Евросоюза в нормализации отношений Сербии с Косово, решили более активно вмешаться в этот процесс. 12 мартаКосово посетил заместитель госсекретаря США Уэс Митчелл (примечательно, что это был его первый визит на Балканы и он начал его с посещения Косово), где он четко заявил, что прибыл с целью придать новый импульс переговорам Приштины с Белградом, заверив косовское руководство в неизменной поддержке США по всем вопросам, в том числе и в преобразовании сил безопасности Косово в полноценную армию в соответствии со стандартами НАТО. При этом он заметил, что в последующем роль США будет еще более активной. «Президент» Косово Х. Тачи, выражая удовлетворение «дружеской и конструктивной» встречей с У. Митчеллом, благодарил президента США Д. Трампа за все, что он сделал для Косово, подчеркнув, что США «были и остаются стратегическим партнером Косово». По свидетельству агентства Франс пресс, У. Митчелл на пресс-конференции не преминул заметить, что «Россия играет все более деструктивную роль на большой части Балкан, занимаясь дезинформацией и подрывая демократические институты в этом регионе».

А на следующий день У. Митчелл уже находился в Белграде, где он вновь говорил о важности решения проблемы Косово путем диалога Белграда и Приштины, высказавшись опять за создание армии Косово и подчеркнув, что «никто не имеет право вето на это». На встрече с У. Митчеллом президент Сербии А. Вучич заявил, что Сербия готова к компромиссу, но «не может принять унижение народа и разрушение государства. «Нет ни одного международного правового акта, сказал он, который бы оправдывал формирование вооруженных сил Косово». А. Вучич заявил, что Сербия выполнила все обязательства по Брюссельскому соглашению 2013 года, а косовское руководство, имея по этому соглашению лишь одно обязательство — создать Сообщество сербских общин, ничего не сделало за прошедшие пять лет с молчаливого согласия значительной части мирового сообщества. «ЕС и США знают об этом», сказал А. Вучич, подчеркнув, что «мы вели переговоры под эгидой ЕС, ожидая, что ЕС будет гарантом осуществления Брюссельского соглашения».

В апреле продолжил обмен мнениями по косовской проблеме в Белграде и.о. заместителя помощника госсекретаря США М. Палмер с президентом Сербии А. Вучичем и премьером А. Брнабич, в ходе которого вновь подтвердились существенные различия в позициях сторон. Но зато в Приштине, которую он посетил после Белграда, проявилось значительное взаимопонимание.

Вопрос о формировании армии в Косово в нарушение международного права, в частности, резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, приобретает все большую остроту, по словам «премьера Косово» Р. Харадиная, 2018 год будет годом создания армии Косово. Следует заметить, что отношение США к идее создания армии Косово претерпело определенные изменения: по свидетельству бывшего посла США в Сербии В. Монтгомери первоначально Запад решительно возражал против формирования собственной армии в Косово в любом виде, а теперь, как видно, стал открыто поддерживать эту идею. По мнению В. Монтгомери, Сербия ни в коем случае не должна с этим соглашаться, даже если это станет ценой ее вступления в Евросоюз. О таком же подходе к евроинтеграции говорил и министр иностранных дел Сербии И. Дачич, заявив, что «мы не можем позволить, чтобы Сербия ради вступления в ЕС предала свои государственные и национальные интересы, мы не можем торговать Косово и Метохией». Сославшись на то, что албанские власти в Косово начали подкупать сербскую молодежь, зазывая их в армию, А. Вучич призвал сербов в Косово не участвовать в создании армии.

Foreign and Commonwealth Office Рамуш Харадинай

Попытки сербского руководства найти взаимоприемлемые подходы к решению открытых вопросов во взаимоотношениях с косовскими властями не находят у них положительного отклика. Выполняя положения Брюссельского соглашения, Сербия шла на серьезные уступки и передавала властные полномочия институтам косовского «государства», аннулировав в своем крае собственную полицию и суд, отдав телекоммуникации и энергетику в руки сепаратистов, а также согласившись на выделение Косово отдельного международного телефонного кода. 21 марта состоялся очередной раунд переговоров экспертов Белграда и Приштины, на котором были рассмотрены вопросы реализации Брюссельского соглашения, в том числе создание в Косово Сообщества сербских общин, выполнение договоренностей в сфере энергетики и свободы передвижений, но, как и на предыдущих встречах экспертов, конкретных результатов достигнуто не было.

На 23 марта была назначена встреча в Брюсселе на высшем политическом уровне — президента Сербии А. Вучича и «президента» Косово А. Х.Тачи. А накануне состоялся тайный визит Х. Тачи в США, где он провел консультации по поводу предстоящей встречи с А. Вучичем, поскольку, по его мнению, начинается новый важный этап в переговорах и необходима координация позиций руководства Косово и Вашингтона, имея в виду, прежде всего, возможность согласования всеобъемлющего договора о взаимоотношениях Белграда и Приштины. «Координация по вопросам отношений с Сербией необходима со всеми партнерами и друзьями, говорил Х. Тачи, но главным адресом для самопровозглашенного Косово остается Вашингтон». В те же дни и А. Вучич посетил Нью-Йорк, где состоялись его встречи с генеральным секретарем ООН А. Гутерришем, представителями американской администрации и некоторыми западными деятелями. В ходе беседы с А. Гутерришем А. Вучич подчеркивал необходимость соблюдения резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, усиления роли миссии ООН в Косово и разработки компромиссного решения по косовской проблеме. Что же касается встреч А. Вучича с западными представителями, то он ожидал большего понимания и остался ими недоволен, так как они «твердо стоят за сохранение независимости Косово, а вопрос о принадлежности территории Косово считают закрытым».

«Наша самая большая проблема состоит в том, что мы не ведем переговоры только с албанцами, но и с теми, кто создал независимое Косово, сказал А. Вучич… Ситуация тяжелая и будет большое давление на Сербию с различных сторон… разочарован я, нам остается и дальше бороться». (По словам А. Вучича и Х. Тачи они в США не встречались, но у них был общий собеседник — небезызвестный заместитель госсекретаря США У. Митчелл).

На встрече А. Вучича и Х. Тачи 23 марта при посредничестве ЕС обсуждались вопросы подготовки всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений Белграда и Приштины и реализации существующих договоренностей. Со стороны ЕС была подчеркнута срочная необходимость создания Сообщества сербских общин. А. Вучич заявил, что не верит в готовность косовских властей создать такое сообщество, заметив при этом, что это вина не только албанцев, Брюссельское соглашение подписал и Евросоюз. «Я продолжу переговоры с албанцами, несмотря на то, что у меня к ним нет никакого доверия. У нас нет выбора. Мы должны найти компромиссное решение, потому что если не будет компромисса, тогда вообще никакого решения не будет», сказал А. Вучич. И вот 26 марта косовское руководство приняло решение начать разработку статуса Сообщества сербских общин в Косово «в соответствии с конституцией Косово и решениями конституционного суда Косово». Следует заметить, что этот «конституционный суд» еще в 2015 г. пришел к выводу, что семь пунктов Брюссельского соглашения, касающихся указанного Сообщества, противоречат «конституции Косово».

Постоянно ощущая поддержку западных покровителей, косовские руководители не только не спешат с выполнением своих обязательств, но и допускают различные провокации против сербов, а подчас идут и на серьезное обострение отношений с Белградом. В тот же день 26 марта в г. Косовска Митровица косовский полицейский спецназ с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа захватил в грубой и унизительной форме директора канцелярии правительства Сербии по делам Косово и Метохии М. Джурича, прибывшего в Косово для участия в обсуждении на круглом столе актуальных проблем, доставил его на допрос в Приштину, а затем депортировал в центральную часть Сербию. При аресте М. Джурича получили повреждения 32 человека. По некоторым данным, эта акция была осуществлена по прямому указанию «президента Косово» Х. Тачи, а также при внешней поддержке, по словам министра внутренних дел Сербии Н. Стефановича, из США или Евросоюза. Присутствовавшие при этом акте насилия над правительственным чиновником Сербии и сопровождавшими его лицами миротворцы из ООН и полицейской миссии Евросоюза не предприняли никаких действий в их защиту, хотя именно по соглашению с ними полицейский спецназ Косово не может находиться на севере Косово без согласия местного самоуправления.

А. Вучич созвал срочно заседание совета национальной безопасности Сербии, заявил, что этот арест М. Джуровича был осуществлен при поддержке «некоторых стран», что это настоящий бандитизм и имел целью показать, что косовский спецназ может свободно захватить север Косово при прямой поддержке миссии ЕС по обеспечению верховенства права. Распространить на север Косово всю полноту власти — это реальное намерение косовских властей. Сербы решили выйти из правительства Косово, прозвучал призыв к А. Вучичу ввести войска в Косово. А. Вучич и правительство Сербии поддержали готовность косовских сербов выйти из правительства и приступить к формированию Сообщества сербских общин Косово. Успокаивая косовских сербов, А. Вучич сказал, что «албанские террористы ничего не смогут сделать против них, ни сами, ни вместе с западными покровителями».

«Сербия сделает все, сказал он, чтобы обеспечить безопасность своих граждан, которые живут в Косово и Метохии, не будет жертв какой-либо агрессии».

МИД России в связи с событиями в Косово 26 марта заявил: «Решительно осуждаем эту акцию, направленную на запугивание косовских сербов, произвол в отношении М. Джурича, являющегося главой сербской делегации на переговорах с Приштиной. Неприемлемо откровенное попустительство международных присутствий — Сил для Косово и Миссии ЕС в области верховенства закона, которые лишь со стороны наблюдали за происходящим и не выполнили свой мандат, не предприняв усилий по недопущению противоправных действий косоваров и не обеспечив мир и стабильность в крае. Напрашивается вывод — Приштина, ЕС и США вообще не намерены считаться с правами и интересами сербов, настроены жестоко подавлять их стремление отстаивать свои легитимные интересы. Очевидно и то, что косовары, как их и учили, следуют примеру своих покровителей в США и Европе, попирающих основы международного права и действующих по принципу вседозволенности. Эта чрезвычайно опасная линия чревата рецидивом вооруженных столкновений в Косово, дестабилизацией в Балканском регионе в целом».

О серьезном осложнении обстановки говорит и тот факт, что высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Ф. Могерини срочно прибыла в Белград, выразив сожаление по поводу случившегося. «То, что произошло накануне, не должно повториться», сказала она. Но «косовскому президенту» Х. Тачи по телефону она только сказала, что диалогу с Белградом нет альтернативы. Такая же реакция была и стороны заместителя госсекретаря США У. Митчелла, подчеркнувшего в разговоре с А. Вучичем необходимость продолжения двусторонних переговоров. Провокацию с арестом М. Джурича осудила ОБСЕ, однако, по словам А. Вучича, он был «не доволен реакцией Запада на нападение на М. Джурича». Весьма примечательно, что во время событий в Косово 26 марта Великобритания требовала от Сербии, как говорил министр иностранных дел Сербии И. Дачич, чтобы она определилась в своем отношении к России и выслала бы одного российского дипломата, чего, конечно же, не было.

28 марта А. Вучич звонил по телефону президенту РФ В.В. Путину и, как сообщила пресс-служба президента Сербии, советовался с ним, как противостоять насилию и агрессии Приштины, имеющей широкую поддержку многих западных стран. С российской стороны было заявлено о решительном осуждении провокационной акции приштинских властей против М. Джурича, являющейся нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Одновременно вновь было подчёркнуто, что в основе косовского урегулирования должно лежать неукоснительное выполнение этой резолюции (в данной резолюции 10 июня 1999 г. была подтверждена приверженность всех государств-членов СБ ООН «суверенитету и территориальной целостности Союзной Республики Югославии», в составе которой был и Автономный край Косово и Метохия).

В Сербии считают, что высказанное В.В. Путиным мнение адресовано не только сербам, но и тем кругам мирового сообщества, которые путем давления и шантажа пытаются заставить Сербию признать независимость Косово и согласиться на его членство в ООН. А. Вучич после разговора с В.В. Путиным заявил, что Сербия может рассчитывать на «самую большую и самую значительную помощь» России. По мнению председателя Сербской народной партии, министра в правительстве Сербии Н. Поповича наступил момент, когда Сербия должна призвать Россию активно включиться в процесс решения косовской проблемы, чтобы «обеспечить безопасность сербского народа и защитить сербские интересы в Косово» (на что сразу же среагировало агентство «Ассошиэйтед пресс» — «это только бы осложнило поиск мирного решения косовского конфликта при посредничестве Евросоюза»).

На совместном заседании депутаты 10 сербских общин в Косово 28 марта дали косовским властям срок до 20 апреля для начала формирования Сообщества сербских общин, постановив, что после истечения этого срока они сами приступят к созданию такого Сообщества (представители Евросоюза отказались от участия в этом заседании). Однако ЕС, считая такой срок кратким, 4 апреля продлил его до четырех месяцев, с чем сербы были вынуждены согласиться. Однако, считает М. Джурич, нельзя верить в искренность намерений косовского руководства, полагая, что речь идет о новом политическом маневре, имея в виду предстоящие переговоры о расширении Евросоюза и месте Косово в этом процессе. Приштина готовит план, который обессмыслит суть договоренностей, достигнутых в рамках Брюссельского соглашения, заявил М. Джурич. Вместо того, чтобы позволить сербам объединиться и организованно вести работу в определенных областях общественной деятельности края, косовары могут пойти на формальное объединение сербских общин, которое как некая неправительственная организация не будет обладать элементами автономии. Процесс деконструкции сербского государства в северной части Косово на этом был бы завершён, а косовские албанцы получили бы полный контроль над северной частью Косово и Метохии и интегрировали бы эту территорию в «государственно-правовое поле Республики Косово». Готовность албанцев создать Сообщество сербских общин скорее всего преследует скрытую цель — обеспечить благоприятные предпосылки для подписания всеобъемлющего договора о нормализации отношений с Сербией и через это пройти в ООН. А по мнению координатора «правительства Косово» по переговорам с Белградом А. Арифи переговоры по созданию указанного сообщества — это вообще пустая трата времени (на Западе и на это заявление никто не реагировал).

Что касается юридически обязывающего соглашения о всеобъемлющей нормализации отношений Белграда и Приштины, о котором часто говорят как об основе стабильности в этом регионе Западных Балкан, то в Белграде нет представления о его содержании и форме, также как и о том, что подразумевает под этим Евросоюз. Ф. Могерини высказала предположение, что такое соглашение, означающее официальное признание независимости Косово, могло бы быть подписано уже в будущем году. Как сообщал министр иностранных дел Сербии И. Дачич, на Сербию оказывается давление подписать соглашение с Приштиной уже в этом или следующем году, однако, сказал он, это соглашение «может содержать все кроме прямого или косвенного признания независимости Косово». В печати приводится даже и такая краткая формула соглашения: для Косово-ООН, а для Сербии — Евросоюз. Как представляется, подписание всеобъемлющего договора с Приштиной может привести к дальнейшей дезинтеграции территории Сербии и к деградации сербского общества, могут возникнуть новые очаги напряженности как в Сербии, так и на Балканах в целом.

19 апреля «правительство Косово» приняло и направило в скупщину края государственную платформу завершения диалога Белграда и Приштины, уполномочив «президента Косово» Х. Тачи провести переговоры о согласовании «юридически обязывающего в международном плане соглашения о взаимном признании Косово и Сербии, которое позволило бы осуществить полную нормализацию отношений двух стран при уважении суверенитета и территориальной целостности». В тексте документа отмечаются роль Евросоюза как посредника в переговорах и поддержка США в достижении такого соглашения, которое обеспечит членство Косово в ООН и в других важнейших международных организациях, а также ускорит евроатлантическую интеграцию Косово. По словам заместителя «премьера Косово» Э. Ходжая, платформа содержит три главные цели — взаимное признание Косово и Сербии, членство Косово в ООН и ускорение евроатлантической интеграции Косово. А политический советник «президента Косово» Б. Шальма разъяснил, что до подписания указанного соглашения не будет сформировано и Сообщество сербских общин. По мнению сербского руководства, платформа делает бессмысленным диалог Белграда с Приштиной, а Запад предпочитает не реагировать на такие шаги Приштины, что было продемонстрировано и в ходе визита председателя Европейского совета Д. Туска в Косово в апреле с. г. Однако в связи с возникшими в скупщине Косово разногласиями по поводу этого документа, поставившими под угрозу его принятие, Р. Харадинай 5 июня отозвал предложение правительства из скупщины.

SUHEJLO Албанцы из силовых структур Косово

О косовской проблеме очень часто говорят и в Москве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Берлине. Так в ходе бесед А. Вучича с президентом России (8−9 мая) много времени было посвящено теме Косово и Метохии. «Мы анализировали все существующие документы ООН, действие всех факторов на международной политической сцене, прежде всего, по этому вопросу», — уточнил А.Вучич. А практически одновременно 10 мая в Вашингтоне состоялись консультации представителей США, Великобритании, ФРГ, Франции и Италии по поводу диалога Белграда и Приштины, имея в виду его возможное завершение в течение этого года. Конечно на первый взгляд выглядит несколько странно то, что эти консультации состоялись в Вашингтоне, тогда как диалог ведется при посредничестве ЕС в Брюсселе, но по свидетельству некоторых участников консультаций именно Вашингтон руководит из-за кулис всем этим процессом. По данным косовской печати, уже согласованы «руководящие принципы», один из которых касается двустороннего соглашения: «лучше никакого соглашения, чем плохое соглашение, предусматривающее раздел Косово и создание в Косово Сербской республики». Необходимо учитывать тот факт, говорил А. Вучич, что участники этих консультаций признали независимость Косово, а что касается его статуса, то они мыслят также как албанцы. Германия в это же время предлагала вариант предоставления Косово статуса наблюдателя в ООН по аналогии с Палестиной, на Западе говорили и о варианте «двух Германий», что опять подразумевало бы членство Косово в ООН.

В вскоре А. Вучичу был передан план Запада по решению косовской проблемы, который в Сербии был признан «плохим, но лучше всех предыдущих». А. Вучич заявил, что он получил не план, а «основные принципы», которые содержат как «приличные идеи», так и нормы, с которыми он не согласен. На встрече с представителями сербских неправительственных организаций У. Митчелл, знакомя их с этим предложением Запада, якобы заявил, что «если А. Вучич не согласится с предложением, есть и другие, которые согласятся». А официальным сербским представителям говорили на Западе, что Сербия, не принимая предложения Запада, осложняет себе путь в Евросоюз и затрудняет поступление инвестиций из ЕС.

Predsednik.rs Александр Вучич во время посещения Косово

О том, как видят в США решение косовской проблемы, дают представление опубликованные в мае соображения авторитетного американского института «Восток — Запад», за которым стоят влиятельные политики и который возглавляет бывший посол США в Сербии К. Мантер. Авторы доклада «Время действий на Западных Балканах» считают, в частности, что диалог Белграда с Приштиной должен привести к признанию Сербией независимости Косово, но для обмена территориями сторон время еще не настало, замороженного конфликта не должно быть, а Косово может иметь небольшую армию. Что касается Сербии, то США должны укреплять с ней отношения как с самым большим и сильным государством в регионе. Американцы на все ссылки сербов на международно-правовые документы отвечают, что обстоятельства изменились, и все это было до провозглашения независимости Косово.

В Сербии, осознавая всю сложность косовской проблемы, высказываются различные соображения о путях ее решения. Конечно можно было бы все оставить в сложившемся положении в ожидании лучших времен в мире (за это выступает 63% населения), но А. Вучич решительно против замороженного конфликта, считая, что со временем Сербия ничего не получит, будет только еще хуже, а в выигрыше будет другая сторона. Эта ситуация, считает он, чревата возникновением в любое время нового острого конфликта, никто не может гарантировать, что албанцы могут попытаться силой установить полный контроль над всей территорией Косово. Вместе с тем А. Вучич высказывался за развитие экономических связей с Косово, что должно способствовать нормализации отношений. По мнению И. Дачича, оптимальным и быстро реализуемым вариантом решения косовской проблемы мог бы быть раздел Косово. Если бы мы могли вести переговоры с албанцами без их советников, говорил он, то косовары согласились бы на раздел Косово. Однако косовские руководители выступают против обсуждения с Белградом вопроса о разделе Косово и обмене северной части Косово на южные общины центральной Сербии. К тому же надо иметь в виду, что принятие такого варианта — это очень ответственный шаг, поскольку нельзя не учитывать, что это может сказаться и на ситуации в Боснии и Герцеговине и в Македонии.

Andre Engels Разрушенная православная церковь в Косово

Совершенно очевидно, что конструктивный подход Белграда в переговорах с Приштиной при посредничестве ЕС в поисках компромиссного решения по нормализации двусторонних отношений не дает желаемых результатов, поскольку косовская сторона «при поддержке некоторых иностранных сил», по словам И. Дачича, не проявляет готовности идти на компромисс. А международное сообщество, прежде всего ЕС, не может уже пять лет ограничивается формальными «миролюбивыми» призывами, а может быть просто не хочет заставить косовское руководство формировать Сообщество сербских общин и вообще находить компромиссное решение косовской проблемы. Это еще один пример двуличного поведения Запада — как с Украиной и Минскими соглашениями. Интересно, что «премьер Косово» Р. Харадинай, со своей стороны, критикуя ЕС за недостаточную помощь Косово при посредничестве в диалоге с Белградом, советовал ЕС найти кого-либо, кто бы мог ему в этом помочь, заявив, что он готов сам все это сделать.

Можно было бы согласиться с А. Вучичем, что дальнейшее решение косовской проблемы будет тяжелым… От Сербии ожидают лишь одного — признания независимости Косово. Что же касается Косово, то совсем недавно (30 мая) «президент Косово» Х. Тачи выразил готовность к диалогу и компромиссу с Сербией, указав на три ключевых момента, при которых диалог может быть успешным: Брюссель должен более активно участвовать в достижении правового соглашения сторон, Вашингтон должен продолжить участие в этом процессе, а само соглашение должно быть «благоприятным» для обеих сторон, оно «может измеряться не километрами территории, а прогрессом в будущей интеграции в Евросоюз, предусматривая безопасность и максимальные возможности для сербов в Косово, но и равное место для Косово в семье ООН». Но буквально через неделю Приштина ответила отказом на предложение Еврокомиссии провести 7−8 июня очередную встречу сербских и косовских экспертов по реализации Брюссельского соглашения, прежде всего для обсуждения хода подготовки формирования Сообщества сербских общин, обвинив посредников ЕС в том, что они стали «правой рукой сербской делегации». Косовский координатор диалога с Белградом А. Арифи заявил, что косовские представители не будут участвовать в диалоге до тех пор, пока Сербия не выполнит в полном объеме свои обязательства по Брюссельскому соглашению, касающиеся энергетики, совместного управления пограничными переходами, восстановления моста в Косовской Митровице, взаимного признания университетских дипломов и др.

Складывается впечатление, что приближается время изменения формата диалога Белграда с Приштиной в связи с ожидаемым его завершением и принятием конечного соглашения о нормализации двусторонних отношений. Некоторые государства Евросоюза выражают недовольство отсутствием подробностей состояния диалога и заявляют (в печати называют Францию, ФРГ и Нидерланды) о своем желании принять участие в критической фазе диалога и разработке «исторического» соглашения. Есть и другая группа стран ЕС во главе с Испанией, которые не признают независимость Косово и требуют большей ясности о содержании переговоров и готовы быть консультантами в этом процессе. Сербия, соглашаясь с посредничеством ЕС в диалоге, допускает участие в переговорах и России, США и КНР. По мнению «премьера Косово» Р. Харадиная, без прямого участия великих держав нельзя ожидать, что «в завершающей фазе диалога произойдет взаимное признание». Ведущие европейские страны рассчитывают, что какое-то соглашение все же будет подписано до конца года, а для этого надо оказать соответствующее давление на участников диалога. Жизнь, однако, показывает, что такое давление постоянно оказывается лишь на Сербию. Но нельзя в конечном счете исключать, что этот «косовский узел» будет развязан на широкой международной конференции, как это уже не раз бывало на Балканах.